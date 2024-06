Que locura en mi Nuevo León querido. Quisiera pensar que somos más maduros pero nuestros políticos tienen una actitud de niños “chiflados” – regios dixit.

La primera pista, el gobernador Samuel García

Después de no ponerse de acuerdo con los diputados, el gobernador de Nuevo León, Samuel García en un viaje relámpago fue a la Ciudad de México para buscar el apoyo necesario para reconstruir lo que destruyó la tormenta tropical Alberto (por que no fue ciclón).

García tiene una disputa con los diputados que son oposición a su gobierno pues siguen siendo mayoría y no puede irse por la libre con lo del presupuesto. Si el Congreso tuviera mayoría naranja seguramente ya se hubiera aprobado el presupuesto, seguramente con partidas incomprensibles para las bancadas de otros colores.

Samuel no quiere ceder pues tendría que darle recursos a municipios que no son naranjas y los otros no quieren ceder pues seguramente el presupuesto no les beneficiaría.

Ya anunció García en entrevista banquetera que no entregará el presupuesto de este año y que lo hará hasta el 2025 sin temor al castigo mandado por la ley que es lo que busca el Congreso con el juicio político que le están haciendo.

O García sabe algo o tiene la salida perfecta, o los diputados no saben la manera para poder enjuiciar al gobernador.

Mientras son peras o son manzanas, García ya consiguió el apoyo de alguna manera y el estado podrá reparar los daños causados a las avenidas de la zona metropolitana y a las carreteras de los municipios afectados. Además de esto, se consiguieron recursos para terminar la Presa Libertad, bien por García. Falta ver lo que sigue.

La segunda pista, el Congreso del Estado de Nuevo León

El Congreso ha sido un pandemónium desde que fue tomado por iniciativa de las huestes naranjas hasta su inoperancia en los últimos meses. Todos los diputados de MC han faltado a sus sesiones desde febrero de este año. Anduvieron de campaña y perdieron y ahora siguen faltando, dejando un Congreso incompleto.

Varios de los diputados del MC cambiaron convenientemente de partido y ahora solo bloquean cualquier cosa que no sea del agrado del ejecutivo del estado.

Sin sesionar, ahora trabajan en el juicio político de Samuel García pero con la sonrisa que se le vio en la entrevista a la salida de Palacio Nacional, creo que los diputados del PAN y del PRI van a pasar a fregarse.

Lo peor de todo es que según lo que publicaron los periódicos regios se van de vacaciones durante un mes porque “normalmente no sesionan en el mes de julio”. Es una irresponsabilidad que no sesionen sobre todo por la situación que están viviendo los habitantes del estado y por todas las cosas que están pendientes durante el tiempo que no han hecho absolutamente nada.

Los diputados trabajarán en sus distritos, pero se me hace una locura que no estén haciendo algo en el espacio legislativo. ¿No cree?

La alcaldía de Nuevo León, tercera pista

Ha sido bastante inusual la campaña de ayuda que está teniendo la ex candidata a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez. Después de estar con una bolsa recogiendo basura de la Presa de La Boca, se convirtió en la comandante de todas las fuerzas del gobierno de Nuevo León. Moviendo a diferentes organismos, cuál presidente en desastre, Rodríguez salió a las calles a otorgar ayuda.

Claro, si no hay vídeo no vale, y toda la ayuda que se otorgó fue filmada por un equipo de video para después publicarla en las redes sociales . Curiosamente, la ayuda se otorgó en el municipio de Monterrey en distritos densamente poblados y de bajos recursos. Mire que hasta adoptaron un perrito que puede ser interpretado de un millón de formas.

Qué bueno que ayuden, pero también la ex candidata se dio el tiempo de viajar a la Ciudad de México con el TRIFE federal para exponer el caso de impugnación de la elección de la capital de Nuevo León. Mariana pidió protección al TRIFE porque siente que pueden amenazar a las autoridades electorales, simpatizantes y a sus abogados en el proceso de la impugnación.

El TRIFE contestó que no ve ningún peligro ni riesgo por lo que no habrá ninguna medida de protección. Imagino que seguirán con el mismo tenor y al final la impugnación será leída, revisada dando como resultado que no hay evidencia suficiente para impugnar la elección.

Entiendo que la idea de los de MC en Monterrey es que se impugne la elección, que se deje fuera como candidato a Adrián de la Garza, dejándole el camino libre a la titular de Amar a Nuevo León para que ella pueda ser electa. Ellos ya aceptaron que Adrián ganó la elección solo, pero al parecer no le gustaron los modos.

Después de perder con toda la inversión que se le metió a la campaña de Rodríguez, al parecer están buscando ganarla, aunque sea imposible e ilógico hacerlo.

Mariana tiene mucho potencial, debería de aceptar la derrota y trabajar en el próximo puesto que quiere ocupar. A mi parecer, todo esto que está haciendo puede quemar la buena imagen que tiene y quedarse sin nada en el futuro. Total, que son tres años.

San Nicolás, pista chiquita

Veo en un video a Carlos de la Fuente, el buen chale, diciendo que la gente de MC quiere impugnar la elección cuando ganó por más de 10 puntos, más de 20 mil votos. ¡Por favor, no impugnen por convivir!

La elección ya fue y los votos no fueron de ellos, a otra cosa mariposa. Creo que no se han dado cuenta que a los neoleoneses no les gusta tanta confrontación y tanta polémica. Este proceso electoral fue muy cansado para los votantes y la verdad lo que buscan son resultados.

En la votación con mayor participación, no ganaron, ya déjenlo por la paz.

Lo que falta ver es si los diputados electos tienen un precio alto o bajo para cambiarse de color o si lo mantienen los próximos tres años. Tal vez por ahí viene la sonrisa del gobernador, quien sabe.

A ver si todos tenemos la esperanza y el positivismo del comunity manager de la cuenta en X de la Selección Nacional Mexicana , sobre todo si pierden contra Ecuador.

¡Animo!