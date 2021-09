China prohíbe las criptomonedas: ¿es el fin?

El gobierno chino continúa con los ajustes en sus políticas monetarias y después de haber prohibido el “minar” criptomonedas en su territorio, ahora ha prohibido el uso de las mismas a sus ciudadanos.

Esto no será necesariamente el fin de este experimento en la principal potencia comercial del planeta, ya que comienzan a llevarse a cabo experimentos con el “Yuan Digital”. Sin embargo, esto indica la pérdida de un mercado de cientos de millones de posibles usuarios de las criptomonedas más populares, como Bitcoin y Ethereum.

Cuando el, o los anónimos conocidos como “Satoshi Kon” debutaron el “white paper” de Bitcoin hace más de una década, enfatizaron su deseo de crear una moneda “descentralizada”, que no pudiera ser manipulada por los gobiernos, o los bancos centrales. Sin embargo, China ha demostrado tener la fortaleza suficiente para detener el uso de las criptomonedas “occidentales” a la mayoría de sus ciudadanos.

Mientras tanto, Bitcoin y otras criptomonedas han caído en su precio este viernes, demostrando las problemáticas de las mismas: la inestabilidad y volatilidad de sus precios, mismas que aún no abonan a la plena confianza en el público en general. Sin embargo, queda saber un pequeño detalle: si los gobiernos “occidentales”, encabezados por EU y sus aliados son capaces, o tienen la voluntad de, regular de alguna manera este mercado. Mi pronóstico es que no, pero no tenemos a la mano una bola de cristal.

Habrá que ver qué pasa.