Todas las encuestas de preferencias electorales 2024 coinciden. Las enlisto: la de Lorena Becerra, publicada en Reforma; la de Alejandro Moreno, en El Financiero; la de MetricsMx, difundida en este portal, SDPNoticias; la de Buendía & Márquez, en El Universal; la de Enkoll, en El País, y la de Mitofsky, que hoy aparece en su sitio de internet y que seguramente —si sus editores no rechazan los resultados— pronto veremos en El Economista... ¿Por qué no publicaría un medio las estadísticas de su encuestador de cabecera? La única razón sería no meterse en problemas con los aspirantes perdedores.

¿En qué coinciden todas las encuestas mencionadas? En que Claudia Sheinbaum supera a Marcelo Ebrard, aunque este no ha dejado de estar en competencia.

El que de plano está muy mal en todos los estudios es Adán Augusto López Hernández. Quizá es la razón de este tuit del propio secretario de Gobernación, a quien el presidente AMLO merecidamente lo llama hermano y lo invita a que siga ayudando al actual gobierno hasta el final, es decir, a ya olvidarse de abandonar la administración un año antes de que concluya para irse a la campaña presidencial.

Adán Augusto no debe desanimarse: habrá otras carreras. Para mí la lucha en la vida, sobre todo la contienda política, es como el ciclismo por etapas. En el pasado Tour de Francia el esloveno Primož Roglič se cayó y se fracturó dos vértebras. No se rindió, obedeció a los médicos, descansó 15 días y tuvo tiempo para regresar a los entrenamientos, en los que recuperó su forma deportiva y pudo participar en la Vuelta a España 2022 en la que va en segundo lugar, ya amenazando al líder, Remco Evenepoel. Este, muy joven, nunca había terminado una competencia de tres semanas y en 2020 sufrió uno de los accidentes más escalofriantes en la historia del ciclismo; quedó tan dañado que los médicos le obligaron a dejar la bicicleta durante 6 largos meses.

Adán algún día será competitivo, si no se desespera. Porque en la política es importante contar con el apoyo y el cariño del dirigente del sistema, pero no basta: también hay que ganar la batalla de la popularidad. Sobre todo si ese es el compromiso que ha hecho quien realmente manda en Morena.

Falta conocer los estudios de El Heraldo de México que han sido muy buenos en pasadas contiendas electorales. Por cierto, en este diario se publicó en agosto del año pasado una encuesta de Mendoza Blanco & Asociados que coincide con todas las otras, con una diferencia: la ventaja de Sheinbaum sobre Ebrard es todavía más grande.

Encuesta Mendoza Blanco

En fin, veamos la encuesta más reciente es la de Mitofsky, aplicada en vivienda a 1 mil 600 personas entre el 12 y 14 de agosto del 2022. Estos son sus datos principales, coincidentes con los del resto de los estudios:

√ De los posibles candidatos de Morena a la presidencia en 2024, Claudia Sheinbaum es la preferida por el 29% de los ciudadanos, seguida muy de cerca por Marcelo Ebrard con 25% de las preferencias y con un distante 4% Adán Augusto López.

√ A 22 meses de la elección presidencial de 2024, 36% afirma que votaría por Claudia Sheinbaum para la presidencia de México, 31% optaría por Ebrard y 12% por Adán Augusto López.

√ Sin considerar alianzas, 31% de los mexicanos votarían por Morena, 15% por PAN, 10% por PRI, mientras que 33% no declara o define el sentido de su preferencia.

√ Ricardo Anaya es el más conocido, le siguen Marcelo Ebrard (63%), Claudia Sheinbaum (61%); Margarita Zavala (56%), Alejandro Moreno (40%) y Adán Augusto López (28%).

√ La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum con 23% es quien mayor opiniones positivas genera, seguida muy de cerca por el canciller Marcelo Ebrard con 22% de buena opinión, mientras que el secretario de Gobernación Adán Augusto López es quien genera el mayor número de no respuestas.

√ Claudia Sheinbaum con 17% es percibida como más honesta, cuatro puntos más que la percepción en este rubro de Marcelo Ebrard, y 12 puntos más que Adán Augusto López.

√ 39% considera que Claudia Sheinbaum es muy respetuosa del “derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, 21% tiene esa opinión de Marcelo Ebrard y 11% de Adán Augusto López.

√ 40% considera a Claudia Sheinbaum como buena candidata, 36% opina así de Ebrard y 14% de Adán Augusto López.