Debanhi y Paulette, nombres poco comunes que serán por siempre recordados. Sus muertes crearon conmoción nacional e internacional y al final, gran indignación porque fueron catalogadas por las fiscalías en turno como lamentables “accidentes”.

Los casos de Debanhi y Paulette

Las inconsistencias en las investigaciones en ambos generaron polémica y dudas… en el caso de Debanhi su padre estaba convencido de la versión de la fiscalía era errónea; él sabía que su hija no había muerto por el golpe en la frente; cuando vio su cuerpo días después porque no lo dejaron antes, aseveró que las lesiones no correspondían a lo que afirmaba la fiscalía.

Los padres de Paulette denunciaron con “fría tranquilidad” que su hija había sido raptada durante la madrugada. Pronto la foto de la hermosa e inocente Paulette fue colocada en varios espectaculares en el Estado de México y en la parte oeste del entonces Distrito Federal. Familiares, amigos, policías entraban y salían del departamento del cual había sido “sustraída” Paulette. El lugar no había sido acordonado (como se dijo después) porque no era “escena de un crimen sino de un rapto”. ¿Qué un rapto no es un crimen?

Familiares, amigos y autoridades la buscaron por todo el complejo de lujo de Interlomas en el que vivían. Paulette tenía una discapacidad motriz “no pudo haber bajado sola” afirmaban sus padres y las nanas. No había rastro de la niña… ¿por qué cuando la sacaron de su recámara en medio de la noche, no ladraron los perros? En varias ocasiones, en diferentes partes del lujoso inmueble, la mamá fue entrevistada. La más impactante fue la que le dio de “manera anecdótica” a Lilly Téllez, ambas sentadas cómodamente sobre la colcha mortuoria…

Transcurría el tiempo en las diferentes épocas; ninguna de las dos aparecía, las autoridades las “buscaban”… mientras se entretejían tramas, pactos por ¿agradecimiento?, para que los que perpetraron los crímenes quedaran impunes.

Debanhi cayó “por accidente” en la cisterna del Motel Nueva Castilla; Paulette quedó “atrapada en su cama

Debanhi, cayó por accidente en una cisterna que estaba en el Motel Nueva Castilla. Paulette de cuatro años de edad quedó atrapada entre el colchón y la estructura de su cama. Debanhi había estado en esa oscura y fría cisterna y Paulette yacía sin vida entre sus cálidas sábanas.

La cisterna en la que cayó Debanhi se encontraba en el Motel Nueva Castilla, el lugar en el que autoridades buscaron cuatro veces, hasta con perros… y no encontraron nada. Como la cisterna estaba en desuso a nadie se le “ocurrió” buscar ahí ahí, en ese hueco oscuro, húmedo… después de haber estado “sola en la carretera de la muerte”.

Paulette, estaba atrapada en el hueco de su cama en la que durmieron en varias ocasiones otras personas. Gente de mucho mayor estatura que Paulette, descansaron ahí; personas cuyos pies pudieron haber rozado su cuerpecito; pero ninguno sintió nada… ni las sábanas al ser estiradas les enviaron ni siquiera una brisa de mal olor, ése a descomposición que es tan penetrante… las nanas que cuidaban de Paulette tendieron durante días esa misma cama…

Debanhi fue encontrada trece días después de su desaparición. Paulette nueve días después… Debanhi de dieciocho años cayó por accidente en la fría cisterna en desuso, sin que nada la cobijase… Paulette rodó dormida al espacio que había entre el colchón y la estructura de madera, quedando atrapada envuelta entre las cobijas y sábanas haciendo éstas el “trabajo de embalsamamiento”, debido a la poca grasa que tenía la niña su cuerpo no expelió ningún olor.

A diecisiete días de la exhumación del cuerpo de Debanhi Escobar, los resultados de la tercera autopsia practicada al cuerpo de la joven hallada en la cisterna de un motel en Escobedo, Nuevo León, fueron publicados este lunes.

Debanhi murió por asfixia mecánica

En conferencia de prensa Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública Federal, y el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, informaron que el dictamen forense practicado a la joven revela que murió de asfixia mecánica, lo cual confirmaría que fue asesinada y que no murió al caer en la cisterna.

La causa de muerte de Debanhi Susana fue “asfixia por sofocación en su modalidad de obstrucción de orificios nasales”, informó Felipe Takajashi Medina, director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, encargado del peritaje.

El peritaje, avalado por José Mario Nájera, perito internacional, reveló cuatro puntos principales:

La causa de muerte de Debanhi fue “asfixia por sofocación en su modalidad de obstrucción de orificios nasales”. La estancia post mortem fue de 3 a 5 días a partir de la localización de la víctima. No se encontró ninguna evidencia de lesión o hallazgo de violencia sexual. Se descarta asfixia por sumersión.

