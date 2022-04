Diputados: ¡pónganse a jalar!

Según la definición que encontré en la pagina web diputados.gob.mx: ”La función principal de un diputado(a) es la de legislar, es decir, presentar propuestas para reformar, crear, o eliminar leyes que sean necesarias para el beneficio de todos los ciudadanos, así mismo, vigilar los recursos públicos federales de las dependencias de gobierno, y de los 3 poderes de la unión; También son responsables de aprobar cada año la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos”.

He visto que los diputados se juntan como “pandilleros” para acusarse los unos a los otros. Buscar castigos que no les corresponde buscar y hacerse “amigos” de gente que no le aporta nada al país.

Diputados del PRI, PAN y PRD están haciendo una acusación de abuso de autoridad y peculado por utilizar un avión oficial para viajar al norte del país a promover la revocación de mandato. La denuncia fue impuesta por los diputados Mariana Gómez del Campo, Teresa Castell, Gabriel Quadri, Ignacio Loyola y Marcelino Castañeda.

La pregunta es: Qué van a lograr si su denuncia avanza?¿Qué consecuencias o beneficios tendrá esta denuncia en el país? ¿Usted, su familia o alguien más que conozca se beneficiaría sobre este hecho en que los diputados la invirtieron tiempo y esfuerzo?

Sabemos que los que conforman la 4T son unos maestros en el arte de la distracción y hacen que todos volteen hacia otro lado. Así como en los juegos de damas muchos ponen “trampas” para que el otro jugador voltee hacia el otro lado, así lo hace la 4T.

Se distrajo toda la atención de la inauguración del AIFA con una señora vendiendo Tlayudas. Los de la oposición quisieron llamar la atención con su juego Lego de la “casa gris” con un periodo de atención muy pequeño. Habría que recordar que estas ocurrencias lo hacen en el tiempo que deberían estar haciendo otras cosas.

El denunciar a Adán Augusto López es más llamativo que la revisión de alguna que otra ley que le podría servir a todo el pueblo.

Los diputados de la 4T no se quedan atrás. Eso de hacer el “Club de amigos de Rusia” se me hace algo fuera de lugar para sus funciones y responsabilidades. Lo peor es que desde la cámara de representantes de los Estados Unidos se está pidiendo que se les prohiba la entrada a los Estados Unidos a este grupo de diputados. Muchos de los que son comunistas fifís ya no podrán ir al Target a hacer sus compritas o a los restaurantes caros a gastarse su sueldo.

¿Cuándo se podrán los diputados a trabajar y dejar los debates partidistas por debates de razones para mejorar al país? Si no se ponen de acuerdo entre 5 personas, ¿usted cree que es fácil ponerse de acuerdo con 500?

Vienen las intermedias y verá a un montón de candidatos a diputados buscando su voto diciéndole que los representará y buscará cosas para que ayuden a su comunidad. No dudo que muchos piensan que van a hacer eso y después de un rato se contaminan de lo que hacen en las cámaras y se les olvida que la principal razón por la que están ahí es representar a las personas que votaron por ellos que muchísimas veces no es así.

Cuando trabajé en una cadena de tiendas de conveniencia diseñamos una serie de tareas y obligaciones de cada integrante del equipo que se revisaba al fin de mes para saber si habían hecho un buen trabajo o no. ¿Se podría hacer algo así para los diputados?

Con la moda de la revocación de mandato, ¿usted cree que sería un ejercicio justo revocar de sus funciones a los diputados que tengan faltas injustificadas, no tengan un buen desempeño o están nadando de muertito en su curul?

Es tiempo de encontrar formas de medir, evaluar y de alguna manera castigar cuando uno de estos legisladores no haga nada y se esté haciendo el tonto nada más.

Imagine una boleta de calificaciones de los legisladores que tenga consecuencias. Sería algo genial, lo malo es que esto lo tendrían que proponer los mismos legisladores y nadie se va a dar un balazo en el pie.

Estimados legisladores, pónganse a trabajar. Si quieren denunciar algo, denuncien el ruidazo que hacen los aviones a pasar sobre las casas e edificios del poniente de la CDMX a mas de 20 kilómetros del aeropuerto. Eso sí seria ponerse a jalar y no andar buscando denuncias que se convierten más bien en un instrumento mediático.

Queridos diputados, por favor pónganse a jalar. México los necesita y de verdad.