Manifestaciones feministas en el Palacio de Gobierno Estatal de Nuevo León se han presentado este fin de semana. El argumento es muy valido, hay mujeres desaparecidas y al parecer el estado no esta haciendo lo suficiente para evitar este tipo de actos.

¿Dónde esta el error? ¿Por qué la gente esta molesta?

Del 20 de marzo al 8 de abril se han reportado al menos 9 mujeres desaparecidas en el estado.

Y no se había oído mucho respecto al caso. Aldo Fasci dio la respuesta mas retrograda diciendo que no las encuentran porque ellas no han regresado a casa. Es complicado dar ese tipo de declaraciones en los tiempos que estamos viviendo en el país.

La gente está molesta porque el papá de una de las mujeres que desaparecieron le dijo a las autoridades que tenia la localización del teléfono y también al presunto culpable. Cuando la policía decidió buscar en donde les habían dicho, el cuerpo de la mujer ya estaba en estado de descomposición y tuvieron que hacer pruebas para comprobar que esa era la persona que estaban buscando.

Al sujeto que encontraron como culpable, lo atraparon y lo dejaron ir por falta de pruebas y ahora que encontraron el cuerpo está prófugo de la ley.

Muchos grupos están molestos porque sienten que las autoridades tomaron este y otros casos con mucho desdén.

… a tapar el pozo

Tuvo que haber una muerte para que se reactivaran todas las redes sociales de la pareja gubernamental. Ahora salen videos donde se ven “buscando” a las otras desaparecidas. ¿Por qué sale el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez a buscar a las otras desaparecidas?

Los escenarios

Los videos de las búsquedas mandan muchos mensajes que pueden ser confusos.

Habrá las personas que dirán que el gobernador es un héroe porque está haciendo algo que nadie mas había hecho, tomando el toro por los cuernos y haciendo la búsqueda.

Habrá otras que crearán que esto es un montaje. Se puede pensar que ahora están encontrando a las desaparecidas son mujeres que fueron “plantadas” para que las encontraran fácilmente y poder tomar la foto y el video para las redes sociales.

Tome la opción que le guste, al menos a mí, me resulta difícil de creer que de repente están encontrando a todas las desaparecidas solo porque intervino el gobernador Samuel García.

Lo que deberían de hacer

Creo que el Gobernador y su esposa no son expertos investigadores para encontrar a las personas que están desaparecidas. Así como tampoco creo que sean expertos pintores y restauradores de edificios.

Estimado Samuel, entiendo las ganas de hacer las cosas bien, pero no todo tiene que estar hecho para la foto, la selfie, la “history” o el “reel”. No todo tiene que ser instagramable o tiktokeable. Creo que la mayoría de las personas entendemos que tu trabajo no es pintar bardas o buscar mujeres desaparecidas. Hay personas que se tienen que hacer cargo de eso y muchos agradecemos que te quieras involucrar. Lo que nos puedes dar a entender son dos cosas, o que es un montaje o que toda la gente que trabaja en las diferentes secretarias no se ponen a trabajar hasta que apareces en escena. Cualquiera de las dos opciones no es buena para tu gobierno.

Creo que un comunicado serio y tu presencia en algún momento de la búsqueda hace que esta sea más seria. De corazón espero que todo lo que estás haciendo sea para bien y que este tipo de situaciones no se presenten o si se presentan se puedan resolver de una manera rápida y sin consecuencias fatales.

La puerta en llamas

Ya van dos veces que queman la puerta de Palacio de Gobierno. Esperemos que todas las secretarias y el gobierno de Nuevo León, hagan lo necesario para que no vuelva a pasar. Antes el Estado de Nuevo León era noticia por sus emprendimientos. Todos queremos que no sea noticia por esto que esta pasando ahora.