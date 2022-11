Adán Augusto estuvo nuevamente en Sinaloa. Esta ocasión fue en Mazatlán. Asistió para el evento del 105 aniversario y reunión de trabajo de la CONCANACO SERVyTUR. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo se reunió en La Perla del Pacífico para celebrar un año más de representar, defender y promocionar los intereses generales del sector turístico ante el gobierno federal. Abordaron temas de inversión, seguridad y también la Reforma Electoral, entre muchos otros.

El secretario de gobernación fue recibido por el propio gobernador Rubén Rocha Moya en el aeropuerto. Al llegar al evento, se constató la cercanía y la confianza entre mandatario y funcionario federal. El vehículo en el que llegaron, era conducido por el propio Adán Augusto López Hernández, a su lado, de copiloto el maestro Rocha. Solamente un tercer pasajero descendió, Enrique Inzunza Cázares. El “dos” del gobierno federal, se siente cómodo flanqueado por ambos sinaloenses.

La visita del tabasqueño fue meramente de trabajo. Algo que tal vez, Héctor Melesio Cuén no entiende y estuvo esperando al jefe de SEGOB para la foto… la consiguió al final. El faccioso coordinador de pre-pre… bueno, vamos a decir que el activista número uno de Adán Augusto en Sinaloa fue visiblemente ignorado de primeras. Como que al jefe del gabinete no le hace mucha gracia que quieran colgarse de su imagen y que terceros saquen raja política de sus visitas oficiales. Como les digo, al final, Cuén se tomó su foto, estoy segura no quedó conforme, pero se fue “agusto”.

Al finalizar el evento, la retirada fue similar. Entre abrazos, risas, camaradería. Al subir al vehículo, el acomodo fue el mismo. Don Adán al volante, el ‘gober’ de copiloto y el secretario Inzunza Cázares acompañando en el asiento trasero. Si me preguntan, Adán Augusto no sólo vino al encuentro con los hombres de negocios del ramo turístico, creo que traía temas políticos para dirimir personalmente con su amigo Rocha Moya.

Informe de Juan de Dios Gámez

El alcalde “culichi” estuvo también en Mazatlán. Se mueve como pez en el agua. Los números de la capital del estado en cuanto a inversión y ocupación laboral, son formidables. Destacó en el evento de CONCANACO SERVyTUR. Al presidente municipal de Culiacán hay que observarlo con atención, solo así, se puede notar que es justo su forma de ser la que caza con el arquetipo del político moderno. Se adivina humilde, es claro, y para nada ‘acartonado’. Eso sí, estoy segura que está aprendiendo “a la mala” y en tiempo récord. Porque gobernar un municipio con los problemas que tiene una ciudad como Culiacán -y no morir en el intento- forjan al que sea.

Juan de Dios Gámez Mendívil tiene la obligación primero de ser diferente en positivo al alcalde que sustituyó. Segundo, tiene que serlo también en menos tiempo. Ya veremos si cumple con su cometido, porque la confianza del Congreso la tiene. Los ciudadanos le han dado un gran recibimiento, apoyando las acciones que ha realizado hasta el momento.

Con más de cinco meses al frente de Culiacán, toca el turno de informar. Veremos en su ejercicio de rendición de cuentas el contraste con su antecesor. Porque esos cinco meses, a la capital del estado se le notan.

Gabinete en suspenso tras informe del gobernador

Hablando de informes. Tras el acto de rendición de cuentas del Doctor Rocha Moya en el congreso local, creo que viene una nueva cuestión. Porque mientras el legislativo y la sociedad valoran el trabajo de gobierno del estado. Al mandatario le toca evaluar a su gabinete. Viendo lo acontecido a lo largo del año, y los resultados en algunos rubros. Creo que algunos funcionarios del gobierno del estado de primer y segundo nivel, no llegarán a los buñuelos y menos a la rosca de reyes. Aventurado vaticinio y es que, con temor a equivocarme, tal vez no le tiemble la mano al gobernador para hacer más movimientos en este cierre de año para comenzar con todo el próximo.

Delegación sinaloense en la marcha del 27

Encabezados por el gobernador Rocha Moya, son varios los sinaloenses apuntados para ir a marchar junto con el presidente López Obrador. Los alcaldes no se quieren quedar atrás, cada uno agrupa su gente para tener presencia el próximo domingo 27. Creo que Sinaloa va a destacar en esa marcha.

Ya hablaremos más del evento. Pero reitero lo que en entregas anteriores dije: que una cosa es marchar para apoyar al INE o una causa aislada y otra muy distinta, apoyar a un hombre que encabeza un movimiento político y una idea. AMLO demostrará una vez más que la calle es de él.

Dentro del análisis político, considero que esa marcha tiene mucho, pero mucho que ver, con algún tipo de “Santiago” para la doctora Claudia Sheinbaum. Esperemos las señales.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx