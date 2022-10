Mucho se ha hablado del fracaso del gobierno de AMLO, un presidente débil que padece problemas de salud, obsesión por el poder, una comprobada incapacidad y una absoluta falta de visión de Estado.

AMLO también muestra indicios de estar “doblado” o sometido por los intereses de la oligarquía mexicana, una clase aspiracioncita obsesionada por el poder y, por otro lado, el tema de sus estrategias de financiamiento que Elena Chávez pondrá al descubierto, en su libro “El Rey del Cash” que saldrá a la venta esta semana.

Pero, hay otro problema, mucho más grave que todo lo expuesto, y tiene que ver con traición a la patria.

El Kremlin

Este fin de semana nos enteramos por un documento oficial publicado en el portal oficial del Kremlin del acuerdo entre Vladimir Putin con el gobierno de México para instalar en nuestro territorio el sistema satelital Glonass, un sistema que se utilizar para espiar.

La noticia dada a conocer en Rusia está precedida por un aumento de la tensión mundial, de ensayos nucleares de Corea del Norte y la respuesta de Estados Unidos y Corea del Sur. El presidente estadounidense, Joe Biden, que bien conoce a Putin, no cree que el mandatario “esté bromeando cuando habla sobre el uso de armas nucleares tácticas o armas biológicas o químicas”. “No nos hemos enfrentado a la perspectiva del apocalipsis como la de ahora desde Kennedy y la crisis de los misiles en Cuba”.

Marcelo

El canciller Marcelo Ebrard reaccionó tarde y con desconocimiento acerca de la noticia sobre la instalación del sistema Glonass en México, escudándose en un oficio del director de la Agencia Espacial de México respondió en Twitter: “Les comparto comunicación del Dr. Salvador Landeros, Director de la Agencia Espacial Mexicana, en la que me informa que no se instalará el sistema satelital Glonass en México. El Acuerdo marco de referencia no lo menciona ni lo incluye y no está previsto instalarlo en nuestro país”.

En un contexto de guerra mundial y de un Armagedón, como ya se le llama esta tensión internacional, la posición del gobierno mexicano resulta muy pobre, peligrosa e irresponsable.

Dos datos para exponer la gravedad de los hechos para AMLO, que aunque dice conocer la historia de México como nadie, olvida un pasaje que cambió la historia: el 23 de septiembre de 1519 los Tlaxcaltecas firmaron una alianza con Hernán Cortés para derrocar a los Aztecas y conquistar Tenochtitlan, estos hechos cambiaron la vida de lo que hoy es

México, lamentablemente, al aliarse con Rusia y Putin, AMLO marcará un cambio que no será para bien de nuestra nación

En contraste, el General Lázaro Cárdenas, con gran visión de Estado durante la Segunda Guerra Mundial, supo definir a su aliado, Estados Unidos, su decisión permitió que México iniciara un proceso de desarrollo, económico, político y social y se crearan instituciones que hoy en día siguen vigentes, las mismas que AMLO quiere destruir. En aquella situación de guerra, México desarrolló una importante industria y cultivos de exportación para apoyar a su vecino, aliado y socio comercial que a la fecha subsisten.

Pero ¿Por qué AMLO se acercó a Putin? ¿Qué decidió otorgarle o a cambio de qué?

Digámoslo claro, la relación de AMLO y los suyos con Rusia y sus aliados, solo ha beneficiado a AMLO y los suyos en su ambición desmedida de poder, a cambio de sacrificar al pueblo de México.

Nuestro país mantiene un magro o nulo comercio con Rusia, no hay migración, no hay nada, entonces ¿Por qué jugar de su lado en los foros internacionales y estrechar relaciones que en nada nos benefician?

John Akerman uno de los ideólogos de la 4T y esposo de Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, ha sido reconocido como el hombre de Rusia en México por su trabajo en las agencias de comunicación de aquel país. En la visita del canciller ruso a México se definió conjuntamente el trabajo en organizaciones internacionales como G-20, ONU, APEC y, en un tema de vital importancia, los cancilleres coincidieron en la necesidad de mantener una estrecha comunicación con respecto a la participación de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad en el bienio 2021-22. Después, Ebrard visitó Rusia y puso un Tweet en ruso, lo que no ha hecho en ningún otro país: “Gracias por toda la atención que me ha brindado durante mi visita a Moscú. Muchas gracias, espero volver pronto!.”

La propuesta de México

Recientemente AMLO intentó promover una propuesta para la paz que fue ignorada y la opinión de la comunidad internacional de occidente la calificó como pro rusa; mientras que, la propuesta de Guatemala ante la OEA en apoyo a Ucrania fue firmada por 24 países del continente americano, con excepción de Brasil, México y Argentina.

En momentos cuando el mundo entero enfrenta grandes amenazas como las descritas por el presidente de Estados Unidos, cuyo blanco es la región de Norteamérica, la posición asumida por el gobierno de México representa una demostración de traición, no solo a la patria sino a la población, es AMLO y no el pueblo de México quien ha elegido aliarse con Rusia, contradictoriamente y jugándole al listo, sumisos a los intereses estadounidenses, un país con el que no tenemos nada en común.

Así juega con fuego, con el pueblo y con nuestro futuro.