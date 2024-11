Este próximo martes hay dos eventos relevantes para México, por una parte, la decisión de la Corte con relación a la reforma judicial, y por otra parte las elecciones en los Estados Unidos. Si el resultado en la Corte es modificar y revertir la elección popular de jueces y magistrados de la propuesta original de López Obrador y que ha sido apoyada vehemente por la Dra. Sheinbaum, y más con la precipitada supremacía constitucional impulsada desde el oficialismo mayoritario, entraríamos en una posible crisis constitucional.

Es un hecho que el voto de 36 millones de personas en favor de la continuidad es su fortaleza, pese a que hubo mas de 20 millones de votos que no le favorecieron y hay otros 40 millones de votos que por la razón que sea no fueron a votar. Así las cosas, y con las reglas electorales actuales fue un triunfo contundente para la Dra. Sheinbaum, sin embargo, eso no significa que los votantes hayan estado, todos, en favor de una reforma judicial que no tiene la aceptación, ni tiene claridad y precisión en implementación y ejecución.

Una crisis constitucional entre poderes afectaría la economía y las finanzas, ya que generaría desconfianza en los inversionistas. Un posible desacato presidencial y legislativo tendría consecuencias en el Estado de derecho. El choque entre el poder ejecutivo y legislativo por un lado, y por el otro el poder judicial, tendría daños para el país que serían graves, ya que desestabilizaría los ámbitos social, económico y político.

Y todo esto se conjunta con las elecciones en Estados Unidos, en donde la elección es cerrada y el tema económico y migración son argumentos de campaña muy fuertes en ambos contendientes, de ganar Donald Trump, quien ha venido mejorando en intención del voto en las últimas semanas, sería un factor clave para México y su presidenta. Pues el tema de aranceles y la revisión del T-MEC, cambia la narrativa de planes y proyectos por montos relevantes que ha anunciado el gobierno mexicano, pues para realizarlos, requiere de flujos y productividad, y eso proviene principalmente del sector privado nacional y extranjero.

Cualquiera que gane la elección, pondrá en la mesa sus reglas comerciales, migratorias y arancelarias, y obvio que los temas del poder judicial y la alta inseguridad en México son obligados si queremos que nos vaya bien en la relación por los intereses comunes, ya que somos el principal socio comercial en materia de exportaciones a los Estados Unidos, cercanas a los 500 mil millones de dólares en este año. Y para mantener ese nivel, se requiere dar certidumbre en materia de estabilidad constitucional y Estado de derecho. El nearshoring no esta teniendo el dinamismo esperado, pues si bien el factor de bajos salarios es un incentivo, la falta de infraestructura eléctrica en energías limpias y logística para la industria y el crecimiento futuro de las diversas regiones del país son factor de decisión.

Ambos temas, deben obligar a la reflexión del legislativo y ejecutivo en México, se requiere evaluar sin dogmas ideológicos cerrados., la soberbia y el querer mayoritear en las cámaras y congresos estatales, no necesariamente habla de buena disposición al diálogo democrático y respeto entre poderes. Debe haber conciliación y dialogo en las diferencias, es la única manera de salir de crisis creadas por nosotros mismos, pues hemos consentido y tolerado el protagonismo político de diferentes actores, donde según sea la simpatía política es estar del lado correcto y es descalificar la contario, con argumentos comunes justificatorios populares como el si se quiere o no al pueblo.

El Estado de derecho y sus cuatro principios básicos que son el imperio de la ley, la división de poderes, el respeto a los derechos y libertades fundamentales y la legalidad de la administración. En México y a nivel internacional el Estado de derecho ha sido cuestionado y es un hecho que inhibe la inversión productiva por la falta de certidumbre jurídica, la corrupción y el vaivén de ideologías políticas o de intereses privilegiados en cada sexenio pasan por encima de la ley. El Estado de derecho es fundamental en todas las actividades públicas y privadas en el país, su credibilidad genera posibilidades de desarrollo sostenido.

En un par de semanas máximo deberá presentarse el presupuesto 2025, y sabremos que variables tendremos en tipo de cambio y tasas de interés, recursos a asignar a Pemex, CFE y los programas sociales, seguramente la SHCP tiene muy en cuenta la inestabilidad que le pude generar a las finanzas publicas el desgaste de la confrontación entre poderes y la posibilidad de que Trump gane la presidencia y haga efectiva su palabra favorita “aranceles”.

Si bien INEGI anuncio un crecimiento económico, la realidad es que nuestro crecimiento en el PIB es mediocre (menor al 1% en el sexenio anterior y las estimaciones para el 2025 son tan bien menores al 1.5%), es increíble que en 2024 el volumen de exportaciones y que el propio sector bancario liderado por grupos internacionales (3 bancos tienen el 75% de los activos totales), aunado a los 50 grupos corporativos familiares nacionales (comunicaciones, construcción, minería, servicios financieros, transporte de carga, alimentos y bebidas) económicamente tengan tan buenos resultados en sus entidades y para su accionistas, y el PIB nacional y el PIB per cápita no crezcan como deberían.

Con grandes planes anunciados como son crear medio millón de viviendas nuevas, otro medio millón en acciones de vivienda, desarrollar trenes en diferentes regiones, seguir con programas sociales, mantener subsidiando las obras emblemáticas sin terminar o funcionar al 100% de López Obrador y seguir apoyando con recursos públicos o protección de mercado a Pemex y CFE, se requiere tener unidad con los sectores productivos e implementar acciones para disminuir la informalidad , que abarca cerca del 60% de la población económicamente activa. Mientras el discurso oficial presume logros de empleo con una tasa de desempleo total menor al 3%, la realidad es otra, pues la informalidad laboral maquilla ese indicador. Los programas asistenciales se han considerado como políticas públicas que han disminuido la pobreza, sin embargo el asistencialismo solo es un paliativo temporal, pues sus recursos son finitos. La única forma de acabar con la pobreza es generando riqueza productiva, distribuyendo mejor el ingreso con una visión de largo plazo.

En mi opinión, los ocho ministros de la Corte modificaran por mayoría la reforma judicial y viene luego entonces el tema con el ejecutivo y legislativo, que por el bien del país deben flexibilizar posiciones y no llegar a un escenario inédito y con consecuencias inesperadas. Y no lo compliquemos más con los resultados, cualquiera que estos sean en los Estados Unidos de su elección presidencial, son nuestros vecinos y ambos tenemos alta codependencia en diversos aspectos económicos, sociales y de seguridad.

X: @MarioSanFisan | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx