El tema de inversión productiva está asociado a indicadores de Estado de derecho, seguridad, infraestructura, recursos humanos y políticas públicas claras y bien establecidas sus reglas.

El Estado de derecho por una parte está seriamente cuestionado por la incertidumbre jurídica, la corrupción y ahora hasta politizada estará. Es un hecho que la reforma judicial no contempla cómo se resolverá el rezago de los asuntos en la primera instancia. Es decir en los tribunales estatales y de la CDMX.

En el caso de que los federales inicien labores en esta semana, los dos meses que estuvieron en paro tendrán que regularizarse y reponer procedimientos. Por lo que el resto del año será en base a ello y los nuevos asuntos se verán desfasados y más con la inquietud de que los trabajadores del poder judicial seguirán inconformes.

La SCJN deberá determinar en su momento sobre la reforma judicial y esto En tanto suceda de una forma u otra garantiza problemas de continuidad procesal y costos adicionales para quien recurre a la justicia en nuestro país. Es una realidad que este asunto no se ha manejado con efectividad , es más la retórica y la falta de diálogo constructivo por motivos ideológicos

El tema de seguridad sigue siendo un factor. Las carreteras mexicanas son inseguras para el transporte de carga y privado. Lo mismo en el norte qué en el centro o sur del país. Hay retenes de militares o migración y aún así en los últimos años se ha deteriorado y esa percepción la tienen tanto empresarios del transporte como particulares. Otro tema es la extorsión y cobro de piso en regiones del sur y centro del país que limitan al micro, pequeño y mediano empresario. Ya no se diga lo que acontece en los casos de Sinaloa, Guanajuato o Guerrero que en las últimas semanas viven en el asedio de grupos criminales que las autoridades y militares o no pueden o no quieren resolver.

La irregular infraestructura carretera y de logística limita la movilidad y proveeduría. Las distancias en los últimos años se vuelven un 50% más en tiempo, una por el exceso de retenes que no son efectivos para controlar ni migración ni delincuentes, pero de manera especial las malas condiciones de las carreteras federales y estatales, con reparaciones de mala calidad y frecuentes accidentes qué hacen necesario cerrar por largos periodos tramos carreteros importantes.

El tema de infraestructura en electricidad y movilidad en zonas urbanas de más de 500 mil habitantes en el país, también es factor pues la industria, comercio y servicios, así como la población requieren no sólo de instalaciones físicas de infraestructura (agua, drenaje, calles en buen estado y demás servicios) también de energía eléctrica suficiente y adecuada a las necesidades de cada región.

El desarrollo humano también es un elemento principal. Cómo llevar inversión en especial al sureste con bajos niveles de formación técnica y académica qué los limita a obtener empleos en labores de limpieza, albañilería, servicios básicos. Así los empleos que requieren de mayor formación y que son mejor remunerados son ocupados por personas del centro y norte del país. En especial para CFE y Pemex, que en los casos de Tabasco, Chiapas y Campeche a los locales se les limita en puestos de baja categoría. En el centro y norte la industria automotriz y manufacturera han sido más productivas con la formación de talento local y regional. Caso especial el automotriz que es el principal exportador por el T-MEC.

En ello destacan los estados norteños de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León que juntos representan el 32% del PIB nacional y con el 16% de la población total del país.

En el bajío occidente destacan los estados de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro juntos son el 16% del PIB nacional y con el 25% de la población total del país.

La zona metropolitana de la CDMX y Edomex con el 35 % del PIB nacional y 20% de la población total.

En tanto los estados de Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Aportan el 14% del PIB nacional y el 35% de la población total.

Lo anterior refleja que algunos estados del norte y la zona metropolitana de CDMX aportan el 70% del PIB nacional y con el 34% de la población total, les permite mejores niveles de desarrollo económico que el resto del país.

Las políticas públicas y sus reglas deben ser claras para que la inversión y desarrollo se generen. Si es a través de la imposición y la ideología como se marca el destino del país cada sexenio. La brecha en cada región seguirá abriéndose como ha pasado en los últimos 30 años. Ahora se ve un objetivo de un estado rector con participación en sectores como la generación de energía, infraestructura y construcción de viviendas y también de trenes de pasajeros.

Con un déficit público del 6% que se pretende reducir al 3% y con programas sociales al alza, será muy importante ver las bases presupuestales para 2025. Además de que las elecciones en Estados Unidos tendrán efecto directo en el tema económico y el efecto en el tipo de cambio y más cuando no estamos creciendo y el último sexenio no superó el 1% de crecimiento en el PIB. No tenemos que venir del futuro para identificar los riesgos. Hay un entorno local e internacional que deben ser valorados con objetividad para tomar decisiones en materia de inversión y negocios. Con las cuentas claras, habrá inversiones largas.

Columna Mario Sandoval

Chávez.

CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia profesional de negocios.

