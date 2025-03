¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! Durante muchísimos años la profesión de chef estuvo reservada a los hombres. Se consideraba que las mujeres cocinaban sin “técnica”, y que su obligación era “hacer de comer en casa”, no andarse pavoneando fuera de ella.

Me resulta impactante que las mujeres hayan tenido que luchar por ganarse el derecho a trabajar en la cocina de un restaurante; resulta sumamente contradictorio cuando una de las frases favoritas de los machistas es “las mujeres no deben salir de la cocina”, pero al mismo tiempo no las dejen crecer profesionalmente en ella.

Es “curioso” (por decirlo de alguna manera) cómo se ha valorado a los cocineros varones, no así a las mujeres; sin embargo, gracias a la lucha de muchísimas personas, casi todas mujeres, eso está cambiando.

Dentro de la industria de la gastronomía, a las mujeres conocidas como “mayoras” les están dando el reconocimiento como “cocineras tradicionales”, y que tienen muchísimo que aportar a la cocina de un país, como lo es México, por ejemplo.

Ahora cada vez hay más mujeres chefs en las cocinas de altos vuelos y en un día como hoy que se conmemora el “Día Internacional de la Mujer”, quiero que hablemos de su legado.

Comencemos con una figura que el siglo pasado revolucionó el arte de cocinar. Nos estamos refiriendo a la norteamericana Julia Child, quien abrazó la gastronomía francesa como si fuera suya.

Gracias a su libro “Mastering the Art of French Cooking” (Dominando el arte de la gastronomía francesa), acercó a su público a una cocina totalmente alejada del gusto norteamericano. Dejando a un lado la idea de que la cocina francesa es “pesada y complicada de elaborar”, fue la inspiración de muchos para traspasar las lindes de la gastronomía, y adentrarse en ella.

Dominique Crenn, es una chef francesa afincada en la ciudad de San Francisco, en el estado de California y es la única en tener tres estrellas Michelin, y no solo se ha conformado con eso, además ha sido una voz potente en pro de la igualdad de las mujeres en las cocinas profesionales.

Está tan comprometida con su labor, que su restaurante “Atelier Crenn”, es el vivo ejemplo del compromiso que tiene con la diversidad y la igualdad. Además de ofrecer una propuesta innovadora de la comida francesa, en la que pone especial cuidado con los frutos del mar (mariscos), a sus verduras les extrae todo su potencial, y no las deja como mero “acompañamiento”.

Y en México ¡vaya que tenemos grandes referencias! Tanto de chefs mujeres como de cocineras que dejaron huella, Lucía Josefina Sánchez Quintanar, mejor conocida como “Chepina Peralta” es una de ellas, quien fuera la pionera en nuestro país en enseñarle a cocinar a muchas generaciones a través de la pantalla de la televisión.

Su programa se transmitía a media mañana, y servía para que las madres de familia se inspirasen en ella y pudieran replicar en casa los sabrosos platillos que presentaba.

Gracias a ella, muchas mujeres vieron en la cocina una oportunidad de crecer de manera profesional. Con muchos reconocimientos por parte de distintos organismos, hoy sus libros siguen siendo una gran referencia.

Hoy quiero honrar a todas las chefs, mujeres que han abierto la puerta para la llegada de nuevas generaciones, gracias Patricia Quintana, Carmen Ramírez Degollado, Alicia Gironella De’Angeli, Susana Palazuelos Rosenzweig, Martha Ortiz, Mónica Patiño, Elena Reygadas, Gabriela Cámara, Daniela Soto-Innes, Paulina Abascal, Cristina Martínez, Diana Dávila, Margarita Carrillo Arronte, Zahie Téllez y por supuesto a la gran Abigail Mendoza.

Para cada una de ellas y para todas las chefs que diariamente deleitan a sus comensales con sus creaciones, hago un gran reconocimiento, porque con su talento se están ganando un lugar en las cocinas más importantes del país. Las mujeres están conquistando las cocinas. Bon appetit!!!

