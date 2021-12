La variante Ómicron : Ya viene la tan anunciada oleada

Hace un par de días revise en las cifras que tiene el New York Times del COVID-19 como estaban los números de contagios en México. La verdad pareciera que estamos viviendo otra realidad que la que se esta viviendo a nivel mundial pues los niveles de contagio aún no han subido. ¿Por cuánto tiempo podremos estar así?

México tiene buenos números en cuanto a la vacunación a pesar de que todavía no se involucra el sector privado en la aplicación de las vacunas como en otros países. En Estados Unidos usted puede ir a farmacias donde aplican la vacuna de la influenza a aplicarse la primera, segunda y el refuerzo de las vacunas autorizadas en los Estados Unidos. La facilidad de poder ponerse esa vacuna con los vecinos del norte hace pensar que los que no se ha puesto la vacuna es porque no han querido y no porque sea complicado hacerlo.

Se podría decir que, en México, la población esta siendo mas educada y esta mas interesada en la aplicación de las vacunas. La población que se ha vacunado en los Estados Unidos esta por ahí del 61%. En México andamos por ahí del 52% con todo y las complicaciones y el alcance que nuestro gobierno ha tenido para las vacunas. No creo que en Estados Unidos aumente muchísimo mas el número pues las vacunas están en todos lados y la gente no se ha querido vacunar. En México todavía faltan muchos lugares a los cuales llegar y creo que al final, en porcentaje, nuestro país tendrá mas vacunados que Estados Unidos.

Lo que debemos de entender, todos, es que estar vacunados no es una garantía para no contagiarse. Después de casi dos años de pandemia muchos no hemos visto a gran parte de nuestras familias y ahora, con los rebrotes, parece que pasara más tiempo.

Veámonos en el espejo de los deportes profesionales. En la NFL ya están empezando los contagios masivos en los equipos. En La Liga, específicamente en el Real Madrid, hubo una buena cantidad de positivos a COVID-19. Si estas personas son las que están siendo constantemente monitoreadas, vacunadas y vigiladas, ¿Cómo andará el resto de la población?

Entiendo que en la NFL, los jugadores tenían la opción a no vacunarse. También entiendo que esa opción desaparecerá o se les aplicaran controles todavía más estrictos para que los jugadores no sean focos de contagio.

Sí, los vacunados y reforzados también se están contagiado, pero no sabemos si es entre la misma población vacunada o si la persona que los contagio fue alguien que no sigue las reglas de sanidad. Sigue siendo importante el uso de cubrebocas, la sana distancia y muchas otras cosas que de repente se nos han ido olvidando.

México esta en una especie de oasis y sin ninguna restricción de entrada a los visitantes a nuestro país, estamos viviendo un número de contagios muy bajo que me pudiera parecer que es falso o que esta apunto de explotar, espero me equivoque.

Mientras esa subida pasa o no, protéjase para proteger a los demás. Créame que , como usted, muchos tenemos ganas de ir al cine, a conciertos, al futbol , a ver a nuestra familia y a muchas cosas que no hemos podido hacer por este maldito bicho.

Dicen varios medios que el presidente Biden lanzará el martes un nuevo plan de contingencia para el aumento desmesurado de contagios. A nuestro presidente le diría “si vez las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. Espero que los encargados de la estrategia contra la pandemia en México ya se estén adelantando a lo que puede pasar. Como dicen varios entrenadores de futbol, es mas fácil corregir ganando que perdiendo, don López- Gatell es momento de ponerse las pilas.