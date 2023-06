El Estado de México tiene una convicción eminentemente industrial, así que una parte del voto duro del PRI se centraba en el sector obrero, que se agrupaba en las principales centrales oficiales, quienes garantizaban un voto duro por el control que tenían sobre sus agremiados; pero ese sector se fue debilitando desde hace dos décadas, el propio Colosio lo reconoció en su momento, pues el voto con credencial dificultó el aparato de control.

Pero la elección del pasado domingo, tiene elementos de análisis económicos laborales que deben considerarse para entender el voto, pues la masa trabajadora acaba de pasar por un proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo, en donde ha conocido y cuestionado a su sindicato, incluso cuando ha votado a favor de legitimar su contrato por no meterse en problemas; la información de su realidad laboral es una constante de debate en medios y la calle durante los últimos años: el cambio de vacaciones, el aumento al salario mínimo, la reforma laboral, etc.

No dejemos de observar que miles de trabajadores en todo el país se inconformaron y están muy molestos por el pago de utilidades de las últimas semanas previas a las elecciones, vimos paros y reclamos en todos los rincones del país, y el Estado de México no fue la excepción, no sólo se reclamó la falta de pago sino el monto tan bajo que se pagó en la mayoría de las empresas con la última reforma que incluyeron los patrones a la ley. No habíamos visto un movimiento de inconformidad obrera así en décadas.

El voto de castigo a los partidos que los obreros identifican como aliados de los patrones, el PAN y el PRI, mas la apatía para ir a votar, sin duda son un reflejo de esta realidad laboral que viven millones de obreros del Estado de México. No todo se puede explicar por la inoperancia de la oposición, por el trío de inútiles de sus presidentes de partido, sin entender los fenómenos socioeconómicos que influyen en el ánimo del votante.

La realidad obrera en México está cambiando, quien no observe este fenómeno perderá una parte importante del análisis. La gente vota con los pies: caminando su realidad.

Nota: durante el proceso salió una grabación de un líder obrero en una de las fábricas de Claudio X. González., pidiendo el apoyo a los obreros. No entienden que no entienden.

Vladimir Ricardo Landero Aramburu, Maestro en Derecho por la UNAM