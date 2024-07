Hace muchos años, por allá de los ochenta, en la televisión nacional había la transmisión de unas caricaturas del ya bastante olvidado Cantinflas. Cantinflas Show buscaba culturizar de alguna manera a los televidentes mostrando estas caricaturas que hablaban sobre fábulas, historias entre otras cosas.

Hace poco busqué Cantinflas Show en YouTube, en específico el programa que habla sobre el Rey Midas. No recordaba bien tan triste final, pero bueno, al parecer así está la gente de Agua y Drenaje de Monterrey que siguen con una constante, no hay agua en las casas.

Lo de Rey Midas es un cuento que al final tiene una moraleja. Midas le hizo un favor a uno de los dioses griegos y este le concedió un deseo. En lugar de pedir algo que le fuera de utilidad para todos, Midas le pidió el don de que todo lo que tocará se convirtiera en oro.

Midas empezó a probar su poder y su riqueza aumento al poder convertir desde una rama hasta las piedras en oro. Lo que no pensó Midas es que todo, absolutamente todo lo que tocará se convertiría en oro. Se monto en su caballo y se convirtió en oro, pensó en lavarse las manos y el agua al momento de tocarla se convirtió en oro. Hasta las almohadas y cobijas se convirtieron en oro al momento de tocarlas.

Hay varias versiones de la historia, en algunas Midas muere de sed e inanición, pero con una gran fortuna. En otras pide a los dioses griegos que le quiten el don perdiendo todo lo que convirtió en oro. Al final Midas se dio cuenta que se puede tener todo, pero aun teniéndolo si no se le puede dar un uso, de nada sirve. La avaricia es mala consejera.

Así está AyD de Monterrey, tiene las presas llenas, pero no puede surtir el agua necesaria pues las presas no estaban preparadas para tener esa cantidad de agua. En tiempos de sequía no se aprovechó para reparar el sistema hidráulico, ahora que se tiene una gran cantidad de agua, el sistema está colapsado.

En otros sexenios, la paraestatal hídrica había tenido números negros y un guardadito que servía para hacer reparaciones. Es un increíble que con el aumento poblacional no se tenga un crecimiento también en las finanzas. No se le pide un superávit a las paraestales, pero si un buen manejo para que todos los derechohabientes puedan tener acceso al vital líquido.

Si ya es ridículo poner y tener construcciones en un río como el Santa Catarina que sabemos que cuando vienen temporales se lleva todo, es más ridículo poner tuberías de agua en el mismo rio que se sabe que serán afectadas con cualquier temporal.

Las tuberías temporales no han solucionado el problema para una parte de la ciudad. Del otro lado, las obras inconclusas de la Presa Libertad están afectando a los sistemas de bombeo de la Presa Cerro Prieto por lo que no se tendrá agua de esa presa hasta dentro de una semana si bien nos va.

Teníamos agua, pero turbia, tenemos presas llenas, pero sin poder usar el agua y de la que podemos usar se tiene que trasvasar una parte a los vecinos de Tamaulipas. Se tiene todo, pero no se puede usar y eso raya en lo ridículo.

Además de todo esto, se va a incluir en el recibo del agua un cobro extra del 2% que es voluntario como aportación para la reparación de tuberías. Lo más curioso es que uno no se da de alta para hacer la aportación, se tiene que llamar a AyD para solicitar que se cancele ese cobro. Todos queremos ayudar, pero así de “a huevito” ni el diezmo.

La gran pregunta es, ¿A dónde ha ido a parar todo lo que se le paga a Agua y Drenaje? ¿Por qué están pidiendo aportaciones adicionales?

El Gobierno del Estado debería de dejar a un lado las construcciones de oropel hasta que todo se estabilice. Si el tren México-Toluca se paró por casi seis años creo que se podría detener unos meses la construcción de las líneas del metro, entre otras obras que ahora no son tan necesarias. ¿No cree?

Ánimo y a cuidar el agua, que aunque ahora sí hay, en muchas casas no la tienen.