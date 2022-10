“Un científico debe ser de hecho libremente imaginativo, y aun así escéptico, creativo, y aun así crítico. Existe un cierto sentido en el que debe ser libre, pero otro en el que su pensamiento debe estar muy precisamente reglamentado; existe poesía en la ciencia, pero también una gran cantidad de contabilidad.” PETER BRIAN MEDAWAR

“¿Murieron tal vez de vergüenza estos trenes que se extraviaron?” PABLO NERUDA

No ha sabido poner orden en casa pero, eso sí, quiso organizar la votación en la Organización Panamericana de la Salud. El que no sabe contar los muertos producto del covid o calcular la fecha de caducidad de millones de vacunas, ahora pide se cuenten los votos en la OPS.

Sí. El subsecretario de salud acudió a dicha organización representando a nuestro país para votar en la elección que se llevó a cabo con motivo de elegir al director general. La propuesta de México era la Dra. Nadine Gasman, quien no pasó ni siquiera a la segunda ronda de la elección. Ese fue el momento vergonzoso donde el político-galeno mexicano decidió pedir el “voto por voto”….

Olvidó nuestro subsecretario federal, Hugo López Gatell, que la forma de votación estuvo acordada por todos los países miembros de la OPS y que el resultado no se cambia a gusto de unos u otros. Se trata de países que dan su voto y tienen una razón para así otorgarlo. Tal vez piensa que en la OPS, como en México, se pueden cambiar las leyes y las reglas al antojo.

En cambio, el fracaso del funcionario federal mexicano se debe a diversas razones que —esas sí—se deben contar, y contar muy bien. Partiendo del hecho de que la Dra. Gasman está casada con un funcionario cubano que está denunciado por permitir esquemas de esclavitud de médicos cubanos. Mayúsculo escándalo de trata de médicos.

Luego si se considera que el procedimiento de la elección ya era transparente y que el “voto por voto” se requirió fuera de tiempo, pues en su momento nadie impuso ninguna queja sobre el proceso, ni siquiera México.

Siguiendo porque el médico tampoco cuenta cómo se entrega o si se paga a los médicos cubanos que están en México. (¿Será que quiere enfrentar una acusación ante la Corte Penal Internacional por concepto de esclavitud moderna como la que ha sido admitida a trámite en contra del esposo de la Dra. Gasman, el Dr. Joaquín Molina Lesa? Esa acusación contiene el testimonio de más de mil médicos y de otros profesionistas cubanos que han trabajado casi como esclavos en más de 100 países.).

Mas también habría que enumerar la pésima gestión del zar anticovid mexicano. El encargado de lograr un país más enfermo —y ahora también sin medicinas—, tampoco supo contar que la OPS —con todos sus problemas y a pesar de no contar con suficiente dinero— proporcionó apoyo a los países latinoamericanos durante la pandemia (medicamentos, oxígeno, pruebas diagnósticas, apoyo técnico y vacunas).

Aquel que pide contar “voto por voto”, olvidó contar que el “escenario muy catastrófico” para el covid en México era a partir de 60,000 muertos y van más de 600,000 (de acuerdo con el informe sobre exceso de mortalidad global presentado por la OMS en junio de este año, la cifra real de muertes en nuestro país casi dobla las reconocidas oficialmente).

Olvidó contar a los menores de edad que requerían vacuna, “porque la OMS no la había autorizado”, pero mismo cuando ya era práctica común en el mundo, en México tardó meses en que se empezara a vacunar a los pequeños.

En su cuenta, no contó que la vacuna cubana “Abdala” no ha sido aprobada por la OMS, pero es la que usarán en los menores de edad en nuestra nación.

Ha olvidado contar también que en su momento dijo que no hay evidencia que sugiera que el covid fuese una emergencia nacional. Imaginemos si lo hubiese sido...

Debería exigir contar una por una las veces que por acción o omisión (sus dichos) logró que México ocupe los primeros lugares de muertes por covid en el mundo.

No enlista cuando dijo que “la fuerza del presidente es moral, no de contagio” o que el uso del cubrebocas tiene poca utilidad. Tantas pifias y errores que sería mejor que fuese la comunidad internacional la que le pida a él cuentas y no al revés.

Tampoco cuenta que The Lancet, una de las publicaciones médicas más serias y reconocidas a nivel mundial, otorgó a México el “reconocimiento” de ser el ejemplo perfecto de cómo NO enfrentar una pandemia. El artífice de la misma es el doctor que apenas pidió se contaran nuevamente los votos en el seno de la OPS.

Las vergüenzas internacionales de Hugo López-Gatell no se circunscriben a lo que sucedió ahora en Washington, DC. No, ¡que va! Solo coronó la sarta de tragedias ocasionadas por su desidia médica y voraz apetito político. La vergüenza internacional palidece ante el número de muertos acaecidos por su culpa.

Desafortunadamente, el subsecretario sigue sumando en su haber errores; una larga lista de muertes y enfermos a su cargo. Si bien, ya sabemos, esos no los toma ni los tomará en cuenta.