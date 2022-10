En mi entrega de ayer decía que el “Químico” no tenía cita con el desafuero. En efecto. Luis Guillermo será Secretario de Turismo del estado por invitación del Gobernador Rocha Moya. Con ello quita la posibilidad de ser desaforado simplemente porque ya no es alcalde y no posee fuero. Aunque la comentocracia pueda considerarlo de esa manera, el nombramiento para el mazatleco es todo menos un premio.

El “Químico” Benítez deja la presidencia municipal y queda ahora subordinado directo a la instrucción del Gobernador Rubén Rocha. Pierde esa “autonomía” que sentía tener como alcalde reelecto en la segunda municipalidad más importante del estado. Compitió en la interna por la candidatura a la gubernatura el 2018. Incluso se consideraba a sí mismo contendiente fuerte al Senado el 2024. Se acabó el señorío. Si alguien en política puede considerar esto “un premio” no ha entendido nada. Los motivos son otros.

¿Cuál es el mensaje? En un tuit el mandatario sinaloense lo anunciaba y que era en abono a la gobernabilidad del estado.

Con el nombramiento de Benítez Torres, el primer mensaje es justamente que existe buena lid con el aún alcalde mazatleco. Lo dijo siempre, no había nada personal. Una cosa son los hechos cuestionables que se le imputan. Otra, todo lo demás. Ojo, no hay premio.

Al “Químico” Benítez se le hizo una oferta que no podía rechazar. La salida es eminentemente política. Sin embargo, no hay que perder de vista que su proceso continúa ante la ASE y la FGE. Las investigaciones no se detendrán. Ya se sabrá cómo estriba el caso. Sigue sin premio.

En mi opinión. Una jugada astuta y sobre todo humilde por parte del Gobernador Rocha Moya. Explico: La ruta frontal del desafuero de un segundo alcalde sinaloense sería encajar un costo para la cuarta transformación y para el Presidente López Obrador. Por ello, la implicación la asume el Dr. Rocha al sumar al gabinete a un cuestionado “Químico” para darle de momento una salida política. Mucho menos convulsa. Asumir ese costo para evitar problemas a AMLO es un gesto de madurez política, humildad y sobre todo de voluntad expresa de apoyar la causa de la 4T. Los problemas políticos de Sinaloa, se quedan en Sinaloa. No lo serán para Palacio Nacional.

Mientras las investigaciones continúen no se encubre al “Químico” Benítez ni se le protege. Sólo se evita el tortuoso procedimiento de desafuero y la andanada mediática en torno al tema. Ya veremos cómo resulta. Aquí está el meollo del asunto. El nombramiento en definitiva tiene poco y nada que ver con premiar a Luis Guillermo Benítez sino atajar lo que puede ser un serio problema para el proyecto de Morena.

No hay premio para el mazatleco que se queda escorado a una secretaría donde tendrá de subsecretario a su adversario Fernando Pucheta. Reitero, quien considere que el nombramiento es premio y un lecho de rosas, entiende poco de política y poder.

Hoy Mazatlán estrenará representante del Ejecutivo. Ayer por la tarde el Cabildo de la Perla del Pacífico notificó la vacante al Congreso del Estado. Serán los diputados quienes después de medio día nombren titular del ejecutivo en el puerto. Quien será titular de la alcaldía, ya sabe y ya tiene lista su documentación para presentarse ante el poder legislativo.

Será morenista de cepa. Porque aunque el PAS postuló al Químico, el partido morado no se meterá en berenjenales. Quienes consideren que puede ser alguien del equipo actual de Benítez Torres, se equivoca. El perfil deberá ser equidistante y totalmente diferenciado. Me gustaría que fuese mujer. En este sexenio se les ha impulsado desde el congreso para que dirijan organismos autónomos, comisiones e institutos. Puede ser mujer o no. Pero será alguien con afinidad al gobernador a quien los diputados le conceden liderazgo. En sus cualidades deberá llevar el dinamismo y trabajo de suelo. Pero sobre todo el enfoque humanista que imprime el mandatario estatal.

La lista de posibles ungidos según la comentocracia se alarga a cada momento. La realidad es que el nombramiento puede ser más obvio de lo que parece. También puede haber ciertas sorpresas. Ya se sabrá.

Por cierto, el Gobernador Rocha cerró el día con oreja y rabo. Estuvo en la CDMX. Orgullo para los sinaloenses. Fue el único Gobernador invitado a participar como ponente en el conversatorio “Por una Educación con Justicia Social” en el marco del Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación.

Ahí resaltó que la mejora en educación de México requiere coordinación, vinculación y voluntad política de las diversas autoridades y actores educativos del país.

Su experiencia en el ámbito educativo y su paso para la aprobación de la Reforma Educativa en 2019 le respaldan.

