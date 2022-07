Viendo el panorama como está, seamos sinceros, ser parte de la Cuarta Transformación no es precisamente ir bien recomendado.

La experiencia de trabajo de la 4T

Pienso en la gente que ha trabajado para López Obrador, cuando el sexenio termine y el Presidente se vaya a su rancho a descansar como ya nos prometió, mi pregunta es: ¿en dónde querrían contratarlos sabiendo que su última experiencia de trabajo fue con la 4T?

Muchos se quedarán absolutamente desempleados porque, insisto, cacarear que tu último trabajo fue para la Cuarta Transformación no es un sello de confianza ni garantía para contratar a esta gente.

Y eso que estoy hablando de cualquier mortal que haya formado parte de la nómina de la 4T.

Pero ya si hablamos de la carrera presidencial, creo que aquellos que sueñen con ganar y persistan en llevar la bandera morenista-obradorista ya de entrada acarrean con muchísima desconfianza y descrédito por parte de no pocos.

¿Quiénes están dentro y quiénes están fuera de Morena?

Si yo fuera la asesora de los ahora contendientes por la presidencia, les sugeriría que querer ganar, y si ahora cargan con el sello de Morena, salirse de ahí es la mejor opción.

A ver, analicemos un poco:

¿Quienes están más dentro de Morena que nunca y no se van a salir por nada del mundo? Ahí tienen a Claudia Sheinbaum en primera instancia y en segundo lugar a Don Adán Augusto . Ellos ya están en la carrera presidencial con sus playeras y gorrinas guindas bien puestas. Hasta hablan igual que el Presidente.

De Monreal no es ninguna sorpresa, dirán.

Pero ¿de Marcelo Ebrard? Pues sí. A todas luces nos da señales constantemente de ya no sentirse cómodo con quien está y en donde está. El canciller no me parece nada tonto, sabe que de seguir juntito a AMLO hay hueso asegurado, pero él ya dijo que quiere ser Presidente, entonces ya sabe también que no le conviene estar tan juntito a él. Mancha su imagen o la nueva imagen que quiere empezar a consolidar. Por eso se le ve feliz en Twitter y en TikTok haciendo videos que me parece que, por cierto, son muy buenos porque los siento como muy francos, es decir sabe conectar bien con la gente, cosa que ninguno de los antes aquí mencionados pueden hacer,

Monreal pues es el clásico chavo de prepa al que no lo invitan a ninguna fiesta por más que se ofrece en llevar las papitas y los refrescos a todos lados,

Pero, sin duda, le haría bien bajarse de Morena. Si no es que ya está fuera.

¿Ebrard se quitará los colorcitos de Morena?

También le haría bien a Ebrard, sin embargo tendrá que analizarlo muy bien y hacer un movimiento casi quirúrgico para poder irse por la libre y de manera limpia porque el señor Presidente parece que casi secuestra a sus fieles adeptos y no los deja ir tan fácilmente, y poder quitarse el lastre de los colorcitos guinda a Ebrard no le será tan fácil, pero tampoco tan difícil.

Así que ya tenemos a varios bandos por la carrera presidencial, los miembros de la 4T contra otros miembros de la 4T, y todavía una alianza débil y fantasmagórica que no ha salido a la luz por más que insistan sus líderes que sí, que ahí están. Pues no… que me perdonen no se ven, no se sienten, tanto como yo quisiera.

Veremos más adelante quién consideró dejar de ser güinda y quien por tan solo serlo, tendrá que enfrentarse a un pueblo bueno y sabio pero ya muy desconfiado, incrédulo. ¿Qué tanto conviene ser de Morena para muchos y qué tanto es ya un estorbo para sus aspiraciones políticas personales?

Al tiempo se verá.

Es cuánto.