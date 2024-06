Claudio X. González, artífice de la alianza entre el PRI y PAN en las elecciones 2024, reconoció que México no será como Venezuela ni como Cuba o Nicaragua tras el triunfo de Claudia Sheinbaum en la Presidencia de la República.

Desde 2006, el bloque opositor al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha impulsado la idea de que México podría convertirse en Venezuela, Cuba o Nicaragua, países que han sufrido bloqueos económicos de Estados Unidos, en caso de que la izquierda llegase a la Presidencia de la República.

Apenas el 18 de marzo de 2024, el propio Claudio X. González comparó a Claudia Sheinbaum con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y al presidente López Obrador con el expresidente de dicho país, Hugo Chávez.

Sin embargo, tras los resultados de las elecciones 2024, Claudio X. González modificó su discurso en ese sentido.

Claudio X. González negó que México pudiera convertirse en Venezuela, Cuba o Nicaragua tras el triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones 2024. Sin embargo, no dejó de restarle mérito a las políticas económicas de la denominada Cuarta Transformación.

Durante una reunión con simpatizantes de Sociedad Civil México llevada a cabo en Atizapán, en el Estado de México. Claudio X. González aseguró que el Gobierno de AMLO no pudo parar la economía de Mexico, ya que esta “tiene una resiliencia muy grande” gracias a a que está abierta al mundo y “hay empresarios fregoncísimos”.

“México tiene una complejidad y una diversidad que hace muy frustrante, aunque sea para un proyecto autoritario, dictatorial, salirse con la suya, porque es un país muy grande, con una frontera de 3 mil kilómetros, con la economía más potente en la historia de la humanidad, que necesita estar invirtiendo en México para construir el bloque comercial más importante del siglo XXI, que es Norteamérica. Entonces no creo que vamos ser Venezuela, Nicaragua o Cuba, pero sí digo que el costo de oportunidad de tener un Gobierno tan inepto como éste, es decir, no pudieron parar la economía de México, porque tiene una resiliencia muy grande, porque está abierta al mundo, porque hay exportadores, porque hay empresarios fregoncísimos y porque hay gente muy trabajadora, etcétera. Pero si dependiera de ellos la economía estaría deshecha. Está a flote, con un nivel de estancamiento, si quieren por el esfuerzo de millones y millones de mexicanos. Y curiosamente, fíjense, este dilema: hablamos de gobiernos dictatoriales. ¿Conoces a un gobierno más débil que el gobierno mexicano? ¿Qué resuelve bien el gobierno mexicano? Una cosa que resuelva bien. Es un gobierno autoritario débil”

Claudio X. González aseguró en más de una ocasión que México tendría un futuro como el de Venezuela, como quedó registrado en sus redes sociales el 6 de abril de 2021, cuando dijo haber llegado a una conclusión tras hablar con “un amigo venezolano”.

El artífice de la alianza entre PAN y PRI en las elecciones 2024 también se manifestó en el contexto de las elecciones intermedias de 2021, a fin de evitar un “futuro de autoritarismo, pauperización y destrucción”, según dijo en su cuenta de X.

“Tuve una conversación con un amigo venezolano esta semana. Estoy convencido que si no hay un renacer ciudadano que se manifieste con fuerza este 6 de jun., nos encaminamos a un futuro de autoritarismo, pauperización y destrucción como el de Venezuela. En nuestras manos evitarlo”

Cabe decir que el presidente AMLO ha rechazado todo tipo de relación con Venezuela desde que participó en la campaña para las elecciones de 2018. En ese contexto, López Obrador explicó que estas afirmaciones forman parte de una guerra sucia; esto en Tixtla, Guerrero, en diciembre de 2017:

“Van a utilizar dos estrategias: una, la guerra sucia. Atemorizar a la gente, infundir miedo, asustar, diciendo que si gana Morena México va a ser como Venezuela. Nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno de Venezuela, no tenemos por qué seguir ejemplos del gobierno del extranjero. Tenemos que enfrentar esa campaña de desprestigio. Tenemos que decirle a la gente que no somos ni Maduro ni Donald Trump”

AMLO