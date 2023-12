Bienvenidos amantes de la gastronomía. Así es mis estimados lectores, México como siempre demostrando que tiene una gran y sobre todo vasta gastronomía . Como cada año la enciclopedia gastronómica internacional Taste Atlas hace un listado de las mejores comidas del mundo y en la de este año, nuestro país está dentro de los primeros lugares.

Se calificaron más de 271, 819 platillos de todo el mundo y 80, 863 productos alimenticios. Y es a través de críticos especializados quienes prueban los alimentos y las comidas, los que al final otorgan una calificación.

O como lo dicen directamente en el portal de Taste Atlas “Con base en 395,205 (271,819 válidas) calificaciones de platos y 115,660 (80,863 válidas) calificaciones de productos alimenticios, estas cocinas han registrado las mejores calificaciones promedio para sus respectivos 50 platos y productos alimenticios mejor calificados. Si dos cocinas tienen la misma calificación promedio, la que tiene el plato mejor calificado ocupa una posición más alta.”

Hay que decirlo, todos los países defienden su comida y sobre todo los usuarios en redes cuando se hace pública está lista, lo que la vuelve un poco “polémica”, pero que sería una lista sin este ingrediente que le pone “la sal y la pimienta” al asunto.

Taste Atlas mejores comidas del mundo (Especial)

Tienen varias categorías como “100 mejores platillos”, “100 mejores Cocinas”, “100 mejores quesos”, “La mejor comida, Ciudades y lugares Regiones”, “Mejores alimentos por categoría” y “Lugares de comida más emblemáticos”

Vámonos a lo que nos interesa ¿cómo quedó nuestro país? Comencemos con el rubro de las 100 mejores cocinas, quedamos en un honroso séptimo lugar. Ahora ¿qué productos alimenticios fueron los más destacados? Vainilla Chinantla, Queso Oaxaca, Cajeta, Queso fresco, Sangrita.

Pasemos a los platillos , abrimos en el lugar número 19 con tacos de carne asada y dónde los puedes encontrar; “Taquería Franc (Tijuana), Tacos el Yaqui (Rosarito), Asadero Acatlán de Juárez (Mexicali)”.

Sigue la cochinita pibil en el número 22 de la lista y estos los puedes degustar en “Taquería Honorio (Tulum), La Chaya Maya (Mérida), Museo de la Gastronomía Yucateca (Mérida)”.

En el lugar número 30, todo un clásico y ustedes mis estimados lectores ya han de haber leído la columna dedicada a las enchiladas, según estas listas las mejores están en “El Cardenal (CDMX), La Cueva del Chango (Playa del Carmen), Cafebrería El Péndulo (CDMX)”.

No podían faltar las inigualables carnitas, “estilo Michoacán” y según Taste Atlas las mejores las encuentras en “Los Panchos (CDMX), Taquería Chabelo (CDMX), Hacienda Sisal (Cancún) y este delicioso platillo está en el lugar número 36.

Seguimos con el lugar número 40, y quien no ha probado estos tacos, es que no ha vivido, me refiero a los deliciosos “Taco gobernador”, que son hechos en lugar de carne con mariscos, los pueden degustar en Los Arcos (Tijuana), Contramar (CDMX), Tacos Marco Antonio (Ensenada), y si van acompañados de un “torito” son más ricos aún.

En la posición número 42 para mí particular preferencia, el rey de todos los tacos, su majestad el “Taco al pastor”, herencia de nuestra mezcla con la cultura libanesa, y según esta lista los mejores los puedes comer en Taquería Los Alteños (Zapopan), Pancho’s Takos (Puerto Vallarta), Taquería Franc (Tijuana), para mí los de Narvarte, en especial los Manolo o los Primos no tienen comparación, en gustos se rompen géneros.

Ya estamos llegando a la recta final y en el lugar número 49 se encuentran “las gringas”, que son carne al pastor, pero con queso y tortilla de harina, estas las podemos encontrar según la lista de Taste Atlas en El Vilsito (CDMX), El Greco Taquería (CDMX), El Charco de las Ranas (CDMX), con boing de guayaba o mango son surreales.

Un platillo que no falta en el Superbowl , en el lugar 84 encontramos el guacamole, y los mejores están en Azul Histórico (CMX), La Cueva del Chango (Playa del Carmen), Pipis (Puerto Vallarta). Y que tampoco puede faltar en una taquería que se respete.

Y con esto damos por terminado este conteo, no sin antes sentirnos más que orgullosos por nuestra gastronomía, para nosotros está en primerísimo lugar y todos los platillos no tienen parangón. Bon appétit!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera