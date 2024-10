Claudio X. González G. es un júnior que conoce poco el español. Ignora que la palabra júnior —cito al Diccionario panhispánico de dudas— “debe con escribirse con tilde por ser voz llana terminada en consonante distinta de -n o -s”.

El júnior X. ignora también que lo aconsejable en castellano es no utilizar, para el plural, “la forma anglicada ⊗‍júniors”, sino “acomodar esta palabra a la morfología española y usar el plural júniores”.

Se enojó Claudio X. González porque Claudia Sheinbaum lo llamó júnior. El hijo del empresario del mismo nombre negó ser un júnior seguramente porque desconoce el significado de la palabra. Vuelvo a citar al Diccionario panhispánico de dudas:

“Voz procedente del comparativo latino iunior (‘más joven’)”.

(‘más joven’)”. “Se pospone al nombre propio de una persona para distinguirla de un pariente de más edad que tiene el mismo nombre, normalmente el padre”.

La abreviatura de júnior es jr. Una manera correcta de llamarlo es Claudio X. González jr., para diferenciarlo del sénior de su familia que tiene el mismo nombre, Claudio X. González Laporte.

Si a Claudio X. hijo le molesta ser júnior, que le reclame a su papá que le puso ese nombre. Mi hijo Fede, cuando lo confunden conmigo, me reprocha fuertemente mi idea de llamarlo como yo. A veces me arrepiento, pero en su momento fue lo único que se me ocurrió.

Así las cosas, Claudia Sheinbaum no cayó en ninguna falta al decirle júnior al mencionado activista de derecha.

¿Se equivocó Claudia al decir que X. González, además de júnior, es tóxico? Si lo tóxico es “lo que contiene veneno o produce envenenamiento”, entonces una persona tóxica es venenosa, ponzoñosa, virulenta, insidiosa, maligna, agresiva, nociva, ofídica, dañina, violenta, intrigante, malintencionada, infame, perversa, ruin, malintencionada.

¿Claudio X. González es todo eso? Sí, y es algo más: mamón, esto es, presumido, presuntuoso, petulante, creído, jactancioso, vanidoso, soberbio, arrogante, altanero, altivo, fanfarrón. No le sigo porque se acabaron los sinónimos en el diccionario principal de la Real Academia Española.

Si un tipo así ha sido el jefe de la oposición mexicana en los últimos años, se entiende el fracaso, en el pasado proceso electoral, de dos viejos partidos ya en vías de extinción, el PRI y el PAN. Nadie entiende por qué priistas y panistas se entregaron al júnior ponzoñoso y mamila Claudio X.