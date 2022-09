IRREVERENTE

Les platico 20 acepciones que se aplican a este título, y en algunas incluyo a sus autores y depositarios respectivos. Si me faltan algunos, ahí se los encargo, muchachos; esmérense. ¡Arre!

1. En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, “el mejor de América Latina”, el único que vuela es el Santo de los baños.

2. A veces, hay personas que se asignan más valor que el que realmente tienen; es un acto de humanidad regresarlos a la realidad. No sé ustedes, pero estoy pensando en Miguel Treviño de Hoyos, el alcalde de mi pueblo.

3. Yo que soy montañero y en las cumbres las compongo, acabo de descubrir que mi gran reto en la vida es subir al Everest y otro más aterrador es entender y aceptar al alcalde del pueblo donde vivo. Ya saben a quién me refiero, ¿verdad?

4. Diálogo entre dos amigos: A.- “Qué bueno que llegaste, porque estaban hablando mal de ti.” B.- “¿Y me defendiste?”. A.- “Lo intenté, pero no hallé argumentos suficientes”.

5. Los castigos de la infancia son ahora los de la adultez. A saber: A.- Irse a la cama temprano. B.- No salir de casa en todo el día. C.- No ir a fiestas ni fandangos.

6. Si haces periodismo -como crees que lo haces- hazme el favor de reportar que Salinas de Gortari llegó a su 4º informe con 76% de aprobación y que AMLO arriba al mismo acto con un 61%. No lo harás, a menos de que alguien pague la letra de tu camioneta. Te pierdes en la ideología o en la lana, no sé. Tú dime.

7. “No somos iguales”, me dices y yo te lo agradezco de rodillas.

8. Contestarle al pobre diablo que se afana y ufana en los chats de barrio donde escribe o lavar mi carro en pleno diluvio, he ahí el dilema. Ahorita vengo, voy por la cubeta. Dilema resuelto.

9. Eso de parar la trompa y sumir la panza para una foto, es la prueba más clara de que descendemos del huachinango y del mono, respectivamente.

10. “En un beso, sabrás todo lo que he callado”, Pablo Neruda.

11. Pensar que las moscas en tu casa son cosa de brujería, es de gente ignorante de la más pura cepa. Tapa los botes de basura, cierra puertas y ventanas y verás que la “brujería” desaparece como por arte de magia. No te aseguro que suceda lo mismo con la ignorancia referida. Conste.

12. Tuitear es algo tan vasto, que uno puede leer a idiotas gratuitamente.

13. ¿Por qué le creen a alguien que miente cada vez que le acercan un micrófono?, me intriga este misterio de corte teológico. Además de YSQ, estoy pensando -otra vez- en el alcalde de mi pueblo.

14. Mira, alcalde pueblerino sampetrino, hubo una vez cierto señor que se llamaba Albert Camus y que además de ser un gran escritor, en el primero de sus libros escribió: “La estupidez insiste siempre”. Creo que la frase te embona perfecta.

15. A nivel nacional, mi glosa del informe presidencial se resume a esto: A.- Proyectó presupuesto multimillonario para una refinería y se le olvidó considerar los equipos. B.- Opera un aeropuerto sin espacios para carga, que pierde millones al día y que acaba de convertir en central de autobuses. C.- Construye el Tren Maya sin permisos ni evaluación de impacto ambiental.

16. Ahora va mi glosa del informe que dará a puerta cerrada el alcalde sampetrino de mi pueblo: A.- Construyó una ciclovía y amenaza con varias más, dándole en la madre al principal factor del desarrollo económico: la movilidad. B.- Concesiona parques y plazas públicos a titiriteros, carperos y fritangueros. C.- Alardeando ováricamente, frena desarrollos habitacionales emblemáticos que cuentan con TODOS los permisos de construcción, en lomas pelonas sin árboles ni flora, como la Loma Larga (Torres Ysabella, por ejemplo) y autoriza mamarrachadas en las enaguas de la Sierra Madre que le dan en la madre a hectáreas y más hectáreas de bosques. D.- Dice que escucha a los vecinos y éstos lo cabronean cada vez que se lo topan pues literalmente les da la espalda. E.- Sus policías hacen tiktoks en horas de trabajo y nomás los amonesta. F.- Se gastó el primer año de su gobierno $1,200 millones que le dejó su antecesor y dedicó CERO PESOS a desazolvar los drenajes pluviales y por eso, con los aguaceros, las calles más que vías públicas son fluviales.

17. La base del optimismo de muchos políticos, es simplemente el miedo. Quítenle lo de “políticos” y queda la frase de Oscar Wilde. ¿En quiénes están pensando? Yo también.

18. “Es mejor mantener la boca cerrada y parecer estúpido, que abrirla y disipar la duda”, Mark Twain. En los mismos que ustedes, yo estoy pensando.

19. María Elena Alvarez Buylla, directora del CONACYT, habla de “ciencia neoliberal”. Con eso, está condenando a México a los tiempos del radio de galena o peor aún, a hacer fuego frotando dos piedras.

20. Si notas que comienza a sobrarte un poco de pasado y no sabes dónde meterlo ni qué hacer con él, más que culparlo de lo que no sabes ni puedes hacer con tu presente, no lo dudes, te estás volviendo viejo.