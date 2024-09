La urgencia de atender la salud mental en México

Septiembre es el mes de la prevención del suicidio, un tiempo para reflexionar y, sobre todo, para abrazar a quienes se sienten solos. Este 10 de septiembre, como cada año, se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una fecha que nos recuerda lo urgente que es hablar sobre un tema que sigue siendo ignorado en muchos rincones de México. Porque si alguna vez has sentido que el dolor es demasiado, quiero que sepas que no estás solo. Pero, ¿qué pasa cuando te sientes solo en un país que no parece escucharte?

Hablar sobre el suicidio no debería ser un tabú. La salud mental es tan importante como la física, pero a menudo la descuidamos. Es más fácil ignorar lo que no se ve. En México, la falta de atención y legislación sobre este tema se siente como un golpe seco en el pecho, una grieta profunda que divide a quienes necesitan ayuda y quienes podrían proporcionarla, pero no lo hacen. Y es que en el Congreso se siguen debatiendo otras prioridades, mientras la cifra de suicidios crece silenciosamente.

A veces, las batallas más duras son las que enfrentamos en silencio. La depresión no es solo estar triste, es un abismo constante que se vuelve tu realidad. Y aunque hay quienes luchamos por salir adelante, sentimos que cada paso hacia la luz es un esfuerzo titánico que no todos logran ver o valorar. Pero no hablo solo de quienes, como yo, hemos vivido momentos oscuros, hablo de aquellos que están sumergidos en ese mismo abismo, sintiendo que no hay salida.

Es admirable, aunque doloroso, ver cómo se lucha por seguir a flote, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Pero la verdad es que no deberíamos tener que luchar solos. ¿Por qué seguimos ignorando la urgencia de legislar sobre la salud mental? ¿Cuántas vidas más necesitamos perder para que el gobierno mexicano le dé la importancia que merece?

En estos momentos de reflexión, quiero invitar a todos a leer. Sí, leer. Porque a veces los libros son el único refugio cuando las palabras propias no salen. “La Campana de Cristal” de Sylvia Plath, “Razones para seguir viviendo” de Matt Haig, y “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry son solo algunos de los títulos que pueden ayudarte a comprender que, aunque te sientas solo, no lo estás realmente.

Y si las palabras escritas no son suficientes, entonces la música puede ser ese refugio, ese escape temporal que te conecta con tus emociones o que simplemente te ayuda a encontrar un poco de paz en medio del caos. Escucha “Fix You” de Coldplay**, “1-800-273-8255″ de Logic, “Igual no debo” de Erich, o “Vida en el espejo” de Enjambre Canciones que no te prometen curarte, pero te abrazan en la tormenta.

Este 10 de septiembre, y todo este mes, deberían ser momentos de acción, un llamado a hablar abiertamente sobre la prevención del suicidio, para legislar y darle a la salud mental el lugar que merece en México. No podemos seguir dejando que aquellos que luchan en silencio lo hagan sin el apoyo necesario.

Es necesario que entendamos que está bien no estar bien. Que el camino es arduo, pero vale la pena. Que no es un signo de debilidad alzar la voz o buscar ayuda. Porque aunque hoy sea difícil verlo, tu fortaleza te llevará a un lugar de paz y luz. Y sobre todo, recuerda que tu vida es importante, y aunque la tormenta sea intensa, las nubes no son eternas.

México necesita despertar. No podemos seguir ignorando lo invisible. Porque cada vida que se pierde por la falta de atención es una herida más en el tejido de nuestra sociedad. No te rindas, porque el mundo necesita que sigas aquí, brillando como solo tú puedes hacerlo.

---

10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hablemos. Actuemos. Salvemos vidas.