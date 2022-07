En el país, durante muchos años, las escuelas de aviación han sido un tema “espinoso”, pues no en pocas ocasiones, verdaderos estafadores han abierto escuelas de aviación, para la carrera de piloto, sobrecargo, técnico, ingeniero aeronáutico, etcétera, pero a la postre, lo único que terminan haciendo es defraudando a su alumnado.

Son innumerables las historias de terror sobre estas “pseudo escuelas”, que aseguran a sus miles de aspirantes que al terminar su carrera serán colocados en las principales aerolíneas del país. Pero llegado el momento, con gran decepción, los alumnos se percatan de que han sido timados, y les cuesta muchísimo encontrar un lugar dentro de la industria aeronáutica.

Es necesario regular las escuelas de aviación en México

Por esto es muy importante de la intervención del Estado, regulando las escuelas de aviación, ya que muchas prometen el cielo, el sol y las estrellas, y al final ni siquiera cuentan con la capacidad para instruir a las nuevas generaciones de la aviación mexicana.

Por esa razón, desde hace unos cuantos años la aerolínea que encabeza Andrés Conesa tomó la decisión de combatir estas “escuelas patito” y formar la suya propia bajo el nombre “Aeroméxico Formación”. Usa lo que antes era conocido como Alas de América, el centro de adiestramiento que en su momento fue de Aeroméxico, Mexicana de Aviación y AeroPerú.

Convocatoria de Aeroméxico para mujeres que busquen formarse como pilotos o sobrecargos

En días recientes, Aeroméxico lanzó una convocatoria exclusiva para mujeres; aquellas que estén interesadas en formarse como pilotos o sobrecargos podrán cursar en sus instalaciones estas carreras, y además con la posibilidad de ganarse una beca.

En las redes sociales oficiales con las que cuenta, la aerolínea ha publicado los requisitos para poder ganarse esa beca y estudiar para ser sobrecargo de aviación o piloto comercial.

Requisitos para convocatoria de becas de Aeroméxico Formación

Para las aspirantes a la carrera de piloto aviador comercial:

18 años cumplidos al momento de iniciar el programa

Haber concluido el bachillerato con promedio mínimo de 8.0

Ser mexicana

Aprobar el examen psicofísico

Acreditar el nivel B2 de inglés para piloto

Contar con la admisión al programa en Aeroméxico Formación.

Postularse a la BECA AEROMÉXICO y cumplir con el proceso de postulación.

Y para las mujeres que quieran estudiar la carrera de sobrecargo de aviación:

18 años cumplidos al momento de iniciar el programa

Haber concluido el bachillerato con promedio mínimo de 8

Ser mexicana

Aprobar el examen psicofísico

Acreditar el nivel B1 de inglés para sobrecargo

Contar con la admisión al programa en Aeroméxico Formación.

Postularse a la BECA AEROMÉXICO y cumplir con el proceso de postulación.

Para poder hacerse acreedoras a estas becas es importante que se postulen directamente en la plataforma de Aeroméxico; la convocatoria está abierta desde el 11 de julio, y hasta el 15 de agosto. Pueden acceder desde la siguiente liga: https://vuela.aeromexico.com/becas-aeromexico/

La Aerolínea, desde su área de Comunicación, señaló que la intención de que sean sólo mujeres quienes se postulen para estas becas, y estudiar una carrera para piloto o sobrecargo, es la de empoderar a la mujer mexicana. Por ello otro de los requisitos que se les piden es la elaboración de un ensayo, de no más de una cuartilla, en el que hagan una explicación sobre los siguientes tópicos:

¿Cómo puedes contribuir al empuje de la mujer en la aviación y generar un cambio en la sociedad?

¿Cómo contrarrestar las dificultades en la aviación para la mujer?

Principales retos de la mujer en la aviación.

Evidentemente yo no cubro el perfil para postularme, ni mucho menos buscaría obtener una beca, pero encuentro muy interesantes las preguntas que les piden sean desarrolladas. La primera, desde mi óptica sería sin duda proponer alguna mejora de las condiciones laborales, y el atacar -no de dientes para afuera- el tema de las fatiga de las tripulaciones, así como el estrés y eliminar el terrorismo laboral.

