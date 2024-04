“Escribir se convirtió en una suerte de asidero. De certeza. Nuestro dique ante la destrucción, la calumnia o la amnesia.” IRENE VALLEJO

“No es cierto, es falso… de que si no se trabaja entonces no se puede tener un buen nivel de vida. Eso es el discurso del pasado. Aquí el gobierno, el Estado mexicano tiene que apoyar”. CLAUDIA SHEINBAUM

parásito, ta Del lat. parasītus, y este del gr. παράσιτος parásitos 'comensal', 'gorrón'; el acento de la forma española actual se basa en el étimo griego. 1. adj. Dicho de un organismo animal ovegetal: Que vive a costa de otro dedistinta especie, alimentándose de él y depauperándolo sin llegar a matarlo. U. t. c. s. 2. adj. Dicho de un ruido: Que perturbalas transmisiones radioeléctricas. U. t. c. s. m. pl. 3. adj. Dicho de una persona: Que vive acosta ajena. U. t. c. s. 4. m. piojo (‖ insecto parásito delhombre). RAE

‘Parásitos’, la cinta surcoreana que ganó en el 2020 el Oscar a la mejor película, tiene un segundo piso en la política mexicana que promete el régimen obradorista.

Igual que en largometraje, ‘Regeneración Nacional’ necesita de sus clientelas (y, desafortunadamente, en sentido inverso también). Unos no pueden sobrevivir sin los otros. López Obrador encontró una fórmula —que no es sino la misma del ‘Revolucionario Institucional’ reeditada— para perpetuar ese círculo vicioso, solo que ahora con él —no con el partido político— como eje. (Por cierto, allí tienen en una frase la explicación del porqué Sheinbaum es y será absolutamente dispensable para el líder moral de Morena). Es extremadamente complicado romper con una relación parasitaria —de cualquier tipo—; si son ya seis años —y en algunas partes del país mucho más— que no se ha hecho más que reforzarlo, con mayor razón…

Pero hasta ahí no hay sorpresa por parte de Morena. Lo que es de llamar la atención —por el grado de perversidad— es que sea una física con doctorado en ingeniería ambiental la que trasmita mensajes de este tipo: “no es necesario trabajar para poder vivir bien”. La candidata, con plena consciencia, ha decidido enarbolar las medidas más populistas del planeta (de marxistas no tienen nada). Está coordinando la operación de la definición misma de clientelismo.

¿Por qué alentar que la gente no trabaje cuando que lo que se necesita es ampliar la población productiva (y también la base gravable) del país? ¿Quieren los banqueros de México @AsocBancosMx evidencia de que el oficialismo no se conformaría con expropiar 40 mil millones de pesos en pensiones de las afores? Ahí la tienen en las palabras de la heredera política de Andrés Manuel.

¿Qué es un parásito? “Un organismo que vive sobre un organismo huésped o en su interior y se alimenta a expensas del huésped. Hay tres clases de parásitos: protozoos, helmintos y ectoparásitos”… Y la definición de parásito político es la Cuarta Transformación. La estructura que, alimentándose de la aportación que hace los contribuyentes, se privilegia a sí misma y fortalece la dependencia de sus huestes hacia ella. Lo logra con un inmenso aparato de propaganda que siembra y reproduce la idea de que los apoyos a segmentos poblacionales vulnerables SUSTITUYEN lo que debiera ser prioritario: trabajar o, en su defecto, prepararse y capacitarse para trabajar en la formalidad.

Sí, el obradorismo es un enorme y costosísimo parásito que hace —y considera— igualmente parasitarias a importantes segmentos la población. Y en esa tesitura se asoma el mucho y verdadero nivel de desprecio que tiene la 4t hacia las personas.

Desprecio que en pocas, raras ocasiones, se le revierte en nivel de exigencia. Y es que la gente puede aprender a extorsionar de la misma forma que lo hace el gobierno obradorista. Llega a suceder, como le ocurrió a Sheinbaum el día de ayer en su gira por Chiapas. Así, ante su pregunta de cómo estaban los centros de salud, a coro le respondieron que estaban muy mal; lo que se repitió con respecto a los tratamientos y medicinas. La gente percibe —a veces más tarde que temprano— cuando se les da dádivas… para, acto seguido, reclamar más de estas…

Bienvenidas las ayudas y los programas sociales (que no clientelares) que permitan crecer y asegurar un piso mínimo de oportunidades, pero que el gobierno trastoque a los ciudadanos en parásitos merece nuestra denuncia y nuestro desprecio; jamás nuestro voto.

Giro de la Perinola

El aguerrido y valiente señor, ese que no se arrenda ante nada, demostró no soporta un comentario vertido en X (sí, Epigmenio me tiene bloqueada, al igual que a medio México… Muy su derecho).

Algo así como su intolerancia y falta de aplomo ante un reportero de Latinus que le pregunta sobre los 150 millones de pesos que le dieron de crédito de nuestros impuestos, que ya tenía que haber pagado y que ahora dice no lo hará sino hasta el 2027. Queda claro: Ibarra necesita de las preguntas a modo de Ciro Gómez Leyva.