La concentración bancaria y la baja penetración de los servicios financieros no bancarios son temas cruciales en el panorama económico de México. Este fenómeno ha generado un intenso debate sobre su impacto en el desarrollo económico , la inclusión financiera y la competencia en el sector.

Ahora con la polémica reforma judicial, el sector financiero mexicano en caso de su aprobación deberá razonar cuidadosamente los riesgos inherentes que tendrá. De hecho ahora la suspensión de la actividad judicial federal ya genera cientos de miles de asuntos en espera pues se suspenden los términos para las partes (así que eso de que no afecta mayor cosa está lejos de la realidad). Quien promueve esta situación, está a un mes y días de dejar la presidencia, pero su objetivo es acabar con los contrapesos que limiten sus acciones o le exijan rendición de cuentas. Mi opinión, busca analizar de manera básica estas dinámicas y sus implicaciones para el futuro del sistema financiero mexicano.

Concentración bancaria: un doble filo

La alta concentración bancaria en México, dominada por un puñado de instituciones financieras, tiene tanto ventajas como desventajas. Por un lado, permite a los grandes bancos beneficiarse de economías de escala y proporcionar una amplia gama de servicios a sus clientes. Por otro lado, esta concentración puede limitar la competencia, lo que resulta en tasas de interés más altas y menos opciones para los consumidores.

Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los tres bancos más grandes de México (BBVA, Banorte y Santander) controlan alrededor del 75% de los activos bancarios totales que son del orden de los 7 billones de pesos. Este oligopolio bancario limita el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas (PyMEs), un sector crucial para el crecimiento económico del país. La falta de competencia también puede conducir a prácticas bancarias menos favorables para los consumidores, como comisiones elevadas y requisitos estrictos para la apertura de cuentas.

Con datos de la CNBV las utilidades acumuladas en este sexenio superan el 1 billón de pesos. El doble de lo obtenido en el sexenio de Peña Nieto y es ligeramente mayor a las suma de las utilidades acumuladas en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto. Así que eso de que primero los pobres, no cabe duda que políticamente siempre vende, la realidad es que hoy los bancos concentran la riqueza en un entorno donde esta administración les ha dado mucha felicidad.

Impacto en la inclusión financiera

La alta concentración bancaria tiene un efecto directo en la inclusión financiera. Según el Banco Mundial, alrededor del 60% de los mayores de 18 años en México tienen una cuenta bancaria (hay más de 40 millones de adultos que no tienen cuenta), una cifra relativamente baja en comparación con otros países de ingresos medios, que superan el 80%. Esta baja penetración bancaria es un obstáculo para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza, ya que limita el acceso al crédito, el ahorro y otros servicios financieros esenciales, al tener baja bancarización motivada por la informalidad del 60%, lo cual se mueve en efectivo y con ello los riesgos del origen y la falta de seguridad se vinculan.

Ahí es donde las fintech de Mercado Libre, Oxxo, Nu, entre otros de perfil similar se han orientado a integrar y bancarizar vía tecnología. Con datos de IFT que también ya los diputados de Morena y aliados han aprobado desaparecer. Hay 125 millones de celulares en activo en México con las diversas compañías. Es decir no estamos bancarizados pero si tenemos cerca del 98% de la población total con teléfono celular. Y es por ahí en donde las empresas tecnológicas ven la oportunidad que autoridades y bancos tradicionales no ven, y que solo ponen trabas y reglas para hacer expedientes digitales obligando a las personas a ir a sus sucursales. En donde el irregular o mal servicio personal caracteriza a todos sin excepción. La banca móvil y las tecnologías son la respuesta para bajar costos y lograr eficiencia si están debidamente regulados.

Las poblaciones rurales y urbanas de bajos ingresos son las más afectadas por esta situación. La falta de cobertura en zonas rurales y urbanas de bajos ingresos, junto con los altos costos de apertura y mantenimiento de cuentas, desalienta a muchas personas a participar en el sistema financiero formal. Además, la falta de educación financiera limita aún más la capacidad de estos grupos para aprovechar los servicios financieros disponibles.

Los servicios financieros no bancarios: una oportunidad desaprovechada

En contraste con la concentración bancaria, los servicios financieros no bancarios, como las fintech, sofomes y las cooperativas de ahorro y crédito, ofrecen una alternativa para aumentar la inclusión financiera en México. Estas instituciones tienen el potencial de llegar a poblaciones desatendidas y ofrecer servicios más asequibles y accesibles.

