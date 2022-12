Particularmente les diré que yo soy creyente de la Virgen de Guadalupe. Mi padre también lo fue y quizá me heredó su propia fe. Porque para creer en alguien sin haberlo visto hay que tener fe. Y yo la tengo.

Yo sí la tengo. Y además, cada año me parece algo mágico e increíble la manera en que la Virgen de Guadalupe mueve a millones de mexicanos; sobre todo en un día como hoy, que se le celebra y se le recuerda por haberse aparecido en el cerro de Tepeyac hace más de 491 años.

Desde entonces, ella tiene el poder de movilizar a todos los mexicanos para que durante varios días, viniendo de diferentes puntos de la República Mexicana peregrinen hasta llegar a la Basílica de Guadalupe, su santuario.

Nadie como la Virgen de Guadalupe para movilizar y unir a muchísimos mexicanos para un solo fin. Nadie como ella , tan poderosa es que algunos quisieran imitarla.

Tan amada es, y es tan grande nuestra Virgen morena para los creyentes, que el presidente Obrador tuvo la genial idea de bautizar a su proyecto político de manera que las siglas juntas dijeran Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), e incluso el presidente alguna vez utilizó su imagen cual don Miguel Hidalgo y Costilla en un estandarte.

Me imagino qué pensaría de todo esto la Virgen de Guadalupe… si pudiéramos saber cuál es su opinión diría que no se deberían de usar elementos religiosos en temas políticos, pero sabemos que las prohibiciones para Obrador no existen. Así que sí, utilizó la imagen de la Virgen para convocar a cientos de feligreses a que se unieran a su partido como una extensión de la Basílica de Guadalupe.

Hoy en día, por supuesto (porque todo esto lo hizo en campaña) también ha vuelto a tocar el tema afirmando el pasado viernes, que hoy 12 de diciembre no habría mañanera “por nuestra tradición guadalupana”, dijo.

Y como el presidente a veces piensa que es la reencarnación de Benito Juárez, aseguró que los mexicanos no sólo veneran a un solo símbolo que es la Virgen de Guadalupe, sino también a Benito Juárez.

Ah caray, que yo recuerde para ningún mexicano Benito Juárez es un símbolo al que se le rinda culto y se le venere... Pero bueno, creo que Obrador se siente un tanto cuanto opacado por la Virgen de Guadalupe, hay que entenderlo... Su ego es inmenso.

Raro es que dijera que hoy era día de asueto por ser el día de la Virgen de Guadalupe pero no dejó de comentar que a las 12 del día sostendría reuniones con diplomáticos estadounidenses para celebrar 200 años de relaciones entre ambos países (extraña cosa).

Y entonces a uno le queda la duda de si el presidente realmente es guadalupano, o solamente se apropió de los símbolos guadalupanos para acarrear gente y atraer votos.

Lo que sea que haya sido, la Virgen de Guadalupe lo sabe... A ella no se le esconde nada.

Las personas ateas les tendrá sin cuidado este día y la existencia de la Virgen

Y a los que somos creyentes no nos queda más que rezarle mucho para que México sea próspero, nos aleje de quienes solo quieren sangrarnos y dividirnos y también pedirle por la salud del presidente en todas sus esferas, porque si él está contento y feliz y en paz , seguramente podríamos confiar que este barco llamado México no se quedaría varado por ahí a su suerte.

Para los que creemos en la Virgen de Guadalupe nos surgen esperanzas de que lo mejor esté por venir.

Y pedirle que sane a todas las personas que han llegado hasta sus pies en la Basílica para pedir por un milagro.

Pedirle por nosotros, por nuestros trabajos, por nuestros jefes y por todo lo que nos rodea.

Incluso pedirle por los que no creen.

Cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera desde luego.

Yo quiero creer justamente en lo que quiero. En fin…

Creyentes y no creyentes: Que hoy sea un día de paz para todos, de reflexión y espiritualidad. De lo demás ya tenemos todos los días.

Es cuanto.