“Dime de qué presumes y te diré de qué careces” Dicho popular

Es común que quien alardea de algo, es porque carece de ello. AMLO presume de su “honestidad”, sin embargo, su gobierno resultó el más corrupto; presumió de un proyecto de nación y lo que muestra es una insaciable ambición personal por el poder, que se le reconozca, se le aplauda y se agachen ante él.

Cuando AMLO critica a Marcelo Ebrard o a cualquiera que no sea agachón o sumiso, se muestra tal cual es y prefiere lanzar acusaciones antes de reconocer que existen posiciones diferentes o contrarias a su pensamiento.

Convenenciero y malagradecido

Recientemente AMLO se lanzó contra Ebrard para tratar de evitar que tome la decisión de contender por la presidencia, todo porque le haría sombra a su candidata.

AMLO le dijo a Ebrard: “si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político, no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar”.

Se debió morder la lengua, AMLO nunca ha pensado en el bien del pueblo. Como él lo ve, “el pueblo” tiene un sentido mercantilista electorero, son material para comprar, manipular, obtener votos y luego pasar encima de ellos.

Durante su carrera política, ha sido un “convenenciero”. Fue del PRI, y actuó como todo un dinosaurio y, cuando se sintió desplazado, buscó espacio en el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.

Al final es un malagradecido, ya que sí logró el poder que ambicionaba fue en gran medida por el apoyo que le dio Marcelo Ebrard desde que hacía equipo con Manuel Camacho, ellos lo apoyaron en la toma de los pozos petroleros y le pagaban las manifestaciones que realizaba por consigna y para golpear a los adversarios políticos de sus “jefes”.

Fue con el apoyo de Camacho y Marcelo que se convirtió en presidente del PRD y, posteriormente, cuando buscó la jefatura de la Ciudad de México, ganó gracias a que Ebrard y el exregente pusieron a su disposición su capital político, más tarde AMLO desechó al partido que le abrió la puerta para iniciar su propio movimiento.

Andrés Manuel como “vulgar ambicioso” traiciona y pisotea a cualquiera con tal de alcanzar sus propósitos, obtuvo el puesto y el poder que tanto quería y ahora no lo quiere soltar.

Marcelo el cerebro detrás de AMLO

No sorprende que desde entonces Marcelo se convirtiera en la materia gris de AMLO. En 2012 Ebrard lo dejó pasar para obtener la candidatura del PRD y enfrentar solo, sin el apoyo de AMLO, las acusaciones que se presentaron por presuntos actos de corrupción.

Ya con la 4T, Marcelo se convirtió en el bombero, salía a dar la cara por todas las ocurrencias y malas decisiones de AMLO y los duros. Asumió el tema de las pipas del huachicol, logró traer las vacunas contra COVID, posicionó a AMLO en lo internacional, con Trump y con otros países como Rusia y China, sin embargo, fue desechado, simplemente por haberse atrevido a buscar la candidatura presidencial a contrapelo de la decisión de AMLO.

Tan falso en su dicho como en su actuar

“Somos libres, somos libres y no hay que presionar a nadie, todo mundo debe de actuar en función de sus convicciones, de sus principios e ideales. Yo siempre he dicho que Marcelo es una gente inteligente, lo sostengo”, lo dijo en su mañanera, pero el mensaje fue justo lo contrario porque lanzó a sus perros de guerra de Morena que se niegan a resolver la queja que puso el excanciller.

Será hasta diciembre o enero cuando la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resuelva la impugnación presentada por Ebrard por los resultados de la encuesta que definió al candidato presidencial de Morena., en respuesta el político aplazó nuevamente su decisión de seguir o no en Morena.

Pero Morena no solo no responde a la queja, sino siguiendo la instrucción de AMLO, salieron a buscar amedrentar a Marcelo para que tome una decisión sabiendo que, y eso también por instrucciones de AMLO, Movimiento Ciudadano fijó como fecha límite para registrar a sus precandidatos el próximo domingo 12 de noviembre, es decir, el excanciller podría quedar fuera de la boleta electoral en 2024.

Parece que a AMLO “le crecieron los enanos”, de un lado Xóchitl y del otro la oposición interna encabezada por Marcelo.

¿Será que el presidente esté “apanicado” ante la posibilidad de que Marcelo decida no ir por la presidencia vía MC y se decida a fortalecer un proyecto de nación sumándose él y su capital político a la propuesta de gobierno de coalición del Frente Amplio por México ?

