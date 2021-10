Lingchi a la mexicana

Antes de que iniciara en México el gobierno de la 4T, f uncionaba en nuestro país un modelo mexicano de viabilidad energética para el siglo XXI que incidía, de manera positiva, en la vida cotidiana de los mexicanos en, al menos, cinco aspectos:

Teníamos una enorme cantidad de oportunidades para impulsar un mayor crecimiento económico que se debería traducir en mejores condiciones de vida y nuevas oportunidades de bienestar para la gran mayoría de los mexicanos.

Pero llegó la 4T con una visión de confrontación , que no buscaba el beneficio de los mexicanos sino la “fortaleza” de los órganos del estado. Y para muestra basta un botón. El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, se reunió con sus gerentes divisionales y les dio la instrucción de “ defender los intereses de la empresa ”. Les dijo que la iniciativa de Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene como objetivo “que el Estado mexicano recupere el control del sistema eléctrico nacional, que se encuentra en manos de empresas privadas nacionales y extranjeras que sólo buscan hacer negocios”.

Bartlett añadió:

Bartlett dijo que la iniciativa busca integrar a la CFE en un solo organismo , eliminar organismos autónomos y terminar con figuras como la de autoabastecimiento. Llamó a la defensa de la soberanía energética del país:

“Debemos hacer campaña para defender la reforma eléctrica, que es la vida de la CFE y allá afuera hay una campaña en contra… Defiendan su casa, expliquen, no permitan que desaparezca. Vamos a defender todos juntos a la empresa nacional, que es la joya del país y que México necesita para su desarrollo”

El lunes, en la conferencia de prensa matutina de AMLO, escucharemos todos los argumentos del gabinete energético para defender la reforma constitucional en materia eléctrica. Podemos estar seguros que escucharemos mucha ideología y pocos datos duros . No habrá información objetiva. Y eso no solamente pondrá en peligro el sector energético, la industria y la economía de México, también a nuestra democracia.

La periodista filipina María Ressa ha puesto una mirada crítica sobre el terrorismo, las transgresiones autoritarias del gobierno de Duterte de Filipinas y el papel de las redes sociales en la difusión de desinformación. Muratov es el fundador y editor en jefe del periódico independiente Novaya Gazeta.

Ressa es directora ejecutiva de Rappler, con sede en Filipinas, una empresa de medios digitales centrada en el periodismo de investigación. Fundó Rappler en 2012 , después de haber trabajado durante casi 20 años como jefa de la oficina de CNN en Manila y Yakarta, Indonesia. Estudió en la universidad de Princeton y en 2018 , fue nombrada “persona del año” de la revista TIME.

Deberíamos aprender de María Ressa sobre las fuerzas que están remodelando la prensa y sus impactos directos en la política y la salud de las sociedades libres. Sus ideas poderosas son un ejemplo de cómo defender los valores fundamentales de una sociedad democrática y abierta.

Ressa y Rappler han publicado historias sobre la corrupción gubernamental y las ejecuciones extrajudiciales que son parte de la guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte. Además, Ressa ha informado sobre la difusión de propaganda y desinformación en las redes sociales en apoyo a Duterte.

María Ressa fue muy contundente en una de sus entrevistas:

“Esto sólo muestra que el Comité del Premio Nobel de la Paz se dio cuenta de que un mundo sin hechos significa un mundo sin verdad y confianza, y si no tienes ninguna de esas cosas, ciertamente no puedes conquistar el coronavirus, no puedes conquistar el cambio climático”