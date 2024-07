Leo la columna del buen Ginés Sánchez y difiero en varias cosas. Lo principal, el fútbol mexicano no es la Selección Mexicana , son cosas que pueden tener relación más una cosa no determina a la otra.

Límite de extranjeros

Si hay un límite de extranjeros en la Liga MX los mexicanos que juegan tendrían que ser mejores que los extranjeros. En España no hay límite de extranjeros al estar en la Unión Europea. En México los que se nacionalizan no juegan como mexicanos, aunque tienen todos los derechos y obligaciones de uno. Es algo que solo beneficia a las Chivas.

Abandono de fuerzas básicas

Esto si es una realidad del fútbol nacional, la mayoría de los equipos tienen unas fuerzas básicas de risa. El Pachuca tiene buenas fuerzas básicas, Monterrey tiene buenas fuerzas básicas, Tigres y América también, de los demás, todas malísimas. Yo pensaría que las Chivas deberían de tener un gran semillero pues ahí no hay extranjeros, pero no, ni ahí hay un esfuerzo, tanto que andan buscando extranjeros con un bisabuelo mexicano para poder meterlo al equipo, ridículo.

Ausencia de pasión

La generación actual de futbolistas mexicanos es bastante arrogante. Muchos creen que por jugar en Europa tienen el lugar de la selección asegurado, pero no es así. En esto concuerdo con Ginés, a los jugadores actuales les da igual jugar con la selección pues saben que tienen el lugar asegurado. Los directivos y el mismo director técnico no han logrado transmitir la pasión necesaria. Podría decir que el mismo DT no tiene pasión por el equipo. Así como hay una generación de jugadores blandengues, han traído muchos DT’s que no transmiten la pasión por el juego.

¿Europa?

Como dice Ginés, ir a Europa no es triunfar en sus carreras. ¿Por qué es tan fácil repatriar mexicanos? Porque los que se van no se van con un gran cartel y muchos equipos de las ligas secundarias de Europa y de medias tablas de las grandes ligas no pueden competir con lo que les ofrecen en México los tres grandes América, Monterrey y Tigres, que son los que tienen con qué cubrir sus expectativas salariales.

Ascenso y descenso

Estuve revisando los ascensos y descensos de la Liga MX hasta que desapareció. El Necaxa descendió muchísimas veces y los descendidos casi siempre eran los equipos que habían ascendido la temporada pasada, muchos de estos equipos son los que están jugando ahora en la parte de Sonora, Sinaloa y Baja California.

Es sumamente necesario que se puedan desarrollar más jugadores en una división de ascenso, que estos sean los que suban a la primera división. Los dueños no tienen la ilusión de tener equipos en la segunda división porque no hay manera de que los equipos suban. Más que reglas ridículas, como la de incluir a jugadores menores de edad en las plantillas de los equipos, deberían de hacer una 2da más competitiva donde haya mejores estadios, mejores jugadores y el miedo de que si no la haces te vas. Dicen que un equipo puede tener una mala temporada, pues descendió River o la Juve, ¿por qué no podría descender Atlas o Chivas?

El community manager de la Selección Nacional

Hay que aprender que a veces lo mejor es no decir nada y solo poner el resultado. Es ridículo el mensaje que pusieron y más ridículo es creer que la gente se lo va a creer. Después de ver una Selección Nacional blandengue con un DT gris, porque habríamos de creer que lo harán mejor después.

El echaleganismo ya no funciona y sobre todo en estos tiempos. Están matando a la gallina de los huevos de oro y no falta tanto para que la nostalgia se convierta en reclamo.

La búsqueda de modelos

Enviar a los DT y directivos a Europa a copiar maneras de entrenar y métodos de lo que sea es una real estupidez. Hay que pensar en números.

Como ejemplo, Uruguay, ¿cómo un país de menos de 3 millones y medio de habitantes tiene una mucho mejor selección nacional que México donde hay casi 130 millones de habitantes? Per cápita, Uruguay tiene más jugadores jugando fuera de su país que cualquier selección nacional.

¿Por qué no ir a copiar los sistemas de fútbol en Brasil donde también hay población con pobreza?

Hay directores técnicos de esos países dirigiendo fuera de su país. ¿Cuántos mexicanos están fuera del país dirigiendo? El único mediocre DT es de Málaga, Javier Aguirre, que se agarra puro equipo de media tabla para abajo para evitar el descenso.

La respuesta está ahí, ver cómo trabaja el Nacional de Uruguay y sus fuerzas básicas, ver como trabaja el Atlético Nacional de Colombia y su desarrollo de jugadores, ahí es todo están las respuestas, no en el Barcelona o en el Madrid.

El nivel salarial

Si los directivos quieren que los jugadores jueguen fuera de México deberían de bajar los salarios. Créame que los jugadores se irían hasta el Ajaccio o el Salernitana con tal de jugar.

¿Cómo un jugador tan promedio como Soteldo juega en Brasil y no hay ningún mexicano en esa liga? La respuesta, pagan muy bien en México y fuera de México muchos jugadores no ganarían ese dinero.

Los cambios que le tienen que hacer al futbol no es en la primera división si no en las bases de todos los equipos y en las divisiones inferiores. Pagar lo justo y cambiar todos los indicadores de los equipos y de la misma selección en indicadores por eficiencia de su puesto.

Si hubiera estos indicadores seguramente Antuna, Chaquito, Quiñones y compañía hubieran hecho algo. El único gol de la selección nacional no tuvo a ningún “europeo” involucrado. Gol de Arteaga, lateral derecho, a pase de Romo , contención. Habrá que hacer algo.

¿Quién para nuevo DT de México?

¡Animo!