A la segunda pregunta, respondo que una de las principales dificultades es el poco crecimiento personal que se tiene dentro; hay poco énfasis en incrementar la cultura general de las tripulaciones y de hacerles saber que son la cara de la empresa. Y es que para todas las personas que ejercen la profesión de sobrecargo, siempre será bienvenida una amplia cultura general; no de manual, sino explotando las habilidades intelectuales de las tripulaciones. Falta impulsar el apetito por aprender, lo que permitirá ampliar el panorama y darnos cuenta del valor que tienen las tripulaciones, ya sean de pilotos o de cabina, y tarde o temprano exigir un alto al contubernio existente entre sindicatos y empresa.

Los retos de la mujer en la aviación

Por último, uno los principales retos de la mujer en la aviación, es enfrentar el machismo que inunda a la industria, en la cual si eres mujer te toman menos en cuenta, y los hombres son proclives a hacer mansplaining. Yo lo viví cuando volé en Mexicana de Aviación, no se puede generalizar, pero había pilotos que creían que ser capitanes les da la verdad absoluta en todos los temas; pude comprobar que había algunos que, simple y sencillamente, no soportaban que una mujer, en aquel entonces veinteañera, les dijera que no, que estaban equivocados y no dudara en hacer patentes, incluso con vehemencia, los argumentos en contra.

No exagero cuando digo que pasé largas horas de mi vida sustentando ante mis compañeros mis posturas ideológicas, ya fueran sobre política o aviación -básicamente los temas que se hablan en los vuelos-; y es que tengo que ser sincera: hay mucho analfabeto funcional dentro de la industria, que sólo repite lo que escuchó o vio en un noticiero, pero con nula capacidad de emitir un juicio propio, o ni siquiera de plantearlo.

Así que el principal reto sería: pasar del dicho al hecho, un verdadero empoderamiento a las mujeres, sin minimizarlas por su género, y acabar de una buena vez con el machismo que existe dentro de la industria. Sobre todo para desterrar situaciones como la que se da en el sindicato de sobrecargos (ASSA), un gremio mayoritariamente femenino, que tiene desde hace más de 11 años a un Secretario General machista y misógino.

Más requisitos para convocatoria de Aeroméxico

Para este proceso de selección, Aeroméxico amplía los requisitos. Además del ensayo que las aspirantes deberán enviar por correo electrónico, (afbecasaeromexico@aeromexico.com) deben incluir en el mismo dos cartas de recomendación previamente escaneadas, así como un video del aspirante con una duración no mayor a tres minutos, en la que cuente su historia, y el por qué quiere ser piloto o sobrecargo.

Les recomiendo a aquellas que deseen aplicar, que sean lo más políticamente correctas. Reconozco que soy una incendiaria, y que mis respuestas aquí esgrimidas no son las que la aerolínea desea leer; pero ustedes sean claras en lo que desean, con buena redacción y mejor ortografía, pues todo cuenta.

Para su video, amigas que quieran participar, entre más profesional sea, más oportunidades tendrán; es importante cuidar el peinado. Para sobrecargos, las mejores opciones son chongo o cola de caballo. En el caso de las aspirantes a pilotos, pelo suelto pero bien peinado, o recogido en una coleta proyectará profesionalismo. Recomiendo que vistan traje sastre y un maquillaje discreto pero enfocado en ojos, labios y mejillas. Escriban un guion, y si no pueden grabar el video con teleprompter, apréndanselo de memoria, hablen claro y con cadencia, pero no sean monótonas, tengan inflexiones en la voz, modulen el volumen, suban y bajen de intensidad.

El ese video será muy importante lo que proyecten; véanse empoderas y seguras de sí mismas, muestren fortaleza y decisión en cada una de sus palabras, con esos elementos, lo más probable es que vean guapas. Miren directamente a la cámara, de preferencia sentadas en una mesa o un escritorio y un ciclorama que no distraiga la atención, ustedes deben ser las protagonistas. No bajen la mirada, no gesticulen mucho, solo lo necesario frases clave, para dar énfasis a su discurso. De uno a tres minutos de duración, para un monologo, es un mundo de tiempo.

Les deseo la mejor de las suertes a todas las que apliquen, la aviación es un mundo maravilloso que te permite conocer y aprender mucho más allá de destinos y lugares, personas muy interesantes, y detalles de la vida del país. Ya les contaré después de mis anécdotas con diferentes personajes, tanto de la vida política, intelectual, deportivo y de la farándula, tanto nacionales como extranjeros.