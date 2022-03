Liberación de Alejandra y Laura: dos rosarios

IRREVERENTE

Les platico: El primero, fue rezado una y otra vez por los familiares de Alejandra y Laura para que la SCJN optara, como optó ayer, por la libertad absoluta e inmediata de la primera y cancelar la orden de aprehensión que estaba vigente contra su mamá.

El segundo, las irregularidades, las violaciones a la ley, los delitos que fueron cometidos por Alejandro Gertz Manero, todavía hasta esta hora, fiscal General de la República.

Y reitero lo de “hasta esta hora”, porque seguramente el presidente López Obrador tiene en sus manos la gran oportunidad de demostrar que en México, todavía existe la posibilidad de que se nos quite de la cabeza la idea de que aquí, con la ley y $70 pesos entramos gratis al cine.

En teoría, apelando a la “separación de poderes”, él va a decir que era a los ministros de la SCJN a quienes correspondía definir este sonadísimo caso. El Poder Judicial.

Pero a estas alturas del “partido” -o más bien- de su mandato, nadie se chupa el dedo con eso, después de estar presenciando la sumisión absoluta y agraviante de los que se ufanan ser “voces de los electores” en los órganos legislativos. Ahí tienen al poder legislativo.

Y el Ejecutivo, pues ése es el que detenta el presidente.

¿Seguros?

Algunos -o muchos- dirán ahora que la votación unánime -11-0- de los magistrados en favor de las dos damas, era la crónica de una resolución anunciada.

No es cierto.

En mis recientes artículos -el de ayer, principalmente- escribí que desde el martes 22 de este mes había quedado agendada una plática con Ana Paola, Arturo y Gonzalo para darles voz una vez más, después de haberlo hecho en octubre del año pasado.

Pero los abogados que llevaron -o seguirán llevando- el caso de su mamá y de su abuela, les recomendaron que mejor no lo hicieran, no fuera a ser que su aparición pública entorpeciera el proceso legal que estaban llevando.

O sea que seguros seguros no estaban de que iba a ocurrir lo que hoy todos sabemos.

Ayer mismo comenté irreverentemente que me he topado varias veces con esa actitud de los abogados, que tienden a restarle peso a la fuerza que hoy en día representan los medios de comunicación en un país donde las leyes son harto ineficientes, lentas o injustas.

A muchas víctimas de injusticias no les queda otro remedio que recurrir a los medios para denunciar las arbitrariedades que sufren de malas autoridades, proveedores y otros bichos, en todos los órdenes de la vida nacional.

Por lo menos, queda quemarlos con una denuncia pública

He escuchado a muchísimos afectados decir que si no pueden hacer que se mueva la justicia, por lo menos que la gente se entere de las desgracias que han sufrido a manos -otra vez- de malas autoridades, proveedores y otros bichos.

La misma Alejandra extendió al salir de Santa Martha Acatitla, su agradecimiento a los medios de comunicación, pues aseguró que sin el respaldo de la prensa se hubiera “quedado sepultada” en el penal.

Entonces, seguro seguro no era que la SCJN iba a emitir las resoluciones que hoy todos sabemos… y celebramos también.

El rosario de Alejandro Gertz Manero

Si el que rezaron los familiares de Alejandra y Laura fue de ruegos y plegarias por la exoneración de ambas ante semejantes injusticias, el de Alejandro está formado por un tipipuchal de arbitrariedades, abusos, irregularidades y delitos que cometió ni más ni menos que el fiscal de la justicia en México. Van en seguida solo algunos señalamientos. ¡Arre!

Federico y Laura

Alejandro secuestró a su hermano Federico cuando lo sacó de la casa donde vivía con Laura, su compañera durante 52 años.

Despojó a la señora de su casa, le quitó los cuadros, los muebles y hasta los cubiertos ordenó que se llevaran.

Le quitó todo, por eso la señora se fue a vivir a la casa de uno de sus nietos.

La obligó a firmar un documento donde le devolvía $3.5 millones de pesos que tenía en el banco y que supuestamente eran de él, pues se los había dado a guardar a su hermano.

Alejandro la obligó a firmar otro documento donde “renunciaba” a la pensión que le dejó Federico.