Se dictamina la causa de muerte de Paulette Gebara Farah

El entonces procurador Bazbaz puso en acción los recursos de investigación oficiales y dejó en manos del entonces subprocurador Alfredo Castillo la investigación, la cual pasó en los siguientes días en descartar un secuestro a “sospechar de la familia y las nanas” por “falsear las declaraciones”.

Nueve días después de su desaparición, la niña es encontrada en la habitación y en la cama en la que se le había visto por última vez…

La causa de muerte fue por “asfixia mecánica por sofocación”. Bazbaz sostuvo en ese momento que la niña había sido “ocultada y privada de su vida”, que buscaría respuestas a “eventos que resultan incomprensibles”. El 21 de mayo, dos meses después de la muerte, el mismo procurador calificó la muerte de Paulette como “accidente”.

Reconoce Bazbaz que el “proceso inicial” tuvo deficiencias” al no haber revisado de forma plena la cama en donde permaneció más de una semana la niña, descartando una actuación ilegal.

Ofrecen disculpas a los padres de Debanhi por las deficiencias en las investigaciones…

En el Motel Nueva Castilla en Escobedo estuvieron buscando a Debanhi… en el departamento buscaron a Paulette, teniéndolas a escasos metros… nadie las vio, nadie percibió ningún olor…

La familia de Paulette era muy cercana al círculo del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto…

El padre de Debanhi estaba convencido de que a su hija la habían asesinado, que no pararía hasta encontrar la verdad. No creía en la de la fiscalía…

Los padres de Paulette sí creyeron en la Fiscalía del Estado de México. Después de que Bazbaz dijo que la actuación de los fiscales “había tenido deficiencias al no haber revisado parcialmente la cama de la menor desde un inicio”, admitió que hubo errores de comunicación por la “presión” pública.

Después de la “renuncia” de Bazbaz, el fiscal líder Alfredo Castillo fue nombrado procurador por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a pesar del descrédito público que tenía Castillo…

La Fiscalía de Nuevo León calificó de “accidente” la muerte de Debanhi al caer en la cisterna en desuso. Gustavo Guerrero había sostenido la teoría de que murió al caer en a fosa golpeándose accidentalmente la frente.

Alfredo Castillo fue el artífice de la muerte “accidental” de Paulette, explicó que la niña tenía capacidad motriz para trasladarse al hueco que había entre la estructura de su cama y el colchón, pero que carecía de la capacidad para salir.

Se dijo que Miranda Nava, operador político y Secretario de Gobierno, fue el responsable del desvió en las investigaciones hecho que desencadenó la renuncia de Alberto Bazbaz. Peritos que trabajaban en el caso, denunciaron presiones de personas cercanas a Peña Nieto para llegar a un determinado resultado, el del “accidente”. Dos de los peritos declararon que en los resultados de la necropsia se omitió que se habían encontrado en los pulmones de Paulette fibras de alfombra, mismas que no coincidían con las que había en la casa, ni en los coches, esto probaba que la niña había estado en otro lugar. Tampoco quisieron investigar el misterioso apagón que hubo el 31 de marzo que hizo que las cámaras de seguridad dejaran de funcionar.

Las cámaras del Motel Nueva Castilla no funcionaban como cámaras de seguridad… ¿después medio funcionaron?

El curso de las investigaciones se desvió gracias a las influyentes amistades con las que contaban Mauricio Gebara y Lizette Farah y el caso se cerró… el gobernador Enrique Peña Nieto se negó a reabrir el caso, se atuvo a los resultados de que la muerte la niña se debió a un “accidente” aceptando como válida la conclusión de su íntimo amigo el procurador.

Siete años después, Paulette es cremada y la verdad de su muerte, quedó hecha cenizas…

¿Qué pasó con Debanhi en la empresa Alcosa?

A no ser por la intuición y el amor del papá de Debanhi, su caso también habría sido cerrado. La Fiscalía de Nuevo León actuó de manera irresponsable. Aprovechaban los días transcurridos para entretejer una “creíble versión” para proteger ¿a quién? Samuel García, gobernador de Nuevo León, en realidad ¿es amigo del dueño de la empresa transportista Alcosa a cuyas puertas acudió Debanhi la madrugada en que desapareció?

La compañía emitió un comunicado luego de que diversas fuentes dieran a conocer que la empresa no había entregado los videos completos y que había saltos de tiempo de 12 minutos una de las grabaciones. La versión no oficial dice que se ve cuando la joven ingresa, pero no cuando sale…

Edén Collazo Soto propietario de la empresa transportista Alcosa es amigo cercano del gobernador de Nuevo León, Samuel García, ¿gracias a esa amistad se evitó que las investigaciones siguieran su curso?

Lamentable que en este país ocurran tantos asesinatos; que la mayoría queden impunes o mal resueltos; que los familiares se conviertan en investigadores aunque les cueste la vida… pocos ciudadanos confiamos en los ministerios públicos, en las fiscalías, en los jueces. México está ávido de justicia… ¿hasta cuándo la obtendremos sin dudar?