No debería comentarlo porque no tiene importancia. Lo hago porque me cansé de recibir por WhatsApp mensajes en los que se me preguntaba cómo me fue en el mítin de AMLO en el Zócalo.

No acudí al evento. Estuve con mis nietos en un negocio de juegos infantiles ubicado en el barrio de Santa Fe en la Ciudad de México. Si no me hubiera comprometido con los niños quizá habría estado en el Zócalo, pero no en los lugares importantes ya que no recibí invitación de parte de los organizadores.

Pero, para criticar la concentración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, alguien hizo circular en redes sociales una foto en la que aparezco. No se trataba de una fotografía del pasado sábado, sino de un evento de hace años.

Actuaron con deshonestidad quienes difundieron tal foto en Twitter y otras redes sociales.

Una persona que lo hizo así fue Guillermo Sheridan, @GmoSheridan. Lamentable la falta de ética de un académico que se ha especializado en la crítica de gente intelectualmente deshonesta.

Supongo que Sheridan se disculpará. Es lo que haría cualquier hombre honorable. Espero que él lo sea.