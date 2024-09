PROMETEO

México no ha logrado convertirse en un país desarrollado por una combinación de factores históricos, estructurales, económicos, políticos, y sociales. Refiero en opinión personal algunos conceptos de ellos y la situación actual.

1. Desigualdad Social y Económica: México enfrenta altos niveles de desigualdad, lo que significa que el crecimiento económico no se distribuye equitativamente entre la población. Esto limita el acceso a educación, salud y oportunidades económicas para una gran parte de la población. México registra una pobreza laboral en el 36% de la población, siendo mayor en las poblaciones rurales que en las urbanas. La pobreza laboral es una situación en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros. Hogares en pobreza laboral pueden lograr alimentarse a partir de ingresos no laborales como remesas, transferencias o acceso a programas sociales.

2. Corrupción: la corrupción ha sido un problema persistente en México, afectando la eficiencia del gobierno y limitando la inversión extranjera y nacional. La corrupción también afecta la distribución justa de los recursos y debilita las instituciones públicas. De acuerdo con Transparencia Internacional, México ocupa la posición 124 (2020) entre los 180 países evaluados. Se puede hacer propaganda diaria de que ya no hay corrupción y promover ideas sobre aparentes ahorros en la administración pública. La realidad es que aún estamos muy lejos de lo que dice la propaganda oficial.

3. Dependencia económica: la economía mexicana ha estado históricamente muy ligada a la de Estados Unidos, especialmente a través del comercio y la inversión. Aunque esto tiene beneficios, también significa que la economía mexicana es vulnerable a las fluctuaciones políticas de su vecino del norte. Decir que hay una pausa con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por su injerencia en asuntos internos, pero que afectan o inquietan sus intereses en México, no necesariamente abonan en una relación en donde el 80% de tu economía depende de ellos. En términos comerciales, escucha a tu cliente. Generar inestabilidad en materia económica por reformas constitucionales (poder judicial y órganos autónomos), puede generar de su parte como socios inversionistas del T-MEC una pausa en materia de inversión y empleo, que pueden afectar el desarrollo y crecimiento de los siguientes años.

4. Falta de innovación y diversificación: a pesar de ser un país con un sector manufacturero robusto, México no ha logrado diversificar su economía ni desarrollar sectores de alta tecnología e innovación al mismo ritmo que los países desarrollados. Por el contrario se estimula la informalidad en niveles del 60% de la población económicamente activa. La informalidad puede generar empleos de baja calidad y valor agregado a la economía en general, pero ha sido un paliativo para la desestabilidad social de los gobiernos mexicanos que no han puesto atención en políticas públicas para desarrollar técnicos, innovación y tecnología. Hay talento sin duda, pero este no cuenta con recursos que los apoyen, lo cual provoca o que migren y no regresen, o de plano se dediquen de manera práctica al comercio o servicios que les reditúen ingresos inmediatos aún en actividades informales.

5. Educación y capital humano: aunque México ha mejorado su sistema educativo en las últimas décadas, todavía enfrenta desafíos en términos de calidad educativa, acceso y relevancia. Un capital humano insuficientemente capacitado limita la capacidad del país para competir en la economía global. Los estados con mayor pobreza del país, están asociados a mala infraestructura educativa integral, lo cual amplía la distancia con los estados del norte y de centro con respecto al sur sureste. Lo cual se traduce en inversión productiva para el norte y centro del país por contar con población más capacitada para integrarlas en sus procesos de inversión y producción.

6. Inseguridad y crimen organizado: la violencia y el crimen organizado, incluyendo el narcotráfico y la extorsión, afectan la estabilidad social y económica. Estos problemas desalientan la inversión, tanto interna como extranjera, y afectan la calidad de vida de los ciudadanos. Precisamente la mala formación educativa y la propaganda mediática del éxito económico en actividades ilícitas dan oportunidad de tener cuadros en especial de jóvenes que se integran a grupos delictivos.

7. Instituciones débiles: el desarrollo económico sostenido requiere instituciones fuertes y confiables, algo que México ha luchado por lograr. La debilidad institucional se refleja en la incapacidad para hacer cumplir las leyes, proteger los derechos de propiedad, y garantizar la seguridad jurídica. Ya con las reformas constitucionales que Morena y aliados virtualmente darán como regalo al presidente López Obrador , las instituciones serán dóciles y flexibles ante las instrucciones del presidente en turno. Pues los cambios constitucionales serán factor probablemente por décadas y en donde un solo hombre o mujer pueden resolver qué o quién es bueno y honesto.

