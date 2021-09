Las voces del 51%

Pero esta oligarquía basada en el sexo, la cual convierte a los padres, a los hermanos, a los maridos, a los hijos varones en oligarcas sobre las madres, las hermanas, las esposas y las hijas en cada uno de los hogares, que establece que todos los hombres son soberanos y todas las mujeres súbditas, acarrea disensión, discordia y rebeldía en cada uno de los hogares de la nación. ¿Son personas las mujeres? Susana B. Anthony (1873)

Lo que debería ser una situación normal, de derechos de igualdad entre mujeres y hombres en pleno siglo XXI, se convierte en este México de la 4T en una gran noticia. El pasado 6 de septiembre Sandra Romandía, Pamela Cerdeira y Stephanie Lewis fundaron Opinión 51 como un nuevo medio digital.

De acuerdo con una de las cofundadoras, Pamela Cerdeira “Opinión 51 es un medio que junta a las plumas [de mujeres ] más brillantes de México para que puedan tener la visión de 51% de la población . Las mujeres tenemos otra forma de acercarnos al mundo, a la información, a las ideas, a la construcción de nuestros espacios y aquí van a tener todo lo que por este tiempo se había perdido”.

Las mujeres y la 4T

En este nuevo México de “transformación”, con falta de apoyos y cierre de guarderías que fuerzan de una u otra forma a las mujeres a NO trabajar y se dediquen al hogar, quitándoles una oportunidad de cambio y “recomendando” que “sea la abuelita que cuide a los niños.”

Cuando se determina el papel de la mujer por una oligarquía machista, dándole un papel solo como cuidadoras y por ello se les convoca para que en medio de la pandemia cuiden a los adultos mayores, tal cual lo promueve AMLO:

“Hago un llamado para que cuidemos en nuestras familias a los adultos mayores ya lo hacemos, pero ahora debemos aplicarnos más, es un hecho, es conocido que sobre todo las hijas cuidan a los padres, los hombres podemos ser más desprendidos”. AMLO.

La voz de la mujer se estigmatiza y se cuestiona cada que levantan la voz, se les ataca y se les dice por parte de las autoridades de la 4T que los movimientos feministas y las voces que se levantan son, para descalificarlas, un movimiento “conservador” de la derecha, sin importar su tendencia, su demanda o sin atender su visión desde el punto de vista de la mujer.

En un país que se justifica a gobernantes y políticos violadores como el gober precioso, Félix Salgado Macedonio o el diputado Saúl Huerta.

Cuando se justifica la presunta venta de niñas en comunidades de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, AMLO asegura solamente que no hay que estigmatizar que la acusación es bastante clasista y racista y que eso no corresponde a la realidad y sacudirse un hecho que sucede a diario, ya sea por usos y costumbres en comunidades asegura que “estos hechos lamentables se dan desgraciadamente, y no lo deseamos, en todas las clases sociales”. Pero, no se hace nada. Solo se justifica, se estigmatiza y se limita la participación de la mujer.

No se puede ocultar la realidad

La realidad es que la violencia contra las mujeres se ha convertido en un tema central en México. Los desaires del Ejecutivo van desde el blindaje de Palacio Nacional ante la manifestación del 8 de marzo, la constante minimización del presidente ante los problemas que afectan a las mexicanas exclusivamente por ser mujer.

Esta política machista desde la oligarquía que habita en Palacio Nacional ya tiene sus consecuencias. La situación de la mujer en México en lugar de mejor va en retroceso a épocas del oscurantismo de la colonia.

Con cifras oficiales, mientras en 2020 la tasa general de delitos se redujo más de un 10% en el país, los feminicidios y los crímenes sexuales aumentaron. 2020 acabó con 948 feminicidios y 54.314 denuncias por delitos contra la libertad. Estos últimos fueron los más altos desde que hay registro en 1997.

La violencia que sufren las mujeres en México sigue en aumento. En los primeros cinco meses de 2021, los feminicidios se han incrementado un 7.1% con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos que ha aportado la secretaria de Seguridad Pública. De enero a mayo de 2021, 423 mujeres han sido asesinadas por razón de su género. Otros delitos como las violaciones todavía han crecido más: un 30% en comparación con los mismos meses de 2020, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Opinión 51

Ante la realidad apremiante de que la voz de las mujeres que representa el 51% de la población, se haga notar, la iniciativa “Opinión 51” representa un medio donde podremos conocer la visión de México, la visión internacional a través del lente de mujeres talentosas.

Como lo explicó Pamela Cerdeira en lo que fue el primer artículo de esta iniciativa, basado en una investigación de otra gran mujer y periodista Ivabelle Arroyo que puso el dedo en la llaga, “El dato más duro de su columna: Columnistas hombres hay alrededor de 500; columnistas mujeres, hay menos de 50. ¿Brecha salarial? Tres de cada cuatro tienen una remuneración simbólica o inexistente”.

La visión de la mujer en el análisis político, económico y social es indispensable, su capacidad, su talento y su visión son motor de cambio y fortalecimiento de la vida democrática.

Esperemos, que por razón natural se logre un equilibrio entre mujeres y hombres en la prensa y en todos los sectores de la vida. En ora buena “Opinión 51”.

¡Bienvenido este proyecto y que no callen nunca estas voces!