Las fintech, en particular, han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsadas por avances tecnológicos y cambios en las preferencias de los consumidores. Según el Informe de Fintech en América Latina 2021, México es uno de los mercados de fintech más grandes de la región, con más de 500 empresas operando en el país. Estas empresas ofrecen una variedad de servicios, desde pagos digitales hasta préstamos y gestión de inversiones.

Sin embargo, la penetración de los servicios financieros no bancarios sigue siendo baja en comparación con otros países. Esto se debe en parte a la sobrerregulación, falta de supervisión adecuada y a la desconfianza de los consumidores hacia estas nuevas formas de servicios financieros. Para aumentar la penetración de los servicios financieros no bancarios, es necesario un entorno regulatorio que fomente la innovación, inversión y garantice la protección del consumidor.

Desafíos y oportunidades para el futuro

El camino hacia una mayor inclusión financiera y una mayor competencia en el sector bancario en México está lleno de desafíos y oportunidades. La alta concentración bancaria y la baja penetración de los servicios financieros no bancarios reflejan una estructura de mercado que limita la competencia, inversión y la innovación.

Para abordar estos desafíos, es esencial una estrategia integral que incluya revisión a las medidas regulatorias, incentivos para la innovación, inversión y educación financiera. Las autoridades financieras deben trabajar para crear un entorno en el que tanto los bancos como las fintech, sofomes y cooperativas puedan competir en igualdad de condiciones. Esto podría incluir la simplificación de los requisitos para la apertura de cuentas, la reducción de las comisiones bancarias y la promoción de la digitalización de los servicios financieros.

Además, es crucial mejorar la educación financiera para aumentar la confianza de los consumidores en los servicios financieros no bancarios. Programas de educación financiera en escuelas y comunidades pueden ayudar a las personas a entender los beneficios y riesgos de los diferentes productos financieros, lo que a su vez podría aumentar la demanda de estos servicios.

Conclusiones

La alta concentración bancaria y la baja penetración de los servicios financieros no bancarios en México son temas complejos que requieren una atención cuidadosa por parte de las autoridades, las instituciones financieras y la sociedad en general. Aunque existen desafíos significativos, también hay oportunidades para fomentar la competencia, aumentar la inclusión financiera y mejorar el bienestar económico de la población. Con las políticas adecuadas y una colaboración efectiva entre los diferentes actores del sector financiero, México puede avanzar hacia un sistema financiero más inclusivo y competitivo. Se deben abordar estos desafíos y aprovechar las oportunidades para construir un futuro financiero más inclusivo y próspero para todos los mexicanos.

Esta semana y las siguientes son claves para el poder judicial. Aun los estados no se pronuncian si se solidarizan con los federales. Los gobernadores y el jefe de gobierno tienen fuerte influencia en los tribunales locales, no son independientes ni autónomos. A todos los litigantes nos afecta esta situación, pero la imposición y la mecánica que se pretende de voto popular no son la solución y por el contrario será mayor el problema. Los gobiernos de USA, Canadá, los grandes bancos de inversión y calificadoras ya empezaron a mostrar con mayor énfasis que esta reforma no beneficia la inversión, se afectan las reglas del tratado y podría tener graves consecuencias en el mediano y largo plazo para nuestro país (no más órganos autónomos y no más autonomía en el poder judicial, el legislativo con la mayoría está sometido al ejecutivo). No se trata de ser tapete y sumisos, pero tampoco de arbitrarios y no dar certidumbre al Estado de derecho, politizando la justicia y haciendo una narrativa equivocada para influir en personas que desconocen el proceso judicial.

Para los entusiastas simpatizantes de los compañeros y camaradas presidente y presidenta electa, que todo les celebran o justifican culpando a otros o a los de antes. Sí efectivamente la presidenta electa Sheinbaum como piden que le llamen, fue votada por 36 millones de personas que quieren la continuidad a la tierra prometida del bienestar. Pero cuidado, no decía en la boleta que ese voto también significaba la reforma judicial como hoy lo justifican narrativamente que obedecen el mandato del pueblo. Hay 26 millones que no votaron por esa opción y más de 40 millones que no fueron a votar por la razón que sea. Así que forzar e imponer la reforma judicial, está creando presión en los mercados financieros y no necesariamente dará confianza y en consecuencia sí mayores costos para todos. No estoy conforme con el desempeño de varios miembros de la Corte, de varios en el poder judicial federal y en especial con el fuero común. Pero ante el acoso y abuso del ejecutivo y el legislativo. Apoyo totalmente al poder judicial federal, su autonomía de otros poderes, al personal que ahí trabaja por su formación técnico jurídica y por la honestidad que debe tener no como cualidad sino como condición.

