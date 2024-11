Si usted quiere ver la verdadera discriminación lo invito a que vaya a un partido de futbol de colegios de primaria. Ahí puede ver las verdaderas caras de los papás que se dan golpes de pecho diciendo “disfruten lo votado” o nos va a cargar la fregada ahora que ganó Trump.

Y digo futbol porque en la mayoría de las ciudades no se practican otros deportes como el futbol americano o el beisbol donde también pasa algo de lo mismo.

Los niños tienen diferentes talentos y habilidades y no todos tienen la facilidad para jugar tal o cual deporte. Puede ser que el papá sea un deportista frustrado que no llegó a primera división porque “se chingo” la rodilla o que haya sido un fantástico jugador de futbol americano infantil pero que no tiene la talla de los gringos para ser aceptado en futbol americano colegial. Así hay un montón de gente que expresa sus frustraciones y le quita lo divertido de jugar en equipo a un niño. Pueden ser los mismos entrenadores que no ven el desarrollo integral de los niños y no meten a los menos hábiles porque si no se molestan los papás de los que son más hábiles.

Este mundo de los papás que se creen mejores atletas que sus hijos es muy parecido a lo que vemos en el sin fin de opiniones desinformadas que hay sobre la relación de México y Estados Unidos.

A los Estados Unidos no le conviene que México esté mal porque son socios comerciales, frontera y hay un montón de cosas que suceden entre las fronteras. México no es la peor economía del mundo ni mucho menos. Estamos mejor que otros países y debido a la cercanía con los Estados Unidos tenemos la posibilidad de acceder a ese mercado de una manera más sencilla que muchos otros que se mueren por estar cerca.

A los gringos no les conviene que México voltee hacia otros socios comerciales pues si son dependientes de nosotros en muchas cosas. ¿Es malo? Para nada, es natural que entre países vecinos haya una colaboración para el desarrollo de ambas naciones.

¿Pero el grito de Trump de sobre los migrantes y los aranceles? Puede que sea verdad que México es una coladera de inmigrantes que pasan hacia Estados Unidos y que por ser justos o lo que sea con ellos, se les de el pase libre para que lleguen a su destino final que nunca es México.

El gobierno de México ha trabajado en reducir esa migración pero es bastante complicado. Muchos de estos migrantes se quedan en nuestras tierras y pueden ser un problema. Solo observe lo que pasa en Monterrey donde hay una cantidad de inmigrantes varados en centros de apoyo que no se dan abasto. A muchos se les ofrece trabajo, otros se ponen de divas usando su migración como excusa y no como palanca para poder lograr algo mejor que en su país.

La gran cantidad de migrantes que pasan por nuestro país nos hacen ver que hay algo malo en nuestra política migratoria y que se están recibiendo migrantes demás. En algún lugar del flujo se tiene que cerrar la llave y no debería ser en el norte de México.

Volviendo al tema principal, México no es mal socio comercial. México no se pondrá a temblar con las amenazas públicas o privadas de ningún político porque a nadie la conviene ni a ellos ni a nosotros.

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene la experiencia política suficiente como para escuchar lo que necesita Estados Unidos, poner en la mesa lo que necesita México y llegar a acuerdos que beneficien a ambas naciones.

Hay que saber que aquel “papá” que grita que no metan a Pepito porque es malísimo y vamos a perder es el mismo papá que dice “disfruten lo votado” y que no llegó a primera división porque se chingó la rodilla.

¡Ánimo!

Galimatías

Vi que uno de mis contactos de X publicó que el nivel educativo de los que votaron por Kamala era mayor a los que votaron por Trump.

Hay que saber leer esos números. En Estados Unidos hay una gran cantidad de personas que viven en estados rurales donde se gana dinero sembrando y cosechando no vendiendo acciones en Wall Street. Hay otra cantidad de personas que estudio una carrera técnica que no es considerada college y gana más que muchos investigadores arreglando televisiones.

Que entre los que votaron por Trump haya mas personas sin un título universitario no significa que sean ignorantes, tiene que ver más con que el mensaje que envió Harris no fue suficiente como para convencerlos de votar por ella.