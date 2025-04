Una de las cosas que ha tensado las relaciones entre el magisterio nacional y el gobierno federal, es la iniciativa de ley que recién había enviado el ejecutivo para modificar la ley del ISSSTE . A pesar de que, días después, esta iniciativa fue retirada, de todos modos, la medida fue insuficiente para cumplir las exigencias del magisterio llamado democrático. Ante este escenario, como siempre, la dirigencia nacional del SNTE asumió una posición de absoluta entrega y comparsa al ejecutivo y con ello, le dio la espalda a sus representados. La dirigencia formal del SNTE siempre ha jugado ese papel y, en esta ocasión, no podía ser la excepción.

Pero en esta aportación hablemos de la promesa de la Dra. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sobre desaparecer a la USICAMM o modificarla según se quiera entender. En este punto, el SNTE también próntamente dijo que ya tenía sus propuestas elaboradas. Propuestas que, sin duda, son antagónicas a los reclamos de la CNTE (Coordinadora de Trabajadores de la Educación) en este terreno. Por cierto, la CNTE, no es otro sindicato, sino que es una corriente critica dentro del SNTE.

La CNTE ha sido más congruente en su lucha y ha evitado dejarse subyugar por el canto de las sirenas entonado por el ejecutivo. Pareciera que el gobierno ha titubeado en este camino escabroso que existe entre la entrega absoluta del SNTE (léase dirigencias en lo sucesivo) y la resistencia heroica de la CNTE. El SNTE siempre ha bailado al son que le tocan desde el ejecutivo en turno. Esa es su genética de las dirigencias del SNTE y nunca le ha importado quedar en evidencia cuando los trabajadores en resistencia salen a las calles.

Ahora bien, la presidenta, hablando de la USICAMM, quizás en ese afán de mediar entre la fuerza que ha tomado la CNTE y el servilismo del SNTE, ha ofrecido al magisterio una medida medio salomónica. Propuso que el gobierno federal va escuchar a los miles de trabajadores; lo hará escuela por escuela, según dice. La autoridad quiere, pues, escuchar lo que proponen los mismos trabajadores en relación a la USICAMM.

Con el riesgo de equivocarme, me voy a permitir expresar dos ideas: detrás de la declaración de la presidenta, cabe la posibilidad de que alguien no le hizo llegar toda la información sobre los problemas de la USICAMM. Es decir, alguien no le comentó de los reclamos genuinos de los trabajadores. Tal vez por eso de ahí sus afirmaciones. Segundo, me voy a permitir traducir el deseo de miles de trabajadores en relación a la USICAMM; aspiraciones que se pueden sintetizar en cinco puntos básicos:

1.- Transparencia absoluta en los procesos de la USICAMM.

2.- Reglas claras para los usuarios y sentido humanista en la atención

3.-Evitar funcionarios improvisados en la dirección de la institución y sentido de justicia en la operación de la USICAMM

4.- Sobre todo, que el SNTE deje de meterle mano a los procesos de la USICAMM o que deje de controlar a la misma institución.

5.- Democracia sindical para evitar la contaminación en los procesos.

Como es bien sabido, hasta antes del 2013, el SNTE, prácticamente tenía el control absoluto de todos los procesos dentro de la SEP . Manejaba el 50% de todas las plazas que se creaban. Controlaba las comisiones de cambios de adscripción de los trabajadores. De igual forma, también tenía supremacía en las comisiones de escalafón que eran las responsables de los ascensos, ahora llamadas promociones verticales. De la misma manera, cuando existía el sistema de estímulos llamados carrera magisterial, en ese entonces, el SNTE tenía personalidad jurídica que se traducía en una intromisión indebida. Nada se movía sin su participación. Ya sabrán el manejo y uso que le daba a ese enorme poder que tenía el SNTE dentro de la SEP: venta de plazas, compra de conciencias, control absoluto de los trabajadores.

Al surgir la mal llamada ley educativa del 2013, se crea el servicio profesional docente, estructura que pasó a controlar estos anteriores cuatro procesos y por primera vez, se empezó a operar sin la intromisión legal del SNTE. No obstante, como producto de acuerdos políticos, siempre se dijo que el sindicato seguía teniendo sus manos metidas dentro del Servicio Profesional Docente.

Al triunfo de Andrés Manuel, en el 2018, se ofreció reformar la ley del 2013 y desaparecer esa norma lesiva salida del neoliberalismo. En el 2019, se concretan nuevas reformas legales en materia educativa y, entre otras cosas, se crea la USICAMM. Esta unidad pasó a tener funciones idénticas a las que tenía el Servicio Profesional Docente del 2013. Por lo tanto, en el terreno de los hechos, la nueva unidad siguió operando de la misma manera a su par desaparecido. Con el paso de los años, miles de trabajadores han señalado a la USICAMM de ser un organismo abusivo, pues entorpece procesos, con trato inhumano, absolutamente opaco en cuanto a su operación, injusto y coludido con los sindicatos, sobre todo el SNTE para violar derechos legítimos. Peor todavía, se ha señalado que es el SNTE quien ha tomado el control de la USICAMM en varias entidades. Ante esos señalamientos de los trabajadores, algo de cierto puede haber.

Por ejemplo, en Puebla , los principales directivos de la USICAMM son personas que apenas hace unos meses, pomposamente despachaban como dirigentes sindicales. Es evidente que estos, antes dirigentes sindicales, ahora funcionarios, fueron puestos ahí por las secciones sindicales y únicamente serán a sus dirigentes a quienes rindan cuentas. Eso es parte de lo que miles de trabajadores ya no quieren que suceda.

Creo que eso de pedirle opinión a los trabajadores de mas de 250 mil escuelas de educación básica en toda la república, es una buena intención, pero que contiene infinidad de riesgos. Se corre el riesgo de que los operadores de la encuesta, para llevarla a cabo, usen la estructura del SNTE o que no se pueda evitar su intromisión de este sindicato. Es evidente que el SNTE estará pensando en manosear los procesos, proponer a los directivos de la nueva unidad, o peor todavía, alguien estará pensando en dejarle el control de la encuesta al SNTE con el consiguiente daño al magisterio y a la misma escuela pública.

Salvo que las dirigencias sindicales sean electas mediante procesos democráticos, entonces se considerará que velarán por los derechos de los miles de agremiados y nunca más usarán a la USICAMM para sus intereses de grupo.

Mtro. Juan Durán Martínez.

Docente de escuela pública, Puebla, Puebla.

Correo: escribidoretica@gmail.com