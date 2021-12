¿Llegará la 4ta Ola de COVID?

Este fin de semana vi muchísimos eventos masivos donde la gente estaba como si no estuviéramos en la pandemia. El domingo, en el Estadio Jalisco se registraba un gran lleno con gente conviviendo como si ya hubiéramos pasado los tiempos de pandemia. De repente se nos olvidaron los muertos, los contagiados, las salas de hospital llenas. La variante Ómicron pasó a segundo plano.

El falso semáforo verde da la confianza a muchas personas de relajar las medidas de contención, como la sana distancia, la higiene y a muchos no les importó la vacunación. En nuestro país no hay medidas de contención para recibir extranjeros. ¿Cuántas personas viajan con el virus de la COVID-19 del extranjero y llegan a México sin ninguna advertencia o siquiera una intención de hacer cuarentena?

¿Cuántas familias que asistieron a los eventos masivos de este fin de semana se contagiaron? ¿Ya no es peligroso el virus? ¿Cuántos de estos contagiados tendrán los cuidados adecuados para no contagiar a los demás? ¿Cuántos serán lo suficientemente responsables para guardarse y no andar regando el virus por otros lados?

La estrategia para contener la pandemia tiene muchos puntos flacos. Países que cierran las fronteras y nuestra autoridad sanitaria que dice algo como, de todos modos, va a llegar. Una locura y mucho coraje, pues en ocasiones por más que te cuides, un pequeño descuido hace que caigas en el contagio.

Lo que sí están haciendo bien, al menos eso me parece, son las jornadas de vacunación. Mi padre ya se pudo poner el refuerzo de la vacuna AstraZeneca de una manera fácil y sencilla. No sé como será para los demás rangos de edad pero al menos para los adultos mayores, ya empieza a existir la posibilidad de aumentar su protección.

¿Estaremos en la 4ta Ola de la COVID-19 ahora? Yo creo que ya no son olas sino un oleaje constante donde debemos de tomar todas las precauciones para evitar los contagios y de una vez por todas salir de esto. Esperemos que no venga después de esta apertura de lugares y convivios, no una ola sino un tsunami de contagios. Dicen los expertos que las vacunas ayudan mucho, conozco personas que tienen el esquema completo y el refuerzo que se contagiaron.

Hay que seguir cuidándose y procurar seguir todas las indicaciones sanitarias, en eso no tiene que ver la pésima estrategia del Epidemiólogo López Gatell, ahí solo tenemos que ver nosotros.