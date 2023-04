El exdirector de la escudería Williams, Peter Windsor menospreció el talento de Checo Pérez al compararlo con Max Verstappen y decir que el neerlandés era superior.

Cabe recordar, que la rivalidad entre Checo Pérez y Max Verstappen se ha intensificado en la reciente temporada, incluso se habla de que no tienen una buena relación.

Pero, esta vez un exdirector de escudería arremetió contra el mexicano, pues aunque reconoció sus habilidades, dijo que no está ni de cerca con Verstappen.

“En ciertas áreas, Pérez es muy bueno, pero no está ni cerca del conjunto de habilidades que Max tiene para lidiar con todas las variables”, dijo.

Por otro lado, mencionó que el mexicano tenía que entender que él es el segundo piloto de Red Bull y no Verstappen.

“(Checo) debió saber que iba a ser el segundo hombre detrás de Max Verstappen, si no, es el único en el planeta que no lo sabía. Ahora el mensaje debe ser claro para Pérez de que él no es Max Verstappen”, agregó.

Checo Pérez y su relación con Max Verstappen

Checo Pérez habló para una entrevista con Racing News 365, donde aseguró, que contrario a lo que se cree, ambos llevan una buena relación en la escudería.

“Nos tenemos más respeto de lo que la gente piensa. Hay un gran ambiente con un equipo, hay un nivel muy alto de respeto entre nosotros. En el equipo con todos los ingenieros, de su lado y de mi lado”, aseguró.

Por otro lado, dejó claro que ambos son maduros para enfrentar los conflictos que se avecinen en Red Bull-

“Creo que ambos somos lo suficientemente maduros para saber qué está bien y qué está mal. Mientras siga siendo así, yo no espero que nada cambie”.

Fórmula 1: ¿Cuándo es la próxima carrera?

El Gran Premio de Azerbaijan se llevará a cabo el próximo domingo 30 de abril a las 5:00 horas tiempo del centro de México.

