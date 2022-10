La reforma que amplía la presencia de los militares en las calles hasta el 2028 ha sido duramente criticada pues muchos dicen que es el primer paso para militarizar todo el país. A pesar de las críticas algunos senadores de PRI y el PRD junto con los de Morena y aliados votaron a favor de esta reforma.

Puntos importantes

Amplio el tiempo de 5 a 9 años de participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.

Habría un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.

No todo sería , al “ahí se va” o lo que diga el presidente. AMLO tendría que presentar un informe semestral al Congreso de la Unión proporcionando indicadores cuantificables y verificables que permitan hacer una evaluación de los resultados obtenidos en el periodo que se reporta, todo esto en materia de seguridad pública.

Habrá una comisión de las dos Cámaras para la emisión del dictamen semestral donde se podría convocar a los titulares de Gobernación, Defensa, Seguridad Pública y Marina. Este dictamen será revisado para su aprobación y discusión en ambas Cámaras. Cuando se aprueben los dictámenes se regresaran al Presidente para que este informe sobre las recomendaciones emitidas.

En lo municipal, va para mejor

Las policías municipales llegan a ser el negocio de muchos alcaldes pues solo al llegar hacen renovaciones de todo. Desde patrullas, hasta uniformes. Deciden que motocicletas usaran y a quien se las van a comprar y empiezan los contratos millonarios, así cada tres años.

Ahora con una vigilancia federal, podrán tener más recursos pero necesitaran tener mejores justificaciones para los gastos pues estarán bajo la vigilancia del “ojo que todo lo mira”.

Deberían de tener, más temprano que tarde, una mejoría en aspectos de seguridad pues aunque hay cuerpos policiacos con muchos recursos, hay otros que todavía patrullan los pueblos en bochos. Esperemos que estos gastos también se reporten en el informe de seguridad que presentaría AMLO.

El informe

Es esencial medir las cosas para que mejoren, si no se miden, no hay punto de comparación para mejorar o criticar. Las Fuerzas Armadas tendrán que trabajar bien para que el presidente pueda mandar resultados positivos. Si se tienen resultados positivos la evaluación y recomendaciones de las dos Cámaras serán favorables. Si no es así, las críticas vendrán como cascada.

Es arriesgado para la imagen de las Fuerzas Armadas y para el mismo presidente, la entrega de este informe pues será una vitrina para críticas sobre todo de los legisladores que no aprobaron la reforma. Entiendo que este informe es para darle resultados al pueblo más que a los legisladores pero es bueno también involucrar a las cámaras.

Las Comisiones

Será interesante saber quiénes conformaran la comisión y como se harían las recomendaciones, Creo que nadie querría que las comisiones fueran como el VAR del futbol mexicano, que con sus decisiones a veces parece que apoyan a un grupo especifico.

Esperaríamos de la comisión una crítica real y constructiva con la intención de mejorar y no solo tener una crítica simplona que no sirva para nada. Los integrantes de la comisión tendrán que recordar que de todos modos las fuerzas armadas se quedaran en las calles hasta el 2028.

¿Mejor que con Calderón?

Calderón sacó al ejército a las calles para jalarle los bigotes al tigre. El enfrentamiento solo generó más violencia y no porque el ejercito lo haya hecho mal sino porque no se hizo de una forma estructurada y con un involucramiento de otros Poderes como ahora lo está haciendo el legislativo.

La revisión periódica de los resultados que tendrán las Fuerzas Armadas nos deberían de dar certeza sobre la ejecución y sobre todo sobre los resultados, que deberían de ser mejores que los que se tienen actualmente.

Uno de los puntos principales a mejorar de todos los gobiernos ha sido el de la seguridad. Los municipales le echan la culpa a los estatales, los estatales dicen que son los federales. Esperemos que con esta reforma todas estas fuerzas trabajen juntas de una vez para reducir a su mínima expresión los índices de violencia de nuestro tan golpeado país.

Esperemos que esta Reforma de frutos y que sea pronto.