IRREVERENTE

Les platico:

Los que no pagan derechos de autor por usar la marca IMBECILIDAD, pues son dueños de ella, leerán a duras penas el título de este artículo y comenzarán a vociferar su veneno en los chats y redes donde medran.

Cuál siete, si son seis? Dirán, insultando al mensajero sin leer ni entender el mensaje.

Pero si siguen leyendo entenderán por qué hablo de un año siete.

La Soledad

Muy cerca del Palacio Nacional hay una parroquia católica que se llama De la Soledad.

Oficialmente fue la séptima establecida en la Ciudad de México.

Forma parte de la Delegación Venustiano Carranza en el Centro Histórico.

Esta iglesia se encuentra frente a la Plaza de La Soledad.

Vean ustedes las similitudes:

El año más importante para medir la popularidad de un presidente es el séptimo, porque es el primero de su sucesor.

Ese es el bueno, pues es el año que da la verdadera dimensión de un gobierno.

Con esto en mente, les digo que al terminar su mandato, el destino de Andrés será irse a la soledad de La Chingada (su rancho en Palenque).

Le sigo? Arre? Arre!

Gobierno raquítico

El gobierno de Andrés salió buenísimo para criticar, pero impotente para arreglar.

Sin dar resultados, entonces por qué está tan arriba en popularidad según los jilgueros y loros de la 4T?

Esos pájaros alardean que en su 5o año de gobierno supera en popularidad a otros presidentes anteriores.

Mentira vil

La aceptación de Salinas de Gortari en su quinto año no era del 55% como dicen los fanáticos de la 4T, fue del 70%, y lo mismo sucedió con otros presidentes.

Cómo andarán las cosas, que ni regalando dinero en programas sociales, a Andrés le alcanza para rebasar la popularidad de los anteriores presidentes?

La cara de susto que le vemos en estos días se debe a que él sabe que la popularidad que cuenta… es la del año siete.

¿Provincia?

Me han negado la entrada a la mañanera cinco veces.

En una ocasión tuve la “osadía” de pedir una entrevista directa con el presidente.

No se me hizo porque no me llamo Epigmenio ni soy ruso y como me dijo uno de los criados del que era criado cuida gatos de Carlos Monsiváis, Jesús Ramírez Cuevas, hoy vocero presidencial: porque soy de provincia.

El muy cabrón no dijo “del interior”, dijo de provincia, porque así nos ven los capitalinos de la 4T a los del interior del País.

Hablando de “provincia”, Andrés prometió en su campaña que movería a Monterrey la Secretaría de Economía; a Veracruz la de Marina; a Cancún o Acapulco la de Turismo; y dónde siguen hoy esos ministerios?

Concentrados en la Capital, como todo en este gobierno.

¿Por qué Andrés teme al año 7?

Este gobierno ya se acabó el dinero.

Primero dijeron que era tanta la corrupción que con ponerla en orden, resolvían el problema.

No les alcanzó.

Eliminaron los fideicomisos , todos los fondos, el Fonden, el de estabilización con dinero de Pemex, que al 1 de diciembre de 2018 tenía $280,000 millones.

, todos los fondos, el Fonden, el de estabilización con dinero de Pemex, que al 1 de diciembre de 2018 tenía $280,000 millones. Corrieron a los técnicos de Conagua , los que le sabían al asunto, por eso la crisis en CDMX, Monterrey y otras ciudades.

, los que le sabían al asunto, por eso la crisis en CDMX, Monterrey y otras ciudades. Eliminaron a Pro México, que promovía nuestro comercio e industria en el exterior.

Asignaron esa función a cónsules y embajadores que ni siquiera son diplomáticos de carrera, sino políticos, periodistas y artistas con los que este gobierno quiere quedar bien.

Ahí tienen lo que ocurrió en Panamá, donde ese país rechazó a dos embajadores propuestos por Andrés -Pedro Salmerón y Jesusa Rodríguez- y terminó quedándose con el papá del actor Demián Bichir.

Lo mismo sucede en España, Noruega, República Dominicana, Barcelona, con ex gobernadores de otros partidos y reporteras como Isabel Arvide Limón -cónsul en Estambul- Martha Zamarripa -embajadora en Belice- y otros patéticos casos.

Cajón de sastre: