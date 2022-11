Al ritmo de la tambora y alegres, se distinguía el contingente de Sinaloa . Porras, fiesta, baile, vítores y relajo. Los sinaloenses así somos. 10 mil sinaloenses reunidos en la capital del país, ¡son un mundo de gente! Diez mil de los nuestros, al ritmo de la tambora, se hacen notar por veinte. ¡Amor, con amor se paga!

Sobra decir que el Gobernador Rubén Rocha Moya cumplió con su tarea. No sólo eso, para destacar el liderazgo y la organización. Porque el grupo mantuvo el orden en todo momento. En ese mar de gente, el respeto a la marcha y al acomodo, era primordial. Hubo un momento en que ni el Presidente pudo avanzar. Sin embargo, de Sinaloa, como siempre, López Obrador no recibe problemas, sino apoyo y soluciones.

La comitiva sinaloense encabezada por el Doctor Rubén y su equipo más cercano. El Secretario de Gobierno Enrique Inzunza, y el resto del gabinete. Enrique Díaz de Finanzas, Javier Gaxiola de Economía, Graciela Domínguez de Educación y así se alarga la lista. Destacó el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez. También los de Mazatlán, Ahome y otros municipios. Diputados locales y federales. La clase política de Morena en Sinaloa, se dio cita para inundar Paseo de la Reforma al ritmo de la tambora.

El mensaje político

Hablando de “política real”, esa que no es de ficción, sino la que se pone en práctica. El Obradorismo no debería admitir jamás el acarreo. La sociedad, no deberíamos tampoco, creer que fue una marcha 100% orgánica. Pero la realidad, es que, con acarreo en mayor o menor medida, el Presidente tiene un poder de convocatoria simplemente tremendo. De acuerdo al estimado que publicó SDP Noticias, fueron hasta 1.2 millones de mexicanos presentes en la mega marcha.

Este evento ha sido una bocanada de aire puro para López Obrador en este cierre de año. El principal mensaje es que ha demostrado nuevamente que la calle es de él. Acerca el poder al pueblo como ningún otro mandatario en la historia moderna y contemporánea de México lo hizo.

La movilización de este domingo, le quita fantasmas a AMLO. Le permitirá ahora, sostener como le gusta, su mensaje ante los medios de comunicación. Imponer su narrativa. “Fuimos muchos más, porque somos muchos más”, dirá.

La mejor forma de explicar el liderazgo de López Obrador, como fenómeno político en México, tiene que ver con que sabe exactamente cuál es su base de apoyo. Conoce el discurso que le llega a ese segmento, y no solo eso, les cumple con acciones de gobierno. Todo lo demás, en cuanto a la crítica que podemos hacer sobre sus acciones de gobierno, simplemente “no importan”. Ser políticamente frontal, le reditúa. No necesita cuidar las formas, Morena y gobierno, es un mismo ente. Porque él encabeza al gobierno y también a Morena. Pero lo hace de una manera legítima, el morenismo cree en él. El aparato gubernamental, también.

Al final, como ejercicio de operación política, le sale bien. Si la revocación de mandato fue un buen ensayo, la marcha también le funcionó. El sistema electoral mexicano tiene ese resquicio. Los comicios se tratan de quién mueve más. La estructura más grande, mejor motivada, suele llevarse la victoria. López Obrador demostró que tiene lo que necesita para mantener a la cuarta transformación en el poder.

Las corcholatas se unen por AMLO en #LaMarchaDelPueblo

Para el análisis, las tres “corcholatas” Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de CDMX, Marcelo Ebrard, Canciller de SRE y el Secretario de Gobernación Adán Augusto López; acompañaron codo a codo a López Obrador. Previo a la avanzada, se tomaron la famosa selfie del recuerdo, los tres posaron juntos. Unidos en apoyo a Andrés Manuel. El liderazgo del Presidente los une, eso ha quedado claro. Entre líneas podemos advertir entonces, que los tres han aceptado las reglas del juego para la sucesión presidencial.

Me pregunto, ¿De haber estado Ricardo Monreal en México, habría asistido a la manifestación? ¿Se habría tomado la foto? No lo sabemos. Mientras, él desarrollaba su agenda con estudiantes de la Universidad Complutense en Madrid.

Por razones que resultan casi obvias, Claudia Sheinbaum se lleva las palmas. La jefa de gobierno se lució con el apoyo en la organización de la marcha. De la capital llegó el grueso del contingente, gracias al poder de convocatoria que la doctora mantiene en CDMX.

Adán Augusto, por su parte, se tomó la molestia de recorrer lo largo de la expedición para saludar a quien pudo. Buena estrategia del secretario.

Por otra parte, no perdamos de vista que este movimiento ha sido en el marco del 4to aniversario del Gobierno de AMLO en el poder. De ahí su informe resumido, luego de más de seis horas de caminata para llegar al Zócalo.

Para destacar; las líneas de su discurso.

 “Solo el pueblo puede salvar al pueblo”, refirió López Obrador al político Ricardo Flores Magón, mientras que también revivió la frase “con el pueblo todo, sin el pueblo nada” del ex presidente Benito Juárez.

 Humanismo mexicano: el nombre del modelo de gobierno

 Dijo que más de un millón de personas con discapacidad reciben una pensión mayor a dos mil pesos bimestrales, mientras que más de 10 millones de adultos mayores reciben una pensión superior a los 3 mil pesos.

 “Por el bien de México, primero los pobres”.

 “En México ya no domina la oligarquía, sino que existen un gobierno democrático cuya prioridad son los pobres… No hay lujos en el servicio federal”, expresó.

 “México está considerado en el mundo como uno de los mejores países para invertir … en nuestro gobierno se han alcanzado niveles históricos (de inversión extranjera)”, resaltó. “Somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo”.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx