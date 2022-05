Hace no mucho tiempo, mi hija menor expuso en su salón de cuarto de primaria el fenómeno meteorológico de los huracanes. Les explicó a sus compañeros cómo es que se forman los huracanes, y que a pesar de lo destructivo de su fuerza, les hizo saber que tienen una razón de ser: enfriar el agua de los océanos.

Como sucede con cualquier fuerza de la madre naturaleza, es imposible que como humanidad podamos controlar estos fenómenos climáticos. Lo único que podemos hacer es establecer, alrededor de ellos, todo un plan de prevención para la temporada de huracanes, como la que estamos a punto de iniciar.

En estos últimos días el procedimiento de seguridad llamado “ida al aire” -o “go round” en inglés-, ha estado, literalmente, en el ojo del huracán. A pesar de que ya hubo un cambio de Director en Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), estos incidentes se siguen presentando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), clara señal de que ese no era el problema.

Respecto a las “idas al aire”, José Alfredo Covarrubias, Secretario de Sindicato de Controladores (SINACTA) dijo en entrevista con Paola Rojas:

“Lo que se menciona en algunas publicaciones del día de hoy, y en realidad no son incidentes, son idas al aire; y se ha estado vinculando la ida al aire, la que es parte de un procedimiento de aterrizaje normal de un avión, con incidentes. Los incidentes son cuando se pierde el control de la situación y de alguna manera se vulnera la seguridad, que nosotros lo hemos reportado para evitar que pase un accidente, que se siga deteriorando la seguridad. Y en el caso de estos vuelos, lo que pasó fue un fenómeno meteorológico que nosotros denominamos ‘cizalleo o windshear’, entonces el piloto cuando siente esa inestabilidad en el aire, ese movimiento irregular del aire y fuerte, decide para mantener la seguridad de su vuelo, ‘irse al aire’ y volver a intentar la aproximación. Obviamente puede causar alarma en la gente, pero es una situación controlada que no pone en riesgo la seguridad; precisamente para mantener la seguridad es que el piloto toma esa decisión. La imagen que vimos de una noche lluviosa y estaban dos aeronaves por despegar, y una aterrizó en la misma pista que estaba ocupada, ese sí fue un incidente y por eso así lo manifestamos, y se tiene que investigar. Ahora, las investigaciones de los incidentes, por lo menos lleva entre dos y tres meses, pero en el caso de los siguientes eventos que se han presentado no se consideran incidentes, porque tanto el piloto como el controlador están conscientes de cuál es la situación para mantener la seguridad.”

José Alfredo Covarrubias, Secretario de Sindicato de Controladores.