Anaya: ¿víctima o protagonista del Presidente?

Con la polémica desatada desde el pasado sábado por la denuncia de palabra que hiciera el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya de ser víctima de la persecución política de AMLO y, de la respuesta del compañero presidente, queda claro que en este conflicto ninguno de los dos va a perder, ambos ganan.

Los dos están urgidos de reflectores y de distractores, AMLO requiere de un comparsa para que no se hable de los malos resultados y traspiés de su gobierno, mientras Anaya, pretende imponerse de nueva cuenta como el candidato del PAN y de la oposición a la presidencia de la República en 2024 y, de paso, adelantar un posible pacto de impunidad.

El compañero presidente se encuentra en uno de los peores momentos de su presidencia y todo pareciera que le está saliendo mal.

En todos los rubros, sus resultados son deficientes: Pobreza, inseguridad, economía, finanzas públicas, sus obras emblemáticas, apoyo a damnificados, relación con los poderes e instituciones, SCJN, INE, TEPJF y Congreso. En su relación con Estados Unidos, la iniciativa privada y las principales cámaras industriales y de comercio. Todo anda muy mal.

¿Distractor, justicia o guerra?

Antes de su Tercer Informe, el compañero y camarada Andrés requiere de un distractor mientras busca el camino para recomponer su presidencia y no quedar tan mal al rendir cuentas.

La presión de AMLO contra el excandidato presidencial, utilizando toda la fuerza del Estado, tendría esta justificación.

Sin embargo, el riesgo que corre AMLO es el de dejar a Anaya como víctima de un Estado represor y con ello, ayudar al queretano a adquirir fuerza al volverlo “la víctima”. AMLO debería saberlo, es la misma estrategia que tan bien le ha funcionado.

Pero, a pesar de las apariencias, queda la duda del actuar de ambos personajes y la posibilidad de que Anaya sea un “patiño” más del compañero presidente.

La duda es válida si consideramos los expedientes que Anaya tiene abiertos, el de las bodegas y los terrenos de los que nunca justifico de dónde obtuvo los recursos y el tema de Lozoya, el show mediático preferido de AMLO. El panista está a merced del presidente y listo para ser el payaso de su circo.

MOREPAN

La situación le sirve bien a AMLO para evitar que en la renovación del PAN lleguen cuadros nuevos que representen una verdadera oposición, ha estado muy cómodo durante la dirigencia de Marko Cortés y, de paso, garantiza que el candidato del blanquiazul sea un personaje con serias debilidades y mucho “muertos en el closet” y eso lo sabrá aprovechar a la perfección.

¿Serán los enemigos de Andres?

Hay otra interpretación, la innegable cercanía de Anaya -política y amigablemente- con ciertos personajes que, se puede decir, son la verdadera mafia del poder o más bien dicho “el poder detrás del trono”.

Se trata del grupo salinista que apoyó a AMLO para llegar a la presidencia, sus grandes amigos, Manlio Fabio Beltrones, Ricardo Monreal y Dante Delgado, con quienes fraguó una gran amistad cuando fueron compañeros de Legislatura.

Y no sería casualidad que estos personajes, que en su momento apoyaron a AMLO, hoy se sientan traicionados y decidan apoyar e impulsar a otro caudillo que les sea fiel: Ricardo Anaya.

Dentro del PAN ya cuentan con el apoyo de personajes ligados abiertamente al PRIMOR, como Santiago Creel, Diego Fernández de Cevallos y Federico Doring, entre otros, quienes pretenden la reelección de Marko Cortés para apoyar a Anaya.

De esta forma, mantienen la idea caudillista por encima de la vida institucional y democrática a través de un líder carismático que reúne el requisito de tener una gran deuda con el grupo de “titiriteros” que, tras bambalinas, manejan todo.

Es notoria la similitud entre las estrategias de ambos y, casualmente, son los mismos apoyos que tuvo AMLO.

Riquín canallín

Anaya se convirtió en el mejor alumno de López Obrador y sigue cada uno de sus pasos:

Ya se peleó contra la autoridad por acusaciones fundadas en su contra, como AMLO, cuando fue exhibido con el tema del desafuero. AMLO destruyó a su partido, el PRD cuando ya no le funcionaba y eso es lo que hace Anaya. AMLO se autonombró candidato de su partido desde el 2014 y justo eso está haciendo ahora Anaya.En este conflicto ganan Anaya y AMLO por igual,el primero porque quizá ya se impuso como el candidato del PAN a la presidencia al conseguirque en lugar de que se hable del partido y su reorganización, se hable de él y su candidatura y el segundo, porque evita que continúen los cuestionamientos por su fallido gobierno.

Impunidad

Lo que reina es la impunidad para todos los involucrados que, aunque deben muchas explicaciones, en temas como la línea 12, donde no aún no existe ningún responsable, el show del caso Lozoya o el montaje de la consulta para ir o no ir contra los expresidentes, esos circos ya pasaron de moda, por lo que ahora abren un nuevo acto con el payaso Anaya.

En una tiranía siempre existe la posibilidad de una verdadera persecución, de una infamia más pero ¿Por qué lo convertirían en mártir si ya divide a la oposición? Ya nada sorprende. Al tiempo.