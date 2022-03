Las escuelas de tiempo completo y porque debería de haber más

Mi papá nació y vivió la primera parte de su vida en un pueblo de la zona citrícola de Nuevo León, ahí tenían escuelas de tiempo completo. Él iba a la escuela prácticamente todo el día. Desde las 7 y tantas de la mañana, con un descanso para la comida, hasta las 4 y tantas de la tarde; mi papá tomaba clases aprendía cosas y oficios que al final fueron parte de su formación. A mi papá no se le atora nada, sabe de electricidad básica y algo de plomería. No sé si eso lo aprendió en la escuela o por su formación, no le da miedo hacerlo.

A mí me toco otra cosa. Vivir en Monterrey, estar en un colegio desde las 8 am hasta las 2:30 pm y complementar con clases en la tarde que no tenían que ver con mi colegio. Diferentes vidas y formaciones.

Adiós escuelas de tiempo completo

En una de las mañaneras informan que van a desaparecer las escuelas de tiempo completo que son tan benéficas para los niños que me parece extraño en un gobierno que tiene tanta cercanía con el pueblo.

Escuché que la razón para desaparecer este tipo de escuelas era para reasignar el presupuesto en la reconstrucción de las escuelas que se han visto dañadas por el abandono causado por la pandemia. Eso esta bien pero solo parcialmente. Qué bueno que están arreglando escuelas dañadas, que mal que están quitándole la escuela de tiempo completo a los niños que tenían ese plan.

Definitivamente, esta decisión afectará a todos los niños y todas las familias que usaban este beneficio.

La educación con base del crecimiento del país

Si hay algo que se tiene que hacer en el país es darles a los niños una buena base educativa. En otros países, los colegios públicos son de tiempo completo y les otorgan una buena cantidad de beneficios.

En los Estados Unidos hay colegios que se “encargan” de los niños y les dan desayuno y comida mientras los forman. En otros países, las escuelas tienen como cursos obligatorios, música, deporte, y hasta un oficio para que los niños puedan ampliar sus horizontes y también sus capacidades motrices y mentales.

La base de gente educada de estos países es superior a la que tenemos en el nuestro, aparte súmele las carencias que tenemos, nuestro desarrollo esta condenado a seguir igual o peor.

El plan de Samuel

En mi columna pasada hable sobre la buena entrevista que tuvo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, con Ciro Gómez Leyva. Uno de los puntos en los que no profundice mucho fue en la parte de las escuelas de tiempo completo.

Dentro de los planes del gobierno de Nuevo León está el desarrollo de escuelas de tiempo completo para niños que los necesitan. Como dijo Samuel, hay niños en el país que muy apenas hacen una comida al día, cosa que afecta enormemente en el desarrollo físico y mental. Imagine una escuela en la que pudiera dejar a sus hijos y se encargaran de su alimentación, educación, formación y hasta los uniformes y materiales escolares.

Esta es la idea de García y créame que a mí me gusta mucho. Si queremos que todos podamos tener las mismas oportunidades, empezar desde la educación preescolar y básica es esencial. Bebes, niños y jóvenes bien alimentados, educados y formados son las cosas necesarias para que nuestro país pueda tener un crecimiento sostenible en el mediano y largo plazo.

Le dijo Ciro a Samuel que eso costaría mucho, Samuel le contesto que ya tenía el dinero para hacerlo.

Esperemos que el modelo educativo que Samuel quiere implementar en Nuevo León sea ejemplo y punta de lanza para que se pueda implementar en otros estados del país. Tener niños con todos los beneficios de una buena alimentación y educación, dejando a los papás trabajar y progresar, es básico para el desarrollo de nuestro país.

Las oportunidades no solo deberían de venir de que el gobierno te de un cheque para que lo uses en educación. Creo que el gobierno debería de juntar esos cheques para invertirlos en un mejor sistema educativo.

Bien por el gobierno de Nuevo León, me encantaría ver los resultados de la inversión de esta idea cuando se implemente.

Ricardo Pedraza en Twitter: @rickypedraza