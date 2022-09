Igual que lo hacia su antecesor y más odiado expresidente Carlos Salinas de Gortari, Andrés Manuel López Obrador tienen la virtud de engañar con la verdad. Ambos son quizá, los dos presidentes que más han ejercido la represión a la crítica, que menos aceptan el debate de ideas y que más han despreciado a sus opositores.

Salinas de Gortari intentó pasar a la historia como el presidente que llevó a México a la modernidad y AMLO quiere pasar a la historia como el presidente que llevó al país a su Cuarta Transformación. Los dos, abrieron el debate sobre su posible reelección apelando a su popularidad. AMLO se catalogó así mismo como un “fenómeno” al asegurar en su mañanera que tiene el respaldo de más del 70%, de casi 80 millones, como si siguiera en campaña.

Ambos, se han dicho víctimas del sistema de espionaje del gobierno. Se dice que Salinas estuvo bajo la mira, que identificaron su “ambición” y sus “aspiraciones mayores”; que conocían su historia familiar, al grado de que, a su padre, lo calificaban de “voraz” e “inmoral”.

Los documentos también apuntan a que Salinas formó parte del grupo guerrillero Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, formado por Genaro Vázquez Rojas en la sierra de Guerrero, donde también se encontraban Miguel de la Madrid Hurtado y los entonces secretarios Manuel Bartlett, Arsenio Farell, y Jesús Silva-Herzog, a quienes los archivos califican de traidores.

AMLO ha señalado que era espiado, que cuando llegó al poder lo primero que hizo fue pedir su archivo, que en él aparecen documentos firmados por Miguel Nazar Haro sobre su persona.

“Yo he sido víctima de espionaje desde la época de Salinas no, desde antes, desde la Dirección Federal de Seguridad –que dirigió Miguel Nazar Haro. Era director del Instituto Nacional Indigenista y este policía político me espiaba 1978 1979, desde hace 43 años, imagínense si voy a presentar denuncias por eso”.

Andrés Manuel López Obrador