8. Políticas públicas inconsistentes: a lo largo de su historia, México ha tenido cambios significativos en sus políticas económicas y sociales con cada administración. Esta falta de continuidad ha dificultado la implementación de reformas a largo plazo necesarias para el desarrollo sostenido. Ya se visualiza que dentro de las reformas Pemex y CFE pasarán de ser empresas productivas a empresas públicas del Estado mexicano. Por lo que la rendición de cuentas, competencia y eficiencia no serán transparentes. Volvemos a los 70′s, con la diferencia que Pemex y CFE son empresas altamente dependientes de las finanzas públicas, en especial la primera que tiene una complicada situación de producción y financiera, a lo cual su nuevo director general dice que no está tan mal y que todo es culpa de los neoliberales. Es lo bueno de ser solo académico, consultor y sobre todo amigo y colega de la presidenta electa.

Por lo que se refiere a políticas públicas estas no han sido orientadas a generar inversión productiva para pymes y cadenas productivas de exportación. Tanto las secretarías de economía, hacienda, trabajo y demás correlacionadas, deberían coordinar esfuerzos para promover ese desarrollo e inversión con políticas públicas que motiven y no sean restrictivas.

9. Pobreza: una gran parte de la población mexicana vive en condiciones de pobreza, lo que limita la demanda interna y restringe el crecimiento económico. Además, la pobreza perpetúa ciclos de baja productividad y limitaciones educativas. Si bien los programas sociales son paliativos, lo importante es tener programas de inclusión financiera, mejorar educación y formación de niños y jóvenes en zonas de mayor pobreza. Dejar de formar con dogmas y ser pragmáticos.

10. Infraestructura insuficiente: aunque ha habido avances, la infraestructura en México, como transporte, energía, y telecomunicaciones, no ha sido suficiente para sostener un crecimiento económico acelerado y equitativo. El tema de infraestructura en energía renovable es otro tema tabú para la izquierda mexicana. Si le gusta el tema ambiental pero que solo sea propiedad gubernamental la inversión y lo económico.

Estos factores, entre otros, contribuyen a que México no haya logrado alcanzar el estatus de país desarrollado a pesar de ser la segunda economía más grande de América Latina. Se concluye en un mes la gestión de la actual administración e inicia con continuidad y mayoría en el Congreso la nueva administración. La visión de una izquierda a la mexicana con amplio poder de decisión e imposición es celebrado por sus seguidores, que siguen entusiasmados por tanto logró en todas las áreas que está administración promueve en los medios públicos y afines a su pensamiento político, todo está muy bien y lo que no, es culpa de los anteriores que dejaron un cochinero, todo se justifica, no hay autocrítica en los temas en los cuales hay evidentes errores y contradicciones que sin duda parte de ellos se irán revelando en el corto, mediano y largo plazo.

Por lo pronto hay mucho por hacer en nuestro México, no es solo de Morena y sus aliados, tampoco de la decepcionante autollamada oposición. Septiembre es un mes clave para el Poder Judicial de la Federación, que aun con sus grandes fallas, es el único poder realmente autónomo que hace equilibrio en el país. Si las reformas constitucionales pasan como se les ordenó diputados ,senadores y chapulines de reciente adquisición, se confirmarían las proyecciones de bajo crecimiento económico (PIB para 2024 y 2025 del 1% y 1.3%) que han pronosticado Bank of América, JP Morgan, así como señalando prevenciones en la inversión incluyendo a Fitch.

El tipo de cambio esta en niveles de 20 pesos esta última semana de agosto y con una inflación aún por arriba de su objetivo, lo cual genera que no haya unanimidad en Banco de México para bajar la tasa de referencia (10.75%) y estimular la economía. Pareciese que se trata solo de un tema de crisis o nerviosismo financiero, sin embargo la aprobación de las reformas constitucionales no solo significan un cambio de administración o de personas, es un cambio de régimen y fondo constitucional. Ya solo queda esperar razonamientos sensatos o de plano quedarnos con el dogma impuesto de que el pueblo es bueno y sabio… Y nunca se equivoca.

X: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx