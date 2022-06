Pienso que seria terrible para Colombia que Rodolfo Hernández ganara la contienda presidencial de mañana domingo. Este hombre sin duda es un tramposo —traqueto, lo llamó el músico colombiano Edson Velandia—, que creo arruinaría a esa nación.

En El País, Velandia precisó la definición: “Para mí él representa el capitalismo traqueto. No quiero decir el capitalismo del narcotráfico, sino la forma traqueta de entender la vida: donde todo vale, donde lo que importa es hacer plata, donde no es importante que te eduques o que tengas un sentido generoso hacia la sociedad, donde no es importante que aportes sino que quites”.

Estoy convencido de que a Colombia le iría mejor si fuera presidente Gustavo Petro, pero hay una fuerte campaña en su contra por su ideología de izquierda.

Lamentablemente, al linchamiento contra Petro se ha sumado Egan Bernal, sin duda el deportista colombiano más importante en la actualidad.

En Colombia el ciclismo es el segundo deporte más popular, después del futbol. Se entiende que así sea: sus ciclistas son extraordinarios.

Radio Nacional de Colombia hizo una lista de cuatro deportistas colombianos especialmente relevantes en 2021, en la que la mitad son ciclistas: Egan Bernal, ganador ese año del Giro de Italia, y la bicicrosista Mariana Pajón, quien fue considerada “la número uno del ranking mundial femenino de la Unión Ciclista Internacional para su especialidad”.

Entonces, está lejos de ser irrelevante la opinión política de quien quizá sea el más destacado ciclista colombiano de la historia —Bernal ya había ganado el Tour de Francia—.

Evidentemente porque tiene derecho, Egan Bernal se ha metido a la contienda electoral colombiana, pero por desgracia en contra del mejor candidato, Gustavo Petro.

Se dejó llevar por la petrofobia el ciclista que ahora se recupera de una fuerte lesión, y en sus redes sociales ha sido injusto con Petro.

Con toda justicia Egan mereció que lo pusiera en su lugar una escritora, Carolina Sanín: “Tú eres un gran deportista. Y también un gran huevón”.

En Colombia huevón no significa flojo, como en México, sino tonto.

No cualquier tonto. En un sitio de internet leí que la expresión huevón se utiliza en Colombia “para describir a aquella persona de la que todos se aprovechan”.

La derecha colombiana claramente se está aprovechando del prestigio y la popularidad de Egan Bernal, quien sin duda se está viendo como un gran huevón.

Ignoro a cuántas personas convencerá Egan Bernal de no votar por Gustavo Petro, pero por pocas que sean, sin duda son muchas en una elección que se anticipa reñida —algunas encuestas dan ventaja a Petro, pero otras presentan el siempre impredecible empate técnico—.

Margarita

En México falta mucho para las elecciones presidenciales. Pero ya hay precandidatos y precandidatas. Por primera vez las mujeres tienen posibilidades reales de llegar al poder en nuestro país.

En el tracking diario de MetricsMX que publica SDPNoticias, la líder entre los y las aspirantes de Morena es la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.

Y ahora, entre quienes buscan la candidatura presidencial por parte de la alianza entre el PRI y el PAN, empieza a aparecer Margarita Zavala.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha destruido, con métodos democráticos, a los tradicionales partidos políticos mexicanos, PRI y PAN.

Pero una cosa es que el priismo y el panismo nada representen y otra muy distinta que AMLO y Morena no enfrenten oposición.

Si bien la aprobación de Andrés Manuel es muy elevada, las intenciones de voto por Morena no lo son tanto: en las encuestas gana el partido de izquierda, pero cerca del 50% de los y las votantes preferirían —si existiera— otra opción política.

Ante la crisis del PRI y el PAN, es Felipe Calderón quien se ha convertido en el principal opositor a la 4T.

Calderón, desde luego, no podrá volver a ser candidato presidencial, pero su esposa sí.

¿Que es enorme el desprestigio de Felipe Calderón? Sin duda, sobre todo por las acusaciones contra Genaro García Luna en Estados Unidos.

Lamentablemente, García Luna y Calderón siguen teniendo aliados mediáticos importantes en México, quienes se encargan de lavarles la imagen; un ejemplo muy reciente lo dio Carlos Marín, en Milenio: el exdirector editorial del periódico propiedad de Francisco González hizo ayer una apasionada defensa del acusado en Estados Unidos de haber trabajado para los capos de las drogas.

El desprestigio de Felipe Calderón juega en contra de su esposa, Margarita Zavala, pero a favor de ella opera que su marido tenga tantos amigos en la prensa y en la clase empresarial que se organiza para combatir a Morena en las presidenciales de 2024.

Ya se verá si la señora Zavala sigue creciendo; por lo pronto, debe decirse que es la única mujer en la oposición realmente seria y, por lo tanto, con las características que se necesitan para retar a la 4T en una elección nacional.

¿Hombres en el PRI y el PAN? Sobran machitos, pero ninguno con el tamaño requerido para verdaderamente pelear por la presidencia.