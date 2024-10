Después de la campaña política más larga y cansada de la historia, no me ha tocado escuchar en directo algún tipo de denostación contra los gobiernos de los otros partidos y de como ellos son el veneno de la nación.

Después de ver una inundación de videos carteles y gritonerias ha disminuido notablemente la presencia partidista en los medios. Ya no vemos los colores guindas, rosas o naranjas por todos lados. Y eso, al menos para mí, y creo que para muchos otros, es un gran descanso mental.

Vemos a los alcaldes que ganaron la elección y no se reeligieron arreglando el desmadrito de muchos que se fueron y otros que huyeron hacia otros puestos. Vemos a los funcionarios que ya tienen su puesto trabajando por los que votaron por ellos y poco a poco se acaba lo de ellos contra nosotros, al menos en la parte de promoción política masiva, o al menos eso parece en casi todos los sectores.

Puede haber quejas de lo que dejaron los gobiernos pasados y estas quejas se convierten en excusas, pero ahí va la cosa.

Como siempre, en mi Nuevo León querido, eso no pasa del todo. Por un lado esta la ahora eterna campaña de Patricio Zambrano que sale todos los días regalando balones y tapando baches. Conectando con la gente si, pero cayendo en la queja fácil. Es fácil quejarse ahora que se esta asentando el gobierno del alcalde De la Garza pues la verdad Colosio dejó un cochinero. Veo a Pato quejándose de que no se arreglan ciertas cosas cuando todavía no es el turno de llegar a esos sectores. Veamos con que trabajan los alcaldes metropolitanos ahora que el presupuesto esta recortado por que el gobernador García no ha entregado el presupuesto de los últimos años, ¿será que “se lo comió el perro”?

Otros son los de Morena, que ya “arrancaron” la campaña para gobernador de Nuevo León buscando candidatos e incrementar su fuerza política en el estado. Mire que si en Nuevo León se votó por el Bronco Rodríguez y por Samuel García no me sorprendería nada. Ojalá volvamos a aquellos tiempos donde el voto era mas pensado y se hacía por personas que hacían menos show y ejecutaban mejor. En otras palabras, como dicen hoy, buscar a quien sí resuelva.

Esperemos que estas campañas adelantadas no ensucien el panorama político de ejecución que se esta llevando a todos los niveles y que si algún funcionario quiere ser candidato lo haga trabajando con obras reales y no con promesas de campaña.

La promoción que están haciendo ahora no es nueva, esta idea la tuvo AMLO que hizo campaña durante más de 12 años hasta que logró la presidencia y con dos semanas fuera el poder y sin las mañaneras muchos lo extrañan. ¿Cuándo volverá?

¡Ánimo!