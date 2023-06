1. Andrés Manuel López Obrador espera de Adán Augusto López Hernández:

Que su querido amigo de Tabasco le ahorre la pena terrible de verlo quedar en cuarto, quinto y hasta último lugar en la encuesta de Morena .

Que Adán Augusto renuncie a última hora a sus aspiraciones presidenciales y permanezca en la Secretaría de Gobernación como el hombre fuerte de la 4T, que para eso lo invitó al gabinete.

Que Adán ya se dedique a hacer la tarea para la que, originalmente, se le llevó al gabinete: apoyar a AMLO a que todo salga bien en la contienda presidencial.

( Pronóstico para Adán Augusto si insiste en participar en la encuesta : Quedará en cuarto lugar, pero con posibilidades de caer a la quinta posición si Ricardo Monreal encuentra recursos para una campaña nacional en serio. Y aun podría Adán hundirse en el último sitio si el partido de Manuel El Güero Velasco, el Verde Ecologista, invierte bastante en la promoción del exgobernador de Chiapas).

( Pronóstico para Adán Augusto después de perder la encuesta : No la perderá. Es inteligente y no dejará su puesto en Gobernación. Ahora posee verdadero poder. No tiene sentido abandonarlo para ir a una competencia en la que carece de las mínimas posibilidades de victoria).

2. Andrés Manuel López Obrador espera de José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:

Que si pierde la encuesta de Morena —y la perderá— se comprometa a no caer en la tentación de buscar la presidencia como candidato del PT , aunque se lo suplique de rodillas el dirigente Alberto Anaya .

Que después de ser derrotado en la encuesta presidencial no vaya a pretender buscar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México.

. Que, en cuanto se conozca el nombre del ganador o la ganadora de la encuesta, Noroña entregue su popularidad sin duda elevada a quien vaya a encabezar a Morena en la contienda presidencial de 2024.

( Pronóstico para Noroña en la encuesta : Tercer lugar; no caerá pero tampoco subirá, lo que es un gran mérito para alguien sin equipo y sin recursos. Merecerá que quien gobierne México a partir de 2024 le ofrezca un espacio en el gabinete o la presidencia de una dependencia como la CNDH).

( Pronóstico para Noroña después de perder la encuesta : Apoyará al ganador o a la ganadora con la lealtad que siempre ha exhibido respecto del proyecto de AMLO).

3. Andrés Manuel López Obrador espera de Manuel Velasco Coello:

Que no estorbe.

Es decir, que no vaya a derrochar los recursos del PVEM en una contienda interna en la que no logrará nada. Son recursos que harán falta en la campaña presidencial.

( Pronóstico para Velasco en la encuesta : Si gasta todo el dinero del Partido Verde y mucho más tendría posibilidades de evitar el último lugar).

( Pronóstico para Velasco después de perder la encuesta : Intentará que el ganador o la ganadora lo incluya en su equipo de campaña para asegurar un cargo en el gabinete presidencial, pero si queda en la última posición su sueño no se cumplirá).

4. Andrés Manuel López Obrador espera de Ricardo Monreal Ávila:

Que haga suyo, otra vez, el sabio aforismo: “La política es el arte de tragar mierda sin hacer gestos, sonreír y pedir más”.

Vale decir, que reciba de excelente humor su absolutamente pronosticable pésimo resultado en la encuesta de Morena y levante la mano al ganador o la ganadora para garantizar la unidad.

Que no busque, después de participar en la encuesta presidencial, que se le considere aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

( Pronóstico para Monreal en la encuesta : Quinto o sexto lugar con ciertas posibilidades de ocupar la cuarta posición si recibe de alguna parte recursos cuantiosos).

( Pronóstico para Monreal después de perder la encuesta : La coordinación formal, de ninguna manera la real, de la campaña presidencial de Morena).

5. Andrés Manuel López Obrador espera de Marcelo Luis Ebrard Casaubon:

Que cumpla su palabra y compita lealmente.

Que si no gana la encuesta de Morena con deportividad acepte el resultado y no repita el espectáculo de 1994 .

1994 fue el año de la traición: el jefe de Ebrard de toda la vida, Manuel Camacho, generó una crisis política enorme que llevó a un magnicidio por no haber soportado perder la candidatura presidencial frente a Luis Donaldo Colosio.

( Pronóstico para Marcelo en la encuesta : Quedará en segundo lugar. Gastará más que nadie en su precampaña pero no le alcanzará para vencer a la líder, ya que esta cuenta con equipo y estrategia para resistir y aun incrementar su ventaja).

( Pronóstico para Marcelo después de perder la encuesta : Pese a que ha empeñado su palabra de aceptar el resultado, no felicitará a la ganadora y dejará que crezca la especulación acerca de que podría ir a Movimiento Ciudadano a competir contra Morena. No se atreverá, pero su vanidad lo llevará a acariciar la irrealizable idea de una candidatura rebelde exitosa. Será senador y, desde la llamada cámara alta, se convertirá en un dolor de cabeza de la presidenta de México).

6. Andrés Manuel López Obrador espera de Claudia Sheinbaum Pardo:

Que termine de demostrar que está hecha de la madera resistente que necesita quien vaya a encabezar a la izquierda mexicana cuando el líder, AMLO , se retire.

, se retire. Que sea capaz de ganar con claridad la encuesta para que no quede duda de que el actual es tiempo de mujeres.

Que el discurso de Claudia no deje de ser el de la 4T y que dé espacio en su equipo, desde el primer día de precampaña, a la gente más leal a AMLO, no necesariamente la que participa en el gobierno actual.

( Pronóstico para Claudia en la encuesta : La ganará. Sabrá acelerar cuando Marcelo apriete el paso y seguirá a su propio ritmo muy intenso cuando Ebrard afloje. Es lo que ha hecho Sheinbaum todos estos meses para no permitir que su rival se le acerque).