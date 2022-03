Mariana Rodríguez senadora por Nuevo León

Así empieza la campaña de Mariana Rodríguez Cantú, la cabeza de la oficina Amar a Nuevo León, influencer exitosa en el país y esposa de Samuel García Sepúlveda, gobernador.

En un acto pensado, apalabrado y que se trató como lleno de pura espontaneidad, Samuel García tomó el micrófono diciendo “Yo no iba a hablar canijo”, respondiendo al orador que le dió la palabra. Acto seguido preguntó a los presentes al más puro estilo de AMLO: “¿Entonces qué la mandamos al Senado?”. Y así nació la Senatora.

El papá de Mariana llegó de sorpresa al finalizar el evento y empezó la campaña al Senado de una de las historias de éxito político y popular más grandes e impresionantes que se recuerden en la historia política moderna de México.

Como juega con niños, se sube a un caballo en equinoterapia, baila ballet, hace ejercicio a las 5 am (sin su marido que ya no va) y vende cosméticos; así igual empezó su campaña. Prepárense en Nuevo León, porque si pensaban que los reflectores del gobierno estaban muy enfocados a la esposa del gobernador, ahora el aparato de comunicación va a estar enfocado en una cosa: poner a Mariana ya no al nivel de la princesa Diana, pero de Alexandria Ocasio-Cortes con una pizca de Angela Merkel.

¿Que estamos locos en Barruntos políticos? De nosotros se acuerdan cuando por Mariana pasen la solución a todos los problemas del estado de ahora en adelante.

Mariana obviamente va por Movimiento Ciudadano, pero necesita alguien en su fórmula. Nos dicen que ya la tiene, según ellos solo falta que le avisen a él, a un joven que promete mucho en la política regia (y hasta nacional si su compadre Colosio es presidente de México) el buen Agustín Basave.

Agustín brilla con luz propia y su acaso le va a hacer segunda es a Luis Donaldo Colosio, no a Mariana; pero el gobernador Samuel solo lo quiere a él y está dispuesto a todo para tenerlo en la boleta junto con su esposa.

¿Qué trama Samuel? Que su esposa sea senadora y se perfile para el gobierno de Nuevo León, ya que él tiene unos planes muy ambiciosos para su futuro: ser secretario de estado con Luis Donaldo Colosio.

¡Nomás avísenle a Colosio! No vaya a ser que Samuel se esté limpiando antes de…