“Escribir es una forma de resistencia contra la incomprensión y el olvido”. Milan Kundera

El presente texto es mi columna número 500 en SDPnoticias, que coincide con el octavo aniversario de mi primera llamada con Federico Arreola, con la que iniciamos una extraordinaria relación de amistad y de trabajo. En este medio publicaron mi primera columna en octubre del 2018, cuando inició el movimiento de la Cuarta Transformación de la vida pública México, el cual se ve reflejado contundentemente en mis escritos.

Para los interesados en conocer el número de columnas por autor en el portal de SDPnoticias, lo que tienen que hacer es consultar en el recuadro superior de búsqueda al autor en cuestión, en mi caso, con teclear: “Halabe”, aparecen las 500 columnas que he escrito.

También en la cuenta de X de Elon Musk: “AlbertoHalabe2”, he recopilado todas mis columnas.

Aprovecho para comentar que en ninguna de mis columnas he utilizado Inteligencia Artificial (IA) para escribir ni siquiera uno de sus renglones, a pesar de que constantemente ella me lo propone cuando la consulto para algún dato en particular; considero personalmente que todos los autores que utilizan IA la deben incluir como coautora en sus escritos.

Para mí, escribir, más que un arte, es un acto de ejercicio mental e intelectual que me mantiene en constante búsqueda de respuestas, que, en muchas ocasiones, hasta a mí me sorprenden cuando las descubro en mis manuscritos.

Al respecto, me siento muy orgulloso de seguir los pasos de mi abuelo paterno Alberto Halabe, escritor y periodista durante toda su vida, y de quien llevo su mismo nombre por ser una tradición ancestral Sefaradi (judeoespañola), la de llamarle al hijo primogénito igual que el padre de su padre aún en vida, y como anécdota interesante, mi abuelo Alberto tenía su identificación como miembro de la Prensa mexicana de acero inoxidable, por eso se les llamaban a esas credenciales: “charolas”.

Finalmente, les agradezco a Federico Arreola y a todo el equipo editorial de SDPnoticias esta invaluable oportunidad que me han dado al publicar las 500 columnas que he escrito en los últimos ocho años de mi vida.