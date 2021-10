Vientos de Guerra Comerciales

PROMETEO

La recién presentada iniciativa de reforma eléctrica por parte del Ejecutivo, el pasado viernes 1 de octubre, es sin duda de efecto relevante por los efectos que tendrá en el sector privado que ya participa en el publicitado tema de energías limpias, situación, que hay que analizar con mayor objetividad . La iniciativa tendrá una acuciosa lectura por parte los grupos interesados ya participantes y sus departamentos legales. De hecho, ya se anunció de igual manera que México busca asesoría legal para hacer frente a casos de arbitraje internacional, que lo mismo será en los ramos de la minería, petróleo y energía eléctrica. Los despachos elegidos darán atención en las disputas internacionales, por lo que se pronostican vientos de guerra en materia comercial.

Sin embargo, es lamentable la cargada, desde el viernes, de comentócratas, opinólogos y expertos en todo y nada, que manifiestan su opinión basados en sus intereses etiquetados y no en razonamientos bien fundamentados, situación que será constante en litigar en medios, según les convenga as sus verdaderos patrones.

No hay duda que hay empresas privadas que han hecho un trabajo correcto y cumpliendo lo establecido en sus concesiones, pero no es la generalidad, también hay simulación en prestación de servicios como si fueran asociados en materia eléctrica, cuando realmente son clientes y abuso en los diversos esquemas de concesiones en materia minera en donde se generan cesiones de concesiones que van cambiando de titulares según les conviniese a sus intereses, esto es que los que han hecho un trabajo profesional y honesto, se ven afectados por otros que han hecho del abuso su moneda de cambio.

La realidad es que los precios y tarifas en energía eléctrica para hogares y para empresas, que no forman parte de esas asociaciones, no han podido observar disminución en precios de servicios eléctricos.

Entonces, tenemos un grupo reducido, pero poderoso de grupos empresariales AAA que sí tiene menores costos en sus grupos de negocios, en tanto que el resto no ha visto la mejoría prometida con la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto. De igual manera las concesiones mineras, han sido un magnifico negocio para empresas extranjeras, pero a las regiones en donde está ubicada esa riqueza, que son Guerrero, Zacatecas, Sonora, Chihuahua y Coahuila, el beneficio no se traduce en desarrollo regional y creación de oportunidades en esas entidades en sus zonas explotadas, siguen siendo entidades rezagadas pese a explotar sus recursos.

En ese sentido, los opinólogos y comentócratas de todo tipo de colores y tendencias con intereses particulares no hacen referencia o crítica alguna objetivas y se centran en el tema que conviene a sus intereses.

Ahora bien, la justicia no puede supeditarse a intereses políticos o económicos , por lo tanto la valoración de todos los recursos legales que se presenten deben prevalecer en la claridad y respetar la retroactividad de las concesiones siempre cuando sean en condiciones de equidad para las partes. Hasta ahora, el Poder Judicial en México deja mucho que desear y es probable que las cortes internacionales resuelvan varios temas de amplio impacto económico para las partes.

Para aquellos que estén más interesados en el tema y deseen ver el contenido de la iniciativa de reforma, la anexo en liga con archivo en PDf, para lo cual sugiero poner atención en los transitorios que se encuentran al final del documento.

Transitorios de la iniciativa de Reforma más relevantes

En este sentido, los transitorios de la iniciativa de reforma más relevantes que de manera sintetizada reflejan los cambios más relevantes en lo siguiente:

Se modifican los artículos 25, 27 y 28 constitucionales de este Decreto, se constituye al Estado en el responsable del Sistema Eléctrico Nacional. Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución. La CFE se convierte en el organismo del Estado responsable del área estratégica de la electricidad, de su planeación y control; autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. La CFE se integra como un solo organismo del Estado en forma vertical y horizontal, por la que se suprime la separación legal de sus empresas subsidiarias y filiales, Subsistirán la Subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y las Filiales CFEnergla, CFE International y CFK Capital, y podrá crear las que considere conveniente. El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) con sus funciones y atribuciones se reincorpora a la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad queda a cargo de los procedimientos para despachar sus centrales por mérito económico, cumpliendo con criterios de confiabilidad, Continuidad y estabilidad. La CFE desarrollara el despacho eléctrico, la CFE generara mínimo el 54% de la energía requerida por el país, el 46% podrá ser generado por los privados. El cuarenta y seis por ciento de la energía eléctrica requerida en el Pals que se reconoce a la inversión privada es la que sustenté a los modelos que se anulan de: las centrales de los Productores independientes da Energía, sin considerar atribuidos excedentes; las Subastas de Largo Plazo, las Centrales Eléctricas construidas a partir de la reforma energética del 2013 y las Centrales Eléctricas de Autoabastecimiento auténtico que hayan operado conforme los términos legales establecidos en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Las centrales eléctricas podrán seguir generando electricidad y competir para ofertar los menores costos de producción, para que sea adquirida por la Comisión Federal de Electricidad a través del CENACE, en el corto y largo plazo, para beneficio de los usuarios finales, La Comisión Federal de Electricidad celebrará contratos de cobertura financiera bilateral de largo plazo, para la adquisición de energía eléctrica y capacidad generada por el sector privado. La Comisión Federal de Electricidad adquirirá la energía eléctrica y capacidad generada por el sector privado, requerida en el corto plazo, mediante la competencia para su despacho por sus menores costos de producción, en beneficio de los usuarios finales. La Comisión Federal de Electricidad establecerá las modalidades de contratos necesarias para la adquisición de energía eléctrica y capacidad generada por el sector privado, como régimen especial distinto a lo establecido en el artículo 134 constitucional; a fin de dar cumplimiento al servicio público de abastecimiento de energía eléctrica, en beneficio de los usuarios finales. La Comisión Federal de Electricidad establece las modalidades necesarias para la contratación de bienes, servicios, obras y combustibles, en el marco general del artículo 134 constitucional. La generación procedente de las modificaciones a los permisos de Autoabastecimiento que fueron otorgados en contravención a lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, lo que constituye una ilegalidad, no será reconocida, ni adquirida por la CFE. Igualmente, la generación excedente de los Productores independientes de Energía, derivada de permisos sobrepuestos al permiso original de la central, tampoco será reconocido.

Las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado Mexicano y por las cuales ya se está explorando y/o explotando oro, plata, cobre y otros minerales se conservan en los términos que fueron otorgadas. Sin embargo, estas concesiones no amparan la explotación y producción del litio. A las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado Mexicano y en las que a la fecha existen antecedentes de exploración de litio debidamente avalados por la Secretarla de Economía, no les será aplicada la restricción referida.

Sin duda habrá un fuerte debate en la Cámara y los medios estarán dando seguimiento, si bien son temas de características técnicas, se busca que el lector tenga mayores elementos e información y sin usar el leguaje técnico y confuso, de manera general, pueda tener mejores elementos de valoración, sin duda el valor de las decisiones que se tomen por el legislativo, serán objeto expresión y es muy probable que diversos asuntos se resolverán en arbitrajes internacionales, lo importante es que los privados que han actuado correctamente se les respeten sus derechos y que sea en Beneficio de todo México.