Alejandra

El 16 de octubre del 2020, Alejandra fue sacada de su casa con engaños, por agentes que siguieron órdenes directas de Alejandro Gertz Manero, y que no llevaban orden de aprehensión alguna.

El vehículo en que se la llevaron detenida no traía placas ni logo alguno de autoridad ninguna.

Los agentes no se identificaron ni por nombre ni por puesto ni exhibieron ningún documento de la dependencia a la que supuestamente representaban.

Los tres hijos de Alejandra tuvieron que pedir un préstamo de casi $4 millones de pesos para tratar de que liberaran a su mamá. Pagaron pero ella siguió internada en el penal.

Alejandro Gertz Manero se inventó un delito para mantenerla 528 días presa en Santa Martha Acatitla: “abandono y omisiones dolosas de cuidados en detrimento de Federico”, su hermano. Como si solo la mujer tuviera la obligación -según sus leyes- de cuidar a sus parejas y no también a la inversa. Misógino él, que por cierto, nunca se ha casado ni se le conoce pareja alguna. Por ende, culpó a Alejandra y a su madre de la muerte de Federico. En este sentido, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, personalmente consideró que sí ocurrió un hecho de omisión en los cuidados, pero acotó que se trató de algo imputable a los enfermeros que cuidaban a Federico. Abogados especializados a quienes consulté consideran que tal postura de Zaldívar fue una forma sutil de no sumarse a la cargada de los ministros en favor de la causa de Alejandra y Laura. Como diciéndole a Alejandro Gertz Manero… o al presidente: “para que vean que no me les volteé.. no del todo”.

Alejandro Gertz Manero metió las manos en la SCJN para tratar de mantener presa a Alejandra y amenazada a Laura. Así lo demuestran las sabidas grabaciones que le hicieran a él y a su subalterno Juan Ramos. El autor de dichas grabaciones pudiera ser alguien cuyas iniciales son JSI, pero como todavía no tengo esto bien amarrado, quedémonos solo con eso, con sus iniciales.

Alejandra pide protección al presidente

Lo dijo al salir del penal. Es más, dejó entrever que buscará que el presidente la reciba. Teme por su seguridad y la de sus hijos. Le teme a Alejandro Gertz Manero.

Pero desde esta irreverente columna -o trinchera- respetuosamente le digo que no se preocupe, porque después de todo esto, seguramente al presidente no le van a quedar ganas de seguir apoyando a un fiscal que ya perdió lo poquito que le quedaba de credibilidad y honorabilidad.

También le quiero enviar un mensaje a la legisladora Lilly Téllez: no pida la destitución de Alejandro Gertz Manero, todo lo que venga de usted no es tomado en serio por quienes detentan el poder en el gobierno de la 4T. Deje correr las cosas. No es propiamente asunto suyo ni tampoco quiera prenderse del candelero mediático para seguir con sus aspiraciones presidenciales.

Creo que el presidente va a actuar. No me pidan que les diga más. No creo que vaya a dejar pasar esta oportunidad para congraciarse con el pueblo bueno.

Y ¿los abogados de Alejandra y Laura?

Ah, pues a ustedes les toca tomar el rosario de Alejandro Gertz Manero y ocuparse de que la justicia mexicana repare el enorme y cuantiosísimo daño que el todavía fiscal de México, le ha causado a esta familia.

Los mismos jurisconsultos a quienes recurrí para sustentar legalmente esta columna, me dicen que sí aplica aquí una reparación del daño.

Hoy con ellos

Por lo pronto, hoy martes 29 de marzo a las 9:30 am tiempo de CDMX, platicaré con Ana Paola, Alonso y Gonzalo. Es la hora y día en que fue reagendada nuestra reunión de la semana pasada, por “sugerencia” de sus abogados.

No es seguro, pero quizá tengamos ahí a Alejandra. Es una mujer muy fuerte, porque haber soportado -siendo inocente- 528 días en el penal, no cualquiera.

Señor presidente

Los agravios cometidos por Alejandro Gertz Manero están ahí.

De verdad, qué excelente oportunidad se le presenta para quedar bien con el pueblo bueno.

No, no me vaya usted a decir que todo es cosa del Poder Judicial, porque ya sabemos cómo se las gasta su gobierno en el menester de la “separación de poderes”… entre muchos otros